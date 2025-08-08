রাতের খাবারের জন্য বাইরে গিয়ে আমার অভিবাসী বাবাকে লাইভ আপডেটের জন্য জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি এটিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছেন

You are Here
আমি এটি লাইভ থ্রেডে পোস্ট করেছি তবে আমার বাবা এবং আমার একটি কঠিন সম্পর্ক ছিল। এখন আমরা মূলত কেবল টেনিসের উপর বন্ধন করি। আমরা একটি তীব্র টেনিস পরিবার, আমি এবং আমার সুস্থ ভাই এক সপ্তাহে 4-5x খেলি এবং আমার অন্যান্য কম স্বাস্থ্যকর ভাই ব্যবহার করতেন, বাবা আমাদের বল খাওয়াতেন এবং আমাদের কোচ করতেন, এবং আমি কনিষ্ঠ (একজন মহিলা)। আমরা সকলেই ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারদের এলওএল শেষ করেছি, তবে টেনিস আমাদের জন্য বিশাল।

আমার প্রথম লাইভ প্রো ম্যাচটি ছিল 2018 ইউএসও নওমি রান তাই তিনি জানেন যে আমার কাছে একটি নরম স্পট রয়েছে (তবে আমরা 1992 সাল থেকে বাড়ি থেকে টেনিস দেখছি, ভেনাস, সাম্প্রাস, এগিয়ে)।

কেবল ভাগ করে নিতে চেয়েছিলেন 🥹💓 আমিও এই আবেশটি ভাগ করে নিতে অনলাইনে একটি সম্প্রদায় থাকতে পছন্দ করি

