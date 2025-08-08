রাব্বি এবং পরিবার নিরাপদে আগুন এড়িয়ে যায় যা নিউ জার্সি সিনাগগকে ধ্বংস করে দেয়

জেটিএ – শুক্রবার ভোরে একটি আগুন নিউ জার্সির রাদারফোর্ডে একটি historic তিহাসিক উপাসনালয় এবং ইহুদি সম্প্রদায় কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেয়, কারণ মণ্ডলীর রাব্বি এবং তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে যায়।
চার-অ্যালার্মের আগুন লেগেছে প্রায় দুপুর ২:৪৫ টায় মণ্ডলীর বেথ এল চাবাদে। রাব্বি ইয়েজচোক লারম্যান, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের চারজন সন্তান উপাসনালীর অভ্যন্তরে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমাচ্ছিলেন।
রাদারফোর্ডের মেয়র ফ্র্যাঙ্ক নুনজিয়াতো জানিয়েছেন যে জ্বলজ্বলে ইচ্ছাকৃতভাবে সেট করা হয়েছিল এমন কোনও ইঙ্গিত নেই।
মণ্ডলীর নিকটবর্তী কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে সাড়া দিয়েছেন, যেখানে তারা দেখতে পেলেন যে ভবনের পুরো দক্ষিণ দিকটি শিখায় জড়িয়ে পড়েছিল, রাদারফোর্ডের পুলিশ বিভাগের প্রধান জন রুসো জানিয়েছেন।
রুসোর মতে লারম্যান এবং তার পরিবার ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থ করে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, এর পরে আগুনের বাকী বিল্ডিং জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, যা “সম্পূর্ণ ক্ষতি” বলে মনে করা হয়েছিল, রুসোর মতে।
“আমরা আমাদের উইন্ডোর বাইরে কমলা শিখা দেখেছি তাই আমরা দ্রুত আমাদের বাচ্চাদের ধরে ফেলেছিলাম এবং দৌড়ে এসেছি,” লারম্যান নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন। “আমি আমাদের তাওরাত স্ক্রোলগুলি সংরক্ষণ করতে ঘুরেছিলাম, তবে শিখাগুলি ইতিমধ্যে পুরো বিল্ডিংটিকে ঘিরে রেখেছে It এটি দ্রুত ছিল।”
ব্রেকিং: লার্জ ফায়ার সম্পূর্ণরূপে নিউ জার্সির রাদারফোর্ডে মণ্ডলী বেথ এল সিনাগগকে পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়, শুক্রবার, ৮ ই আগস্ট, ২০২৫ সালে। শুক্রবার ভোরে একটি বিশাল আগুন নিউ জার্সির রাদারফোর্ডের ১৮৫ মন্ট্রোস অ্যাভিনিউতে মণ্ডলীকে ধ্বংস করে দেয়। দমকলকর্মীরা জ্বলন্ত লড়াই করছে… pic.twitter.com/x9skgayp7k
লারম্যান টাইমসকে বলেছিলেন যে তিনি দমকলকর্মীদের সাথে তাওরাতদের অবশেষ অনুসন্ধান করার জন্য কাজ করার আশা করেছিলেন, যা মণ্ডলীর দ্বারা সমাধিস্থ করা হবে। (দাফন হ’ল তাওরাতগুলি নিষ্পত্তি করার traditional তিহ্যবাহী উপায় যা আর ব্যবহার করা যায় না)) তিনি পুনর্নির্মাণকে সমর্থন করার জন্য একটি ভিড়ফান্ডিং প্রচারও শুরু করেছেন।
সিনাগগটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে এটি একটি মোলোটভ ককটেল আক্রমণে ভুগছিল যা সে সময় ভবনে বসবাসকারী রাব্বিকে আহত করেছিল।
রুসো এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “মণ্ডলী বেথ এল কয়েক দশক ধরে রাদারফোর্ড সম্প্রদায়ের একটি স্তম্ভ ছিল এবং আমাদের হৃদয় তাদের কাছে যায়।”
সিনাগগের ব্যাপক ও গুরুতর ক্ষতির কারণে, আগুনের কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তে “নির্ধারিত এবং অপরাধী নয়” বলে প্রমাণিত হয়েছিল, রুসোর মতে।