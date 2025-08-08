You are Here
রাব্বি এবং পরিবার নিরাপদে আগুন এড়িয়ে যায় যা নিউ জার্সি সিনাগগকে ধ্বংস করে দেয়
News

রাব্বি এবং পরিবার নিরাপদে আগুন এড়িয়ে যায় যা নিউ জার্সি সিনাগগকে ধ্বংস করে দেয়

জেটিএ – শুক্রবার ভোরে একটি আগুন নিউ জার্সির রাদারফোর্ডে একটি historic তিহাসিক উপাসনালয় এবং ইহুদি সম্প্রদায় কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দেয়, কারণ মণ্ডলীর রাব্বি এবং তার পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পালিয়ে যায়।

চার-অ্যালার্মের আগুন লেগেছে প্রায় দুপুর ২:৪৫ টায় মণ্ডলীর বেথ এল চাবাদে। রাব্বি ইয়েজচোক লারম্যান, তাঁর স্ত্রী এবং তাদের চারজন সন্তান উপাসনালীর অভ্যন্তরে একটি অ্যাপার্টমেন্টে ঘুমাচ্ছিলেন।

রাদারফোর্ডের মেয়র ফ্র্যাঙ্ক নুনজিয়াতো জানিয়েছেন যে জ্বলজ্বলে ইচ্ছাকৃতভাবে সেট করা হয়েছিল এমন কোনও ইঙ্গিত নেই।

মণ্ডলীর নিকটবর্তী কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে সাড়া দিয়েছেন, যেখানে তারা দেখতে পেলেন যে ভবনের পুরো দক্ষিণ দিকটি শিখায় জড়িয়ে পড়েছিল, রাদারফোর্ডের পুলিশ বিভাগের প্রধান জন রুসো জানিয়েছেন।

রুসোর মতে লারম্যান এবং তার পরিবার ভবনটি ক্ষতিগ্রস্থ করে পালাতে সক্ষম হয়েছিল, এর পরে আগুনের বাকী বিল্ডিং জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, যা “সম্পূর্ণ ক্ষতি” বলে মনে করা হয়েছিল, রুসোর মতে।

“আমরা আমাদের উইন্ডোর বাইরে কমলা শিখা দেখেছি তাই আমরা দ্রুত আমাদের বাচ্চাদের ধরে ফেলেছিলাম এবং দৌড়ে এসেছি,” লারম্যান নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন। “আমি আমাদের তাওরাত স্ক্রোলগুলি সংরক্ষণ করতে ঘুরেছিলাম, তবে শিখাগুলি ইতিমধ্যে পুরো বিল্ডিংটিকে ঘিরে রেখেছে It এটি দ্রুত ছিল।”

লারম্যান টাইমসকে বলেছিলেন যে তিনি দমকলকর্মীদের সাথে তাওরাতদের অবশেষ অনুসন্ধান করার জন্য কাজ করার আশা করেছিলেন, যা মণ্ডলীর দ্বারা সমাধিস্থ করা হবে। (দাফন হ’ল তাওরাতগুলি নিষ্পত্তি করার traditional তিহ্যবাহী উপায় যা আর ব্যবহার করা যায় না)) তিনি পুনর্নির্মাণকে সমর্থন করার জন্য একটি ভিড়ফান্ডিং প্রচারও শুরু করেছেন।

সিনাগগটি ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে এটি একটি মোলোটভ ককটেল আক্রমণে ভুগছিল যা সে সময় ভবনে বসবাসকারী রাব্বিকে আহত করেছিল।

রুসো এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, “মণ্ডলী বেথ এল কয়েক দশক ধরে রাদারফোর্ড সম্প্রদায়ের একটি স্তম্ভ ছিল এবং আমাদের হৃদয় তাদের কাছে যায়।”

সিনাগগের ব্যাপক ও গুরুতর ক্ষতির কারণে, আগুনের কারণ সম্পর্কে প্রাথমিক তদন্তে “নির্ধারিত এবং অপরাধী নয়” বলে প্রমাণিত হয়েছিল, রুসোর মতে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts