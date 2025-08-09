You are Here
রামোস আরিজ্পে (ভিডিও) একটি ছুরি এবং বুটিক অর্থ চুরি করে কোনও কর্মচারীর জন্য হুমকি

সামাজিক নেটওয়ার্কগুলির মাধ্যমে, দ্য ক্যাসের সাথে সুন্দর বুটিক তিনি একটি হামলার নিন্দা করেছেন এর মধ্যে ঘটেছে প্লাজার স্থানীয় 311, উপর অবস্থিত জোসে মারিয়া মোরেলোস স্ট্রিট, শহরতলির অঞ্চলে রামোস আরিজ্পে। সত্য, নিবন্ধিত গত আগস্ট 4, এটি এলাকার বণিক এবং ক্লায়েন্টদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করেছে।

অনুযায়ী আক্রান্ত বুটিকের মালিকইয়ামিলেট পেরেজ হিসাবে চিহ্নিত, একজন ব্যক্তি বিকেল চারটার দিকে প্রতিষ্ঠানে প্রবেশ করেছিলেন, কর্মচারীকে একটি ছুরি দিয়ে হুমকি দিয়েছিলেন তিনি উপস্থিত ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাকে বাথরুমে লক করে রেখেছিলেন।

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: সতর্কতা ছাড়াই লেন ট্র্যাক্টোকামিয়ন পরিবর্তন করুন এবং পেরিফেরিয়াল লিয়া দে সল্টিলোতে শক সৃষ্টি করুন

লাস একটি সুরক্ষা ক্যামেরা দ্বারা ক্যাপচার করা ছবি তারা দেখায় যে বিষয়টি কীভাবে শ্রমিককে হুমকি দেওয়ার পরে, কাউন্টার ড্রয়ারগুলি পরীক্ষা করুন, নগদ নিন এবং জায়গাটি 4:25 pm এ ছেড়ে দিন মাত্র দুই মিনিটের সময়কালে চুরি বিকশিত হয়েছিল।

দ্য ভুক্তভোগী শারীরিক আঘাতের শিকার হননিযদিও ঘটনাটি একটি শক্তিশালী ভয় এবং উত্তেজনার মুহুর্তের কারণ হয়েছিল। “God শ্বরকে ধন্যবাদ আমি প্রাপ্তবয়স্কদের কাছে যাইনি,” মালিক যে প্রকাশনায় তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাতে প্রকাশ করেছেন দায়বদ্ধ ব্যক্তির সনাক্তকরণ এবং অবস্থানে সহায়তার জন্য অনুরোধ করুন।

অভিযোগ, সাথে ছিল অ্যাসল্ট ভিডিও, এর লক্ষ্য সহ এটি কয়েকবার ভাগ করা হয়েছে কথিত চোরকে অবস্থিত হতে দেয় এমন তথ্য সংগ্রহ করুন। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নাগরিকদের বুটিক বা টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন 844 668 6499 তদন্তে সহায়তা করে এমন ডেটা সরবরাহ করা।

কেসটি ছোট দোকানগুলিতে অন্যান্য ডাকাত প্রতিবেদনে যুক্ত করেছে, যা ব্যবসায়ের মালিকদের অনুপ্রাণিত করেছে সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করুন এবং ঘটনা সম্পর্কে একে অপরকে সতর্ক করতে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগে থাকতে।

এদিকে, চিত্রগুলির প্রচারের সাথে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে সক্রিয় রয়েছে আশা করি যে কেউ সন্দেহভাজনকে স্বীকৃতি দেয় এবং তাকে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে নিন্দা করে।

