You are Here
রামোস পরিবার সল্টিলোতে বিনামূল্যে তুষার সহ 100 বছরের tradition তিহ্য উদযাপন করে
News

রামোস পরিবার সল্টিলোতে বিনামূল্যে তুষার সহ 100 বছরের tradition তিহ্য উদযাপন করে

হাজার হাজার সঙ্গে সল্টিলেন্সস অতিথি হিসাবে, পরিবার রামোস তিনি বরফ ব্যবসায়ে তাঁর শতবর্ষ উদযাপন করেছেন 2,500 লিটার এর এসপ্ল্যানেডে অনুষ্ঠিত একটি সংবেদনশীল উদযাপনে এর traditional তিহ্যবাহী স্বাদগুলির মধ্যে নগর বন

আপনি আগ্রহী হতে পারেন: স্নো রামোস 100 বছর বয়সী: পারিবারিক ব্যবসা বজায় রাখার জন্য আপনার সূত্রটি কী?

$! ডন ভ্যাক্টর রামোস এবং মারিয়া লারার বংশধররা বিভিন্ন তুষার স্বাদযুক্ত এগারোটি তাক সরবরাহ করেছিলেন।

ডন ভ্যাক্টর রামোস এবং মারিয়া লারার বংশধররা বিভিন্ন তুষার স্বাদযুক্ত এগারোটি তাক সরবরাহ করেছিলেন। ছবি: হ্যাক্টর গার্সিয়া/ভ্যানগার্ডিয়া

দুপুর থেকে, সংগীত লাইভ দিনের শুরুতে চিহ্নিত। স্বাগতটি ছিল এক গ্লাস বরফ, আমের হ’ল তার অনিচ্ছাকৃত গন্ধের জন্য সর্বাধিক অনুরোধ করা। সুরের মধ্যে দেশ y পপ রকঅংশগ্রহণকারীরা এগারোটি তাকের উপর পরিবেশন করা বিভিন্ন ধরণের তুষার স্বাদ নিয়েছিলেন, যার প্রত্যেকটির বংশধর পরিবারের একটি প্রতিনিধিত্ব করে ডন ভ্যাক্টর রামোস এবং মারিয়া লারা

$! উদযাপনের অংশ হিসাবে, স্থানীয় একজন পুরোহিত স্নো রামোসের প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণে একটি থ্যাঙ্কসগিভিং গণ প্রস্তাব করেছিলেন, নতুন প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলেন যা উত্তরাধিকার নিয়ে অব্যাহত রয়েছে।

উদযাপনের অংশ হিসাবে, স্থানীয় একজন পুরোহিত স্নো রামোসের প্রতিষ্ঠাতাদের স্মরণে একটি থ্যাঙ্কসগিভিং গণ প্রস্তাব করেছিলেন, নতুন প্রজন্মের জন্য আশীর্বাদ চেয়েছিলেন যা উত্তরাধিকার নিয়ে অব্যাহত রয়েছে। ছবি: হ্যাক্টর গার্সিয়া/ভ্যানগার্ডিয়া

তাকগুলি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছিল লর্ডস রামোস, বার্লঙ্গা রামোস, ক্যারিলো রামোস, ব্রিসিও রামোস, সেনা রামোস, রামোস লারা, হার্নান্দেজ রামোস, রামোস হার্নান্দেজ, রামোস অলিভারেস এবং রামোস ট্র্যাভিওওপ্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতিতে একটি স্থান ছাড়াও।

এই tradition তিহ্যের ইতিহাস বিপ্লবের সময়ে ফিরে যায়, কখন শান্ত মেলান্দেজ এটা এসেছিল সল্টিলো স্বামী হত্যার পরে সহিংসতা থেকে পালিয়ে যাওয়া। নিজেকে রক্ষা করার জন্য, তিনি এবং তার সাতটি বাচ্চা তাদের শেষ নামটি রামোসে পরিবর্তন করে একটি নতুন জীবন শুরু করে।

$! নগর বনের এসপ্ল্যানেড রামোস পরিবারের শতবর্ষে মুক্ত তুষার উপভোগকারী পরিবারগুলিতে ভরা ছিল।

নগর বনের এসপ্ল্যানেড রামোস পরিবারের শতবর্ষে মুক্ত তুষার উপভোগকারী পরিবারগুলিতে ভরা ছিল। ছবি: হ্যাক্টর গার্সিয়া/ভ্যানগার্ডিয়া

সময়ের সাথে সাথে তারা ছিল মাতিল্ড এবং ভ্যাক্টর রামোস যিনি নিভেস বিক্রি শুরু করেছিলেন। ট্র্যাজেডি তাদের কাছে পৌঁছে গেলে যখন মাতিল্ডের ক্যাথেড্রালের বাইরে পণ্যটি সরবরাহ করার সময় একটি হারিয়ে যাওয়া বুলেটের শিকার মারা গিয়েছিলেন সল্টিলো। ব্যথা সত্ত্বেও, ব্যবসাটি ভ্যাক্টর রামোস এবং তার স্ত্রীর নেতৃত্বে অব্যাহত ছিল মারিয়া লারা সিলারআজকে কী একীভূত করা এই অঞ্চলের অন্যতম প্রিয় ব্র্যান্ড।

$! রামোস পরিবারের শতবর্ষী রেসিপিটি সল্টিলেন্সগুলির অন্যতম প্রিয়।

রামোস পরিবারের শতবর্ষী রেসিপিটি সল্টিলেন্সগুলির অন্যতম প্রিয়। ছবি: হ্যাক্টর গার্সিয়া/ভ্যানগার্ডিয়া

বর্তমানে, বিয়ের এগারো শিশু tradition তিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ঘুরিয়ে দিয়েছে রামোস স্নো স্থানীয় পরিচয় প্রতীক।

সময় সিনকো উদযাপনটি স্থায়ীভাবে চলেছিল, র‌্যাঙ্কগুলি থামেনি। “আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞতায় এটি করি পছন্দ। কোন ব্যয় ছাড়াই “, তারা রামোস হার্নান্দেজ পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ করেছে।

$! ইতিহাসের এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সল্টিলেন্স পরিচয়ের প্রতীক হিসাবে তুষার রামোসকে সমর্থন করে।

ইতিহাসের এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে সল্টিলেন্স পরিচয়ের প্রতীক হিসাবে তুষার রামোসকে সমর্থন করে। ছবি: হ্যাক্টর গার্সিয়া/ভ্যানগার্ডিয়া

যদিও দিনটি রোদ শুরু হয়েছিল, পরে মেঘ এবং একটি তাজা বাতাস বায়ুমণ্ডলকে সতেজ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাচ্চারা এবং প্রাপ্তবয়স্করা এসপ্ল্যানেডের কেন্দ্রে একটি প্রাণবন্ত সম্প্রদায় নৃত্যে যোগ দিতে।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts