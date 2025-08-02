রামোস পরিবার সল্টিলোতে বিনামূল্যে তুষার সহ 100 বছরের tradition তিহ্য উদযাপন করে

হাজার হাজার সঙ্গে সল্টিলেন্সস অতিথি হিসাবে, পরিবার রামোস তিনি বরফ ব্যবসায়ে তাঁর শতবর্ষ উদযাপন করেছেন 2,500 লিটার এর এসপ্ল্যানেডে অনুষ্ঠিত একটি সংবেদনশীল উদযাপনে এর traditional তিহ্যবাহী স্বাদগুলির মধ্যে নগর বন।
দুপুর থেকে, সংগীত লাইভ দিনের শুরুতে চিহ্নিত। স্বাগতটি ছিল এক গ্লাস বরফ, আমের হ’ল তার অনিচ্ছাকৃত গন্ধের জন্য সর্বাধিক অনুরোধ করা। সুরের মধ্যে দেশ y পপ রকঅংশগ্রহণকারীরা এগারোটি তাকের উপর পরিবেশন করা বিভিন্ন ধরণের তুষার স্বাদ নিয়েছিলেন, যার প্রত্যেকটির বংশধর পরিবারের একটি প্রতিনিধিত্ব করে ডন ভ্যাক্টর রামোস এবং মারিয়া লারা।
তাকগুলি পরিবারের সাথে যোগাযোগ করেছিল লর্ডস রামোস, বার্লঙ্গা রামোস, ক্যারিলো রামোস, ব্রিসিও রামোস, সেনা রামোস, রামোস লারা, হার্নান্দেজ রামোস, রামোস হার্নান্দেজ, রামোস অলিভারেস এবং রামোস ট্র্যাভিওওপ্রতিষ্ঠাতাদের স্মৃতিতে একটি স্থান ছাড়াও।
এই tradition তিহ্যের ইতিহাস বিপ্লবের সময়ে ফিরে যায়, কখন শান্ত মেলান্দেজ এটা এসেছিল সল্টিলো স্বামী হত্যার পরে সহিংসতা থেকে পালিয়ে যাওয়া। নিজেকে রক্ষা করার জন্য, তিনি এবং তার সাতটি বাচ্চা তাদের শেষ নামটি রামোসে পরিবর্তন করে একটি নতুন জীবন শুরু করে।
সময়ের সাথে সাথে তারা ছিল মাতিল্ড এবং ভ্যাক্টর রামোস যিনি নিভেস বিক্রি শুরু করেছিলেন। ট্র্যাজেডি তাদের কাছে পৌঁছে গেলে যখন মাতিল্ডের ক্যাথেড্রালের বাইরে পণ্যটি সরবরাহ করার সময় একটি হারিয়ে যাওয়া বুলেটের শিকার মারা গিয়েছিলেন সল্টিলো। ব্যথা সত্ত্বেও, ব্যবসাটি ভ্যাক্টর রামোস এবং তার স্ত্রীর নেতৃত্বে অব্যাহত ছিল মারিয়া লারা সিলারআজকে কী একীভূত করা এই অঞ্চলের অন্যতম প্রিয় ব্র্যান্ড।
বর্তমানে, বিয়ের এগারো শিশু tradition তিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ঘুরিয়ে দিয়েছে রামোস স্নো স্থানীয় পরিচয় প্রতীক।
সময় সিনকো উদযাপনটি স্থায়ীভাবে চলেছিল, র্যাঙ্কগুলি থামেনি। “আমরা এর জন্য কৃতজ্ঞতায় এটি করি পছন্দ। কোন ব্যয় ছাড়াই “, তারা রামোস হার্নান্দেজ পরিবারের সদস্যদের নির্দেশ করেছে।
যদিও দিনটি রোদ শুরু হয়েছিল, পরে মেঘ এবং একটি তাজা বাতাস বায়ুমণ্ডলকে সতেজ করে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বাচ্চারা এবং প্রাপ্তবয়স্করা এসপ্ল্যানেডের কেন্দ্রে একটি প্রাণবন্ত সম্প্রদায় নৃত্যে যোগ দিতে।