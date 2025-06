রায়মুন্দো রিভা প্যালাসিও: মোরেনার মর্নিং

কোনও সরকারকে সেন্সর করার জন্য সরাসরি সেন্সরশিপের প্রয়োজন? না। আমরা জোর দিয়েছি: সেন্সরশিপের আর আঘাত বা নিখোঁজ হওয়ার দরকার নেই। এটি একটি ফৌজদারি কোড এবং একটি দস্তাবেজ বিচারকের সাথে যথেষ্ট। Silence the critical voices through ambiguous laws and servile prosecutors that are increasingly frequent, it is a control strategy. বিশ্বে এমন একটি প্রবণতা রয়েছে যেখানে চ্যাপালিয়া মেক্সিকো, যেখানে সরকারগুলি সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অস্পষ্ট আইন ব্যবহার করছে, ক্রমবর্ধমান সমালোচকদের নীরবতার জন্য কৌশলগত মামলা মোকদ্দমার অবলম্বন করছে এবং আদালতে নিয়ে জনসাধারণের বিতর্ককে দমন করেছে।

চারজনের মেক্সিকোয়, মত প্রকাশের স্বাধীনতা অবরোধের অধীনে বাস করে। সেন্সরশিপটি নতুন নয় -অতীতে এটি নির্বাচনী এবং বিচক্ষণতার চেয়ে ফৌজদারি সিকারিয়েটের চেয়ে বেশি রয়েছে। এখন তিনি ক্ষমতার ডেস্ক থেকে বিশাল হতে চান। নতুন সেন্সরশিপ ফৌজদারী অভিযোগ, ওপেন ইনভেস্টিগেশন ফোল্ডার, করের চাপ এবং অফিসিয়াল নেটওয়ার্কগুলি থেকে ঘৃণার প্রচারগুলি। 20 বছরেরও বেশি সময় ধরে সাধারণ অপরাধীদের দলটি সক্রিয়ভাবে গভর্নর, কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন বর্ণের রাজনীতিবিদদের যুক্ত করেছে, যদিও মোরেনার জঙ্গি সংখ্যাগরিষ্ঠ সংখ্যাগরিষ্ঠ।

সাংবাদিকদের নীরব করার জন্য ক্রমবর্ধমান আবেদন করা সূত্রের জন্য গুলি প্রয়োজন হয় না -যদিও এটি তাদের বাদ দেয় না, যেমনটি সিরো গামেজ লেভা, বা মিরোস্লাভা লঙ্ঘন এবং জাভিয়ের ভাল্ডসের সাথে ঘটেছিল, যাদের “নৈতিক ক্ষতি”, “লিঙ্গ রাজনৈতিক সহিংসতা”, “হ্যারাস” বা হ্যারাস “এর ভাগ্য -নিন্দা ছিল না। এগুলি আইনত অস্পষ্ট তবে রাজনৈতিকভাবে দরকারী পদ। তারা ন্যায়বিচার চায় না; তারা পরিধান খুঁজছেন। তারা সাংবাদিককে অর্থনৈতিকভাবে নিঃশেষিত করতে, তাকে বিভ্রান্ত করতে এবং তাকে ভয় দেখানোর ইচ্ছা করে। ডায়রিও ট্রাইব্যুনা ডি ক্যাম্পেচের প্রাক্তন পরিচালক জর্জি লুইস গঞ্জালেজ রাজনৈতিক শাস্তির এই ব্যারেজের শেষ উদাহরণ।

অবরোধটি নতুন নয়, তবে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডর দ্বারা মোরেনিস্তা রাজনৈতিক শ্রেণিতে জড়িত ঘৃণা ও দায়মুক্তি বীজ তার আন্দোলনে অঙ্কুরিত হয়েছিল।

গভর্নর যারা ইতিমধ্যে কুইটলহাক গার্সিয়া, রুটিলিও এস্কান্দন, কুওহ্টমোক ব্লাঙ্কো এবং নিহত মিগুয়েল বারবোসা হিসাবে চলে গিয়েছিলেন, তারা লীদা সানসোরস, ডেলফিনা গামেজ, আলেজান্দ্রো আর্মেন্টা, আলফোনসো ডুরাজো এবং রুবান রোচা দ্বারা সেকেন্ডেড ছিলেন। ল্যাপেজ ওব্রাডর তাদের দেখিয়েছিলেন যে ক্ষমতার অপব্যবহারকে বাধা দেয় এমন আনুপাতিকতার নীতিটি শব্দার্থক। কর্মশালার বিধায়ক এবং কর্মকর্তারা বিচার বিভাগীয় হয়রানির ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু করার জন্য বিধিবিধান ব্যবহার করে, যেমন -বেসরকারী সংস্থা অনুচ্ছেদ 19 দ্বারা নিন্দিত হয়েছে।

সানসোরস, যিনি গনজালেজকে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালের সমর্থনে তরল পদার্থকে তরল করতে চান যা তাকে দু’বছর ধরে তার পেশা প্রয়োগ করতে নিষেধ করেছিল -রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম -এর পরোক্ষভাবে সমর্থিত রায় -আমরা যে বৈপরীত্য বাস করছি তার মধ্যে একটি। তিনি সাংবাদিকদের প্রদর্শন করতে, প্রমাণ ছাড়াই অন্তর্দৃষ্টি তৈরি করতে এবং জনগণের মতামতের জন্য তাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিবরণী বপন করার জন্য জনসাধারণের সংস্থানগুলির সাথে সংক্রমণিত একটি সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম ব্যবহার করেছেন। সোনোরায়, সরকার সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তদন্তকারী ফোল্ডারগুলি শুরু করেছিল যারা পাহাড়ে জমি ও সহিংসতা ছড়িয়ে দেয়, তাদের “একটি পরীক্ষা ছাড়াই” সংগঠিত অপরাধের সাথে পরোক্ষ সহযোগিতা “বলে অভিযোগ করে।

মিডিয়া ইকোসিস্টেমের ক্রমবর্ধমান ভঙ্গুরতার কারণে প্রেসের স্বাধীনতার জন্য মেক্সিকোকে তার বার্ষিক প্রতিবেদনে শ্রেণিবদ্ধ করে বর্ডার ছাড়াই অবিস্মরণীয় সংস্থা সাংবাদিকরা, যেখানে সাম্প্রতিক সাইবার বুলিং আইন পুয়েব্লায় প্রবেশ করে, যা দৃ strong ় সমালোচনা করে যা এর প্রয়োগকে অবতরণ করে না, যা ডেকে এনে দেয়, অপমানিত হয়, অপমানিত হয়, অপমানিত হয়। কে আক্রান্ত তা ব্যতীত তারা দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ-, তারা কোনও নিরীহ ব্যক্তিকে 11 মাসের কারাগারে তিন বছর ধরে নিয়ে যেতে পারে।

সেন্সরশিপ প্রেসের একমাত্র প্রাপক হিসাবে নেই। ক্যাম্পেচে এবং পুয়েব্লার মামলাগুলি দেশজুড়ে সাংবাদিকদের সতর্ক করে দিয়েছিল যে আইনী কৌশলটিকে ডিটারেন্সের একটি উপকরণ হিসাবে দৃশ্যমান করে তোলে, তবে এই সপ্তাহে মিডিয়া সিস্টেমের বাইরের লোকদের নীরবতার জন্য সাধারণ নাগরিকত্বের সাথে প্রসারিত করেছে, যারা মেক্সিকো এবং অন্যান্য পক্ষের ক্ষমতার সাথে দ্বন্দ্বের দ্বান্দ্বিকতায় বাস করে।

হার্মোসিলোর একজন নাগরিক, কারলা এস্ট্রেলা, গত বছর তার স্ত্রীর জন্য প্রার্থিতা দেওয়ার জন্য চেম্বার অফ ডেপুটিজে মোরেনা সমন্বয়কের প্রভাব সম্পর্কে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে আয়রন করেছিলেন, যিনি তাকে লিঙ্গ নিয়ে রাজনৈতিক সহিংসতার জন্য নিন্দা করেছিলেন। নির্বাচনী আদালত তার বিরুদ্ধে ব্যর্থ হয়েছিল এবং তাকে 30 দিনের জন্য প্রতিদিন ক্ষমা চাইতে, একটি লিঙ্গ কোর্স নিতে এবং তার নেটওয়ার্কগুলিতে সাজা প্রকাশ করতে বাধ্য করে। আদালত, আজ গিন্ডা দ্বারা আঁকা, সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি সামগ্রীর জন্য সেন্সরশিপের একটি কাজ করেছে, যেমন তিনি সুপ্রিম কোর্ট অফ জাস্টিসের প্রার্থীকে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে বলেছিলেন।

এটি একটি প্যারাডক্স। শাসনের আইনী কৌশল ছাড়াও একটি ডিজিটাল আক্রমণ রয়েছে। মোরেনার সাথে সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টগুলি থেকে -সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ’ল নেটওয়ার্কটি হ’ল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মুখপাত্র এবং শেইনবাউমের সমন্বয়কারী, জেসেস রামরেজ কিউভাস -কিছু ফেডারেল সরকারী কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত বা জনসম্পদ দ্বারা প্রদত্ত বটগুলির সেনাবাহিনীর মাধ্যমে, এই শাসনের বিরুদ্ধে স্থায়ী আক্রমণ রয়েছে, সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে অবমাননার বিরুদ্ধে অভিযান চালানো হয়েছে, চাবুকের বিরুদ্ধে। তারা একটি দুর্দান্ত মধ্যযুগীয় ঝাঁকের অংশ হিসাবে প্রচলিত এবং ডিজিটাল মিডিয়াগুলির জন্য এটি শক্তিশালী করে। প্যাটার্নটি পরিষ্কার: শাসনের কাছে প্রতিটি অস্বস্তিকর নোট অপমান, হুমকি এবং ভুল তথ্যগুলির একটি ব্যারেজ উত্পন্ন করে। এটি স্বতঃস্ফূর্ত নয়। এটি অর্কেস্ট্রেটেড এবং অর্থায়িত হয়।

যদিও এই প্রতিক্রিয়াশীল আচরণটি ল্যাপেজ ওব্রাডরের সাথে শুরু হয়েছিল, যিনি অভিযোগগুলিতে স্বাক্ষর করেননি বা তদন্ত ফোল্ডারগুলিকে সংহত করেননি, বা অনুমোদিত গ্রেপ্তারের পরোয়ানাগুলিকে সংহত করেননি, তিনি জাতীয় প্রাসাদে যেখানে তিনি সাংবাদিকদেরকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযুক্ত করেছিলেন, তাদেরকে লঙ্ঘন করেছিলেন, তারা সকলকে শ্রদ্ধা জানায় না, এবং তাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়নি, তারা তাদের গৌরব অর্জন করেছিল এবং তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্থ করেছে। আমরা যে পরিণতিটি বাস করছি: মোরেনার গভর্নর, বিধায়ক এবং রাজনীতিবিদরা যারা কৌশলটির প্রতিলিপি দেওয়ার জন্য অনুমোদিত বোধ করেন। যা আগে একটি সীমা ছিল – প্রেস স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা – আজ রাষ্ট্রপতি বর্ণনার আওতাধীন ক্ষমতার জন্য মুক্ত অঞ্চল, সমালোচকদের বিরুদ্ধে একটি ield াল তৈরি করার জন্য এবং একটি ইলিবারেল সরকারের প্রতি এর ক্যারিয়ারের বিরুদ্ধে ield াল তৈরি করা।

rrivapalacio24@gmail.com

এক্স: @রিভাপা_অফিশিয়াল