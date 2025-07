রায়মুন্দো রিভা প্যালাসিও: লজ্জার যুগ

ব্যক্তিগত গল্প সংগ্রহকারী একটি বই “ফুল ফর লাভ” এর লেখক হেলেন শুলম্যান গতকাল লিখেছেন নিউ ইয়র্ক টাইমস বোস্টনের শহরতলির ফক্সবোরোতে ব্রিটিশ ব্যান্ডটি এক সপ্তাহ আগে খেলতে গিয়ে ব্রিটিশ ব্যান্ডটি জনসাধারণের সাথে জুটি বেঁধে থাকা ক্যামেরাগুলিতে ধরা পড়া চুম্বনের বিষয়ে “দ্য লাইডপ্লে কনসার্টের কিছু কিছু কিছু উদযাপন” শিরোনামে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ। যদি পাঠ্যের নামটি উস্কানিমূলক হয় তবে এর বিষয়বস্তু একটি মেক্সিকান জন্য আশ্চর্যজনকভাবে করুণ ছিল।

যাদের নিজস্ব জিনিসে মাথা রেখেছিলেন, তারা লেখককে প্যারাফ্রেস করে, অর্থাৎ তিনি বিশ্বব্যাপী ভাইরাল কী তা খুঁজে পাননি, তিনি কিসড হান্টার ক্যামেরাকে উল্লেখ করেছিলেন যা জ্যোতির্বিদ -এর নির্বাহী পরিচালককে একটি তথ্য সংস্থা, হিউম্যান রিসোর্স ডিরেক্টরকে আলিঙ্গন করে, যা উভয়ই জনসাধারণের খ্যাতি অর্জন না করে অন্য চিত্র ছিল। তিনি পদত্যাগ করেছেন এবং তাকে স্থগিত করা হয়েছিল।

শুলম্যান বলেছিলেন, “এটি এমন নয় যে আমি কেউ পদত্যাগ করতে বাধ্য বোধ করি,” তবে এটি জানতে পেরে সতেজ কিছু ছিল যে কেউ, কোথাও তাদের ক্রিয়াকলাপের দায়িত্ব ধরে নিচ্ছিল, এমনকি আমার সম্ভবত কোনও বিকল্প না থাকলেও। আমি লজ্জা হিসাবে একটি ধারণা হিসাবে দেখে খুশি হব, কমপক্ষে মৃতদের মধ্যে থেকে পুনরুত্থিত। “

ট্রাম্পের যুগে তিনি আরও যোগ করেছেন, দু’জন স্বদেশী কীভাবে বুঝতে পারে যে তারা বেপরোয়া এবং অনুপযুক্ত কিছু করেছে তা দেখে এটি এক অদ্ভুত স্বস্তি, এবং তাদের লুকানোর মতো কিছুই নেই বলে ভান করে না, তবে বিপরীতে, তারা অদৃশ্য হওয়ার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এই দম্পতির জন্য সেই বেদনাদায়ক পর্বটি দেখেছিল, যা পৃথিবীতে আনন্দ এবং অসুস্থতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়, কেউ আমাদের নাভিটিকে ঘুরিয়ে দেওয়া বন্ধ করতে পারে না এবং আমাদের কী ঘটেছে তা মনে রাখতে পারে না, যেখানে শুলম্যান যে সমস্ত প্রশংসা করে, তা আমাদের নতুন শাসনের যুগে অস্তিত্বহীন।

শুলম্যান মেক্সিকানদের কাছে এটি কল্পনা না করে একটি আয়না রেখেছিলেন। এই দম্পতি বলেছিলেন, “আমি আশা করি,” তারা পরম লজ্জার এই যুগে এক ধরণের জনপ্রিয় নায়ক হয়ে ওঠে, যখন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভস এবং সিনেট বেশিরভাগ আমেরিকানরা জানে যে তারা ভুল, কীভাবে পারে? “

প্যান সিনেটর মিগুয়েল আঙ্গেল ইউনস মারকেজ, যিনি মোরেনাকে বিচারিক সংস্কারকে মেক্সিকোকে মেক্সিকোয়ের মাংস ও হাড়কে প্রজন্মের জন্য প্রজন্মের জন্য তাঁর পেছনে লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেই প্রতিচ্ছবি, যেটি আমি তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, সেই বিষয়ে আমার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ভোট দিয়েছিলেন, তা ভাবা অনিবার্য, এটি আমার কাছেই আমি ভাবেন যে আমি আমার পিতা -ই ইমেজটি দিয়েছেন যে আমি আমার পিতা -কে। সেদিন কল্পনা করা হয়েছিল আমি সেই দিনটি কল্পনা করেছিলাম যে প্যান্টগুলি ভেজা-, আমাকে ভোট দেওয়ার জন্য এবং আপনার অপরাধমূলক অভিযোগ বাতিল করার জন্য অনুবাদ করা হয়েছে। তাঁর অতীতের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার সময়, বা নির্বাচনী আদালতের রাষ্ট্রপতি, মেনিকা সোটো, যার সাথে আমি সাক্ষাত করেছিলেন, যার সাথে আমি শুরু করেছিলেন, তিনি ন্যাশনাল প্রাসাদ গ্রহণের জন্য সর্বোত্তমভাবে কাজ করার জন্য, যিনি ন্যাশনাল প্রাসাদ গ্রহণের জন্য সর্বোত্তমভাবে কাজ করার জন্য সর্বোত্তমভাবে কাজ করার জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করার জন্য সবচেয়ে ভাল কাজ করেছেন এমন একজন ব্যক্তিকে ভুলে যাওয়া অসম্ভব।

They will never be the type of heroes or heroines that Schulman speaks, nor will they be other public life characters, such as the governor of Sinaloa, Rubén Rocha Moya, charged by criminals to be a criminal, or the former migration commissioner, Francisco Garduño, who only agreed to leave the position of which he had been dismissed months before by the president, until he was legally armored for the center Migratory of Ciudad জুয়ারেজ, যেখানে 40 লাতিন আমেরিকান মারা গিয়েছিলেন। বা এই দিনগুলিতে সিনেটর অ্যাডাম অগাস্টো ল্যাপেজ, যিনি ট্যাবাস্কোতে পুলিশ সদস্য হিসাবে প্রধানকে গভর্নর হিসাবে নিয়োগ করেছিলেন, যাকে তারা বছরের পর বছর ধরে সংগঠিত অপরাধের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ করেছিলেন এবং শেষ করেছিলেন, কর্তৃপক্ষের মতে, সকলের প্রধান ছিলেন।

এটি সত্য যে এই সংক্ষিপ্ত এবং সীমিত ক্যাটালগটি মেক্সিকোয়ের আধুনিক ইতিহাসে অনন্য নয়, তবে সংযুক্তির ক্রমবর্ধমান সংখ্যাকে অবাক করে। অতীতের সাথে কেবল পার্থক্য হ’ল শুদ্ধতার বাথরুম, সাহসী সততা বা খ্রিস্টান নৈতিকতার আগে কোনও বাথরুম ছিল না। একবার, অনৈতিক লোকেরা তাদের ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল না; আজ, সমস্ত কিছু স্বাভাবিক করুন কারণ কোনও জবাবদিহিতা নেই তবে রাজনৈতিক জটিলতা নেই। আমরা গত রবিবার মোরেনা কাউন্সিলে এটি দেখেছি, যখন সিনেটর “আপনি একা নন!” ঘোষণার সাথে প্রাপ্ত হয়েছিল!

এটা ঠিক কি ছিল না? এটি একটি ধারণাগত বিভ্রান্তি, যদি বোকামি না হয়। তার বিরুদ্ধে কোনও রাজনৈতিক আক্রমণ নেই, তবে চলমান তদন্ত, যেখানে তার প্রয়োজন ছিল না, এমন একজন ব্যক্তির উপর যিনি তিন দশক ধরে তাঁর পাশে ছিলেন, এবং যিনি বলেছিলেন যে তিনি যে পদক্ষেপে ছিলেন সে সম্পর্কে তিনি কখনও জানেন না, যতক্ষণ না তাবাসকো ইতিমধ্যে চলে গিয়েছিল। তাঁর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যার কথিত দায়িত্বটি ট্যাবাস্কোর অন্য একজন গভর্নর, মোরেনার কাছ থেকে অনাবৃত, আশির দশকের পর থেকে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আন্ড্রেস ম্যানুয়েল ল্যাপেজ ওব্রাডোরের খুব কাছাকাছি, তিনি যে রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করেছেন এবং তাঁর ক্ষমতা রয়েছে বলে এটি।

তবে, পৃথক রাজনীতি, আমেরিকান দম্পতির লজ্জা ফ্রেগান্টিতে আটকা পড়েছিল, তাদের সাজসজ্জা প্রতিক্রিয়া এবং তাদের ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের পরিণতি যখন তারা এমন পদক্ষেপ নিয়েছিল যা দেখিয়েছিল যে যা ঘটেছিল তা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, তারা ভান করতে পারে না যে এটি ঘটেনি এবং এটি পাস হতে দেয় না, এটি লজ্জার যুগে যুগে যুগে তাদের শ্রদ্ধার তাত্ক্ষণিক।

আমাদের রাজনৈতিক নীতিশাস্ত্রের কাজগুলি আশা করা উচিত নয়, কারণ কয়েক বছর আগে আমাদের এর ঘাটতি রয়েছে, তবে কমপক্ষে বিনয়। এটি একটি নিছক ইচ্ছা, কারণ আমাদের রাজনৈতিক অভিনেতাদের মধ্যে কোনও জনসাধারণের দায়বদ্ধতাও নেই, যা আমরা আশা করব কারণ এর জন্য আমরা তাদের বেতন করদাতাদের প্রদান করি। দুঃখের বিষয় এটি জনজীবনে নীতি বা মর্যাদা ছাড়াই এই মেক্সিকান সময়ে একটি চিমেরা।

