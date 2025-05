রায়ান রেনল্ডস আর-রেটেড ‘স্টার ওয়ার্স’ মুভি পিচ সম্পর্কে বিশদ প্রকাশ করেছেন

নিবন্ধ সামগ্রী

“আমি ডিজনির কাছে এসেছি, আমি বলেছিলাম, ‘কেন আমরা আর-রেটেড করি না স্টার ওয়ার্স সম্পত্তি? এটি ওভারট হতে হবে না, এ+ অক্ষর। আপনি ব্যবহার করতে পারেন এমন বিস্তৃত চরিত্র রয়েছে, ” তিনি স্কট মেন্ডেলসনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন বক্স অফিস পডকাস্ট। “এবং আমি আর-রেটেডকে অশ্লীল বলে বোঝাতে চাইছি না। আবেগের জন্য ট্রোজান ঘোড়া হিসাবে আর-রেটেড। আমি সবসময় ভাবছি কেন স্টুডিওগুলি কেবল এরকম কিছুতে জুয়া খেলতে চায় না।”

স্টার ওয়ার্স গা dark ় কাহিনীগুলির সাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন, সম্প্রতি তার দুই-মৌসুমে দুর্বৃত্ত ওয়ান স্পিনফ আন্ডোরতবে ফ্র্যাঞ্চাইজি দৃ ly ়ভাবে পিজি রাজ্যে রয়ে গেছে।

রেনল্ডস বলেছিলেন যে গল্পটি প্রসারিত করার ধারণাটি তিনি পছন্দ করেছেন “অবাক ” স্টার ওয়ার্স ভক্ত তবে তাঁর গল্পটি এমন একটি ছিল না যে তিনি অভিনয় করতে অ্যাংলিং করছিলেন।

“আমি বলছি না যে আমি এতে থাকতে চাই That এটি একটি খারাপ ফিট হবে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি প্রযোজনা এবং লিখতে বা পর্দার পিছনে অংশ হতে চাই Those এই ধরণের আইপি খুব কমই ঘাটতি এবং অবাক করে দিয়েছি We আমরা সত্যিই ঘাটতি পাই না স্টার ওয়ার্স ডিজনি+এর কারণে, তবে আপনি অবশ্যই এখনও মানুষকে অবাক করে দিতে পারেন। “