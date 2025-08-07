রাল্ফ লরেন বলেছেন যে ট্রাম্পের শুল্কগুলি তার লাভের মার্জিন – জাতীয় আঘাত করবে

র্যাল্ফ লরেন বৃহস্পতিবার সতর্ক করেছিলেন যে শুল্ক সম্পর্কিত ব্যয়গুলি এই বছর তার মার্জিনকে চাপ দেবে এবং বলেছে যে মূল্য সংবেদনশীল গ্রাহকদের উপর কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি ওজন করছে, তার শেয়ারগুলি 7 শতাংশ কমিয়ে দেয় তা দেখার জন্য এটি ব্র্যাকিং করছে।
মন্তব্যগুলি তার বার্ষিক রাজস্ব পূর্বাভাসকে বাড়িয়ে তুলেছিল, যা উত্তর আমেরিকার পোলো শার্ট এবং কেবল-বোনা সোয়েটারগুলির দৃ dep ় চাহিদা দ্বারা চালিত হয়েছিল।
সিইও প্যাট্রিস লুভেট বিশ্লেষকদের সাথে একটি সম্মেলনে আহ্বানে বলেছিলেন, “সর্বাধিক অর্থপূর্ণ অফসেট হ’ল শুল্ক থেকে বর্ধিত ব্যয় মুদ্রাস্ফীতি।”
“আজ এখানে আরও বড় অজানা দাম সংবেদনশীলতা এবং গ্রাহক কীভাবে বিস্তৃত মূল্য পরিবেশের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানায় এবং গ্রাহক কতটা সংবেদনশীল। সুতরাং আমরা দ্বিতীয়ার্ধে যাওয়ার সাথে সাথে আমরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে দেখছি।”
র্যাল্ফ লরেন, যা তার ওয়েবসাইটে তার জনপ্রিয় পোলো বিয়ার সোয়েটার 398 মার্কিন ডলারে বিক্রি করে, বিক্রয় এবং লাভের বৃদ্ধির জন্য তার অনুগত, উচ্চ-আয়ের গ্রাহকদের উপর নির্ভর করেছে। এর স্টকটি গত 12 মাসে প্রায় 76 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
লুভেট বলেছিলেন যে র্যাল্ফ লরেনের মূল গ্রাহক বিশ্বজুড়ে স্থিতিস্থাপক রয়েছেন কারণ ব্র্যান্ডটি একটি পূর্ণ দামের মডেলের দিকে সরে গেছে।
রানওয়ে লাইটগুলি ম্লান হওয়ার আগে ব্র্যান্ডগুলি অবশ্যই দাম বাড়ানো থেকে পণ্য গল্পের গল্পের দিকে অগ্রাহ্য করতে হবে – তাই গ্রাহকরা অর্থ প্রদান করবেন। “
বিপণন ব্যয় এবং পণ্য উদ্ভাবনকে র্যাম্প করার পাশাপাশি প্রচারগুলি হ্রাস করার জন্য র্যাল্ফ লরেনের কৌশল এটি নিটওয়্যার এবং হ্যান্ডব্যাগগুলির মতো মূল বিভাগগুলিতে বাজারের শেয়ার অর্জনে সহায়তা করেছে।
লুভেট বলেছিলেন, “মহিলাদের পোশাক, আউটারওয়্যার এবং হ্যান্ডব্যাগগুলি সহ আমাদের উচ্চ সম্ভাব্য বিভাগগুলি আমাদের ব্যবসায়ের জন্য ত্বরণকারী হিসাবে অবিরত রয়েছে।”
তিনি বলেছিলেন যে হাইলাইটগুলির মধ্যে রয়েছে কেবল-বোনা জার্সি এবং পোলো বিয়ার সোয়েটার, লিনেন শার্ট, পোশাক, কটন ক্যানভাস সিটি জ্যাকেট এবং এই বসন্তের শুরুর দিকে “পোলো প্লে” নামে পরিচিত একটি হ্যান্ডব্যাগ সংগ্রহ।
মন্তব্যগুলি অ্যাক্সেসযোগ্য বিলাসবহুল ব্র্যান্ডগুলির জন্য ভোক্তাদের পছন্দকে আন্ডারলাইন করে, যা দেখা গেছে সলিড চাহিদা এর কোচ হ্যান্ডব্যাগগুলির জন্য। টেপস্ট্রি পরের সপ্তাহে ত্রৈমাসিক আয়ের প্রতিবেদন করবে।
র্যাল্ফ লরেনের উত্সাহী পূর্বাভাস যেমন বড় ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিপরীতে গুচি -ওভার কেরিং এবং ডায়ার-পিতা Lvmhযা বিক্রয় মন্দা দেখেছে।
সংস্থাটি আশা করছে যে ২০২26 অর্থবছরের রাজস্ব গত বছরের তুলনায় নিম্ন থেকে মধ্য-একক অঙ্কের বৃদ্ধি পাবে, এটি নিম্ন-একক অঙ্কের বৃদ্ধির পূর্বের টার্গেটের তুলনায়।
অপারেটিং মার্জিন মুদ্রার ওঠানামার জন্য সামঞ্জস্য করার পরে প্রায় 40-60 বেসিক পয়েন্টগুলি প্রসারিত করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে, এর পরিমিত বৃদ্ধির পূর্বের পূর্বাভাস থেকে উপরে।
এলএসইজি দ্বারা সংকলিত তথ্য অনুসারে, প্রথম ত্রৈমাসিকে নিট রাজস্ব মার্কিন $ ১.72২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসেছিল, ১.6666 বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রত্যাশা ছাড়িয়েছে।
সামঞ্জস্য ভিত্তিতে, এটি শেয়ার প্রতি $ 3.77 মার্কিন ডলার আয় করেছে, এর উপরে 3.50 মার্কিন ডলার অনুমানের উপরে, তার সরাসরি-গ্রাহক চ্যানেলে গড় ইউনিট খুচরা 10 শতাংশ লাফ দিয়ে সহায়তা করে।