দিনের শুরু থেকেই, ১১৮ টি যুদ্ধের সংঘর্ষ সামনের দিকে ঘটেছিল, বিশেষত পোকরভস্কির দিকনির্দেশে রাশিয়ানরা ৩০ বার আক্রমণ করেছিল, নভোপাভ্লোভস্কি – ১ ,, লিমানস্কিতে – ১২ -এ।
উত্স:: সংক্ষিপ্তসার 22 ঘন্টা হিসাবে সশস্ত্র বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা
বিশদ: চালু উত্তর স্লোবোজানস্কি এবং কুরস্ক দিনের শুরু থেকেই ছয়জন যোদ্ধা রয়েছেন। শত্রু ছয়টি বিমান চালনা আঘাত করেছিল, মোট ১১ টি পরিচালিত বিমানবন্দর বোমা এবং ১৯৫৫ টি আর্টিলারি গোলাগুলি, নয়টি সহ – রকেট লঞ্চার থেকে তৈরি করেছে।
বিজ্ঞাপন:
চালু দক্ষিণ স্লোবোজানস্কি ভোলচানস্ক অঞ্চলে এবং কোলোডায়াজনে এবং পেট্রো-ইভানিভকার বসতিগুলিতে শত্রুদের তিনটি আক্রমণ প্রতিফলিত হয়েছিল।
চালু কুপায়ানস্কি ইউক্রেনীয় ডিফেন্ডাররা পেট্রোপাভলিভকার কাছে এবং কোভালিভকার দিকে চারটি ঝড় প্রতিফলিত করেছিল।
চালু লিমান যেদিন রাশিয়ান আক্রমণকারীরা কার্পিভকার বন্দোবস্তের নিকটে 12 বার এবং গ্রিগরিভকা, সেরব্রাইঙ্কা, শ্যাঙ্গোলোভের বসতি স্থাপনের দিকে 12 বার ইউক্রেনীয়দের অবস্থানগুলিতে আক্রমণ করেছিল। ছয়টি গোলাবারুদ অব্যাহত রয়েছে।
চালু সেভারস্কি দিনের শুরু থেকেই শত্রুরা সেরব্রাইঙ্কা এবং ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে ছয়টি আক্রমণাত্মক ক্রিয়া সম্পাদন করে।
চালু ক্রেমেটরস্ক ডিফেন্ডাররা বিলা পর্বতের অঞ্চলে শত্রুদের আক্রমণকে প্রতিফলিত করে।
চালু টরেটস্কি রাশিয়ানরা ছয়বার প্রতিরক্ষা বাহিনীর পদগুলিতে আক্রমণ করেছিল। আক্রমণাত্মক প্রধান প্রচেষ্টাগুলি দিলিয়িভকা, শেরবিনোভকা, টরেটস্ক, রুসিন ইয়ার এবং প্লেশুসিয়াইভকার দিকে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত ছিল।
চালু পোকরভস্কি আক্রমণকারী ইউনিটগুলি পোলতাভা, নতুন অর্থনৈতিক, শান্তিপূর্ণ, জারভ, লাকি, ডাচা এবং নোভুক্রাইনকা, পোক্রোভস্ক, সুখেতস্কে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের বসতিগুলির দিকে ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলার চেষ্টা করেছিল। চারজন যোদ্ধা আছেন।
শনিবার এই দিকে, প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, ইউক্রেনীয় যোদ্ধারা 153 আক্রমণকারীকে নিরপেক্ষ করেছিলেন, তাদের মধ্যে 99 টি অপরিবর্তনীয়ভাবে। ১৩ টি শত্রু গাড়ি, চারটি বন্দুক, ১০২ জনহীন বিমানীয় যানবাহন, তিনটি স্যাটেলাইট টার্মিনাল এবং একটি শত্রু রাডার স্টেশন ধ্বংস করা হয়েছিল।
চালু নভোপাভ্লোভস্কি শত্রু জনবসতি মুক্ত ক্ষেত্র, মালিয়িভকা, টেমিরিভকা এবং ওলজিভস্কে, ইস্ক্রা, আলেকজান্ডার, গ্রিন গ্রোভ, শাখা, কোমিশাইভাখা, টলস্টয়ের বসতিগুলির দিকে 17 বার শত্রুকে আক্রমণ করেছিল। তিনটি ফাঁকা অবিরত।
চালু Gulyaypil প্রতিরক্ষা বাহিনীর দিকনির্দেশনা ম্যালিনিভকার কাছে শত্রুদের আক্রমণকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, কনস্টান্টিনোভকার বন্দোবস্ত একটি বিমান হামলার শিকার হয়েছিল।
চালু ওরিখিভস্কি শত্রুরা বিমানের সমর্থন নিয়ে নোভোডানাইলিভকা এবং নোভোয়ানড্রিভকা অঞ্চলে তিনটি হামলা চালিয়েছিল। একটি লড়াই চলছে।
চালু ডিনিপার শত্রু এগিয়ে যাওয়ার জন্য চারটি চেষ্টা করেছিল – তার কোনও সাফল্য ছিল না। এলভিভের বন্দোবস্ত পরিচালিত বোমা দিয়ে বিমানের আঘাতের শিকার হয়েছে।