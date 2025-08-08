ম্যাশ: ভোরোনেজ অঞ্চলের ক্যান্টিন স্কুলগুলিতে স্থূলতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মেনুটি পরিবর্তন করা হবে
ভোরোনেজ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষ একটি পরীক্ষা করবে, যার সময় কিছু স্কুল ক্যান্টিনে পরীক্ষায় সসেজ, মিনি-পিজ্জা, পাই এবং অন্যান্য অনুরূপ পণ্য কেনা সম্ভব হবে না। মেনুটি স্কুলছাত্রীদের মধ্যে স্থূলত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে পরিবর্তন করা হবে, ম্যাশ টেলিগ্রাম চ্যানেল বলেছেন
ময়দা পণ্য এবং মিষ্টি, যেখানে প্রচুর চিনি রয়েছে, স্যালাড, দরকারী স্ন্যাকস এবং অন্যান্য অনুরূপ খাবারগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।
এই পরীক্ষাটি বোব্রোভস্কি, বুটুরলিনভস্কি এবং নোভোখোপারস্কি জেলাগুলিতে এবং তারপরে, যদি সফল হয় তবে পুরো অঞ্চলে পরিচালিত হবে।
ভোরোনেজ অঞ্চলে স্কুলছাত্রীর সংখ্যা 10 হাজার ছাড়িয়েছে।
