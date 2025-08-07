অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন পাখালিনা বলেছিলেন যে পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার মাধ্যমে নিউইয়র্কের চেয়ে মস্কো ভাল
রাশিয়া থেকে জলে অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জুলিয়া পাখালিনা নিউ ইয়র্ক এবং মস্কোর জীবনকে তুলনা করেছেন। তার কথাগুলি নেতৃত্ব দেয় খেলাধুলা।
প্রাক্তন অ্যাথলিট বলেছিলেন যে মস্কো নিউইয়র্কের চেয়ে জীবনকে বিশুদ্ধতা ও ভর্তি করার চেয়ে ভাল। “আমেরিকা একটি ভাল দেশ। কিছু জায়গায় সুন্দর। তবে সম্ভবত আমরা অন্য মানুষ। তার জন্য নয়,” তিনি ভেবেছিলেন।
পাখালিনা-অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন সিডনি 2000 এবং তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। ২০০২ সাল থেকে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন।
এর আগে ফিগার স্কেটিংয়ের তিনবারের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন, রাজ্য ডুমা ডেপুটি ইরিনা রডনিনা মস্কো এবং নিউইয়র্কের স্বাচ্ছন্দ্যের মাত্রার তুলনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই মুহুর্তে রাশিয়ান রাজধানী জীবনের জন্য অনেক ভাল।