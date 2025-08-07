You are Here
রাশিয়ান আদালত “খোকলি” শব্দের সাথে আড্ডায় মন্তব্যের জন্য জরিমানা তৈরি করেছিলেন। তারা ইউক্রেনীয়দের প্রতি বিদ্বেষ প্ররোচিত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল
News

রাশিয়ান আদালত “খোকলি” শব্দের সাথে আড্ডায় মন্তব্যের জন্য জরিমানা তৈরি করেছিলেন। তারা ইউক্রেনীয়দের প্রতি বিদ্বেষ প্ররোচিত হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল

ইউএলএএন-ইড কোর্ট জাগ্রত ঘৃণা বা শত্রুতা (প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 20.3.1 অনুচ্ছেদ), “ক্রেস্টস” শব্দটি ব্যবহার করে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে মন্তব্য লিখেছিল, এর অভিযোগে দশ হাজার রুবেলকে জরিমানা করেছে (প্রশাসনিক অপরাধের কোডের অনুচ্ছেদ 20.3.1)। চালু আদালতের সিদ্ধান্ত28 মে, 2025, আমি মনোযোগ দিয়েছি “লেআউট”।

প্রশাসনিক অত্যাচারের কারণ হ’ল ইশচেনকো নামের এক ব্যক্তির সাথে ভাইবার মেসেঞ্জারে একটি সাধারণ -হাউস গ্রুপে জানদানোভের সংঘাত। চ্যাটে তিনি তাকে যে বার্তাগুলি সম্বোধন করেছিলেন তার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ, “আপনি সবাই ভাইল খোকলি” এই বাক্যটি প্রোটোকলে বলেছিলেন।

পরীক্ষায় স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে এই এবং অন্যান্য আপিলগুলিতে “জাতীয়তার ভিত্তিতে ঠিকানাটির ব্যক্তিত্বের অবমাননাকর মূল্যায়ন” রয়েছে এবং তারা “এটি তাকে ইউক্রেনীয় জাতীয়তার প্রতিনিধিদের অন্তর্নিহিত বেশ কয়েকটি সাধারণ নেতিবাচক বৈশিষ্ট্যকে দায়ী করে”।

ফলস্বরূপ, আদালত ইন্টারনেট ব্যবহার করে প্রকাশ্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ জাতীয়তার ভিত্তি অনুসারে মানব মর্যাদার অবমাননার লক্ষ্য হিসাবে জন্ডানোভার কর্মকে যোগ্য করে তুলেছিল। জানদানোভা বুরিয়াটিয়ার সুপ্রিম কোর্টে জরিমানার আবেদন করেছিলেন, তবে তিনি এই সিদ্ধান্তটি অপরিবর্তিত রেখে গেছেন।

“লেআউট” নোট করে যে রাশিয়ান প্রচারক এবং কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিরা নিয়মিত ইউক্রেনীয় নাগরিকদের সাথে সম্পর্কিত “ক্রেস্টস” এর অপমানজনক অভিব্যক্তি ব্যবহার করেন।

“শুরুতে, আমরা প্রতিটি জানাজায় গিয়েছিলাম। এখন আমি জানি না যে আমাদের শেষ আমাদের সাথে মারা গিয়েছিল” বুয়াটিয়া এমন একটি অঞ্চল যেখানে যুদ্ধ প্রায় প্রতিটি পরিবারকে প্রভাবিত করেছিল। তবে স্থানীয়রা নতুন বাস্তবতায় অভ্যস্ত

“শুরুতে, আমরা প্রতিটি জানাজায় গিয়েছিলাম। এখন আমি জানি না যে আমাদের শেষ আমাদের সাথে মারা গিয়েছিল” বুয়াটিয়া এমন একটি অঞ্চল যেখানে যুদ্ধ প্রায় প্রতিটি পরিবারকে প্রভাবিত করেছিল। তবে স্থানীয়রা নতুন বাস্তবতায় অভ্যস্ত

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।