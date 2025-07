রাশিয়ান লেখক বরিস আকুনিন অনুপস্থিতিতে 14 বছরের কারাদণ্ড

মস্কোর একটি সামরিক আদালত প্রশংসিত রাশিয়ান লেখককে সাজা দিয়েছে বরিস আকুনিন (আসল নাম গ্রিগরি চখার্তিশভিলি) অনুপস্থিতিতে 14 বছরের কারাদণ্ড। ২ য় পশ্চিমা জেলা সামরিক আদালত তাকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে সহায়তা করার জন্য, সন্ত্রাসবাদকে প্রকাশ্যে ন্যায্যতা প্রমাণ করার জন্য এবং নিবন্ধিত বিদেশী এজেন্ট হিসাবে বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাকে দোষী বলে মনে করেছিল।



ছবি: a.savin দ্বারা কমন্স.উইকিমিডিয়া.অর্গ, বরিস আকুনিন

রায়টি প্রমাণ করে যে আকুনিন প্রথম চার বছর উচ্চ-সুরক্ষা কারাগারে এবং বাকী মেয়াদে কঠোর-সরকার দণ্ডিত উপনিবেশে পরিবেশন করবেন। তাকে ৪০০,০০০ রুবেলও জরিমানা করা হয়েছিল এবং চার বছর ধরে ওয়েবসাইট পরিচালনা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই বিচারটি একদিন স্থায়ী হয়েছিল এবং তিনি যুক্তরাজ্যের বাসিন্দা হিসাবে আকুনিনের অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

রাষ্ট্রপক্ষের নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রপক্ষের নেতৃত্বে নাটালিয়া মাকারোভাওয়েবসাইটগুলি পরিচালনায় 18 বছরের সাজা এবং পাঁচ বছরের পোস্ট-মুক্তির নিষেধাজ্ঞার দাবি জানিয়েছিল।

আকুনিন, যিনি এই প্রক্রিয়াটিকে “প্রহসন” বলে অভিহিত করেছিলেন, তিনি বিচারের বৈধতা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে বলেছিলেন: “আমি তাদের আদালতকে স্বীকৃতি দিই না।”

The charges stem largely from a recorded conversation Akunin had with Russian pranksters who posed as Ukrainian officials. ভিডিওতে, তার জ্ঞান ছাড়াই রেকর্ড করা, লেখক সাংস্কৃতিক সংলাপ এবং যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টার জন্য সমর্থন প্রকাশ করেছিলেন। তিনি রাশিয়ায় ড্রোন হামলার বিষয়েও মন্তব্য করেছিলেন এবং রাশিয়ান সৈন্যদের আত্মসমর্পণের বিকল্প সম্পর্কে অবহিত করার পক্ষে ছিলেন।

প্রমাণের আরেকটি অংশ ছিল 18 ফেব্রুয়ারী, 2024 তার টেলিগ্রাম চ্যানেলে পোস্ট, যেখানে তিনি লিখেছেন যে তিনি আর রাশিয়ায় বিবর্তনীয় পরিবর্তনে বিশ্বাসী নন। প্রসিকিউটররা এটিকে সন্ত্রাসবাদের জনসাধারণের সমর্থন হিসাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তৃতীয় চার্জটি বাধ্যতামূলক “বিদেশী এজেন্ট” উপাধি দিয়ে তাঁর প্রকাশনাগুলি লেবেল করতে আকুনিনের কথিত ব্যর্থতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তদন্ত অনুসারে, জানুয়ারী থেকে এপ্রিল ২০২৫ পর্যন্ত তিনি ২০২৪ সালে একই রকম লঙ্ঘনের জন্য দুবার জরিমানা করা সত্ত্বেও এই নোটিশ ছাড়াই কমপক্ষে ৩৩ টি উপকরণ প্রকাশ করেছিলেন। আকুনিন দ্বৈত রাশিয়ান এবং ব্রিটিশ নাগরিকত্ব নিয়েছেন।

তাঁর আদালত-নিযুক্ত অ্যাটর্নি, ওলেগ ডুবিনিনযুক্তি দিয়েছিলেন যে প্রসিকিউশন টেলিগ্রাম পোস্টগুলির আকুনিনের লেখককে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল এবং মূল সাক্ষী তৈরি করেনি, যেমন মূল কথোপকথন রেকর্ড করা প্রানস্টাররা। আইনজীবী জোর দিয়েছিলেন যে কোনও প্রমাণই নিশ্চিত করেনি আকুনিন সরাসরি টেলিগ্রাম অ্যাকাউন্টটি প্রশ্নে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন।

আকুনিন ২০১৪ সাল থেকে যুক্তরাজ্যে বাস করেছেন। তাঁর বইগুলি, বিশেষত ইরাস্ট ফ্যানডোরিন গোয়েন্দা উপন্যাস এবং রাশিয়ান রাষ্ট্রের ইতিহাস সিরিজ, একবার রাশিয়ায় বিশাল জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছে। ২০২৩ সালের শেষের দিকে, সরকার তাকে সন্ত্রাসী ও চরমপন্থীদের সরকারী তালিকায় যুক্ত করেছিল। এর অল্প সময়ের পরে, তাঁর বইগুলি গ্রন্থাগার এবং বইয়ের দোকানগুলি থেকে সরানো হয়েছিল এবং তাঁর রচনাগুলির ভিত্তিতে থিয়েটার প্রযোজনা বাতিল করা হয়েছিল। তিনি এখন রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে চেয়েছিলেন।