নির্মাতারা রাশিয়ান শিল্প পণ্যগুলির রেজিস্টারে তাদের পণ্য প্রবেশের জন্য একটি কঠিন প্রক্রিয়া করার সুযোগ পেয়েছিল। এই তালিকায় প্রবেশের বৈধতা, যা সংস্থাগুলিকে জনসাধারণের সংগ্রহ এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় সহায়তার বিভিন্ন ধরণের অংশ নেওয়ার অধিকার দেয়, সরকার কর্তৃক তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। কর্মকর্তারা এই সিদ্ধান্তকে ব্যবসায়কে জীবনকে সহজ করার এবং এর প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করার আকাঙ্ক্ষার দ্বারা ব্যাখ্যা করে। বিজনেস অ্যাসোসিয়েশনগুলি উদ্ভাবনকে সমর্থন করে, যখন উল্লেখ করে যে রাজ্যকে রেজিস্টারে ডেটা প্রাসঙ্গিকতা সাবধানতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রনালয় পূর্বে “রাশিয়ান” পণ্যগুলির রেকর্ডের অসাধু ব্যবহারের ক্ষেত্রে নির্দেশিত: এটি প্রাপ্তির পরে, কিছু উদ্যোগ রাষ্ট্র সংগ্রহের সময় তাদের উত্পাদন সক্ষমতা ছাড়িয়ে যায়।
হোয়াইট হাউস তিন থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত রাশিয়ান শিল্প পণ্যগুলির রেজিস্টারে রেকর্ডের বৈধতা বাড়িয়েছে, যা পণ্যগুলির অভ্যন্তরীণ উত্সকে নিশ্চিত করে। শুক্রবার, 8 আগস্ট সংশ্লিষ্ট রেজোলিউশনটি সরকারী ওয়েবসাইটে প্রকাশিত হয়।
এটি লক্ষ করা যায় যে রাশিয়ান শিল্প পণ্যগুলি রেজিস্টারে তৈরির জন্য নিয়মিত ডকুমেন্টেশন পুনর্নবীকরণের জন্য উদ্যোগের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যয় হ্রাস করার কর্তৃপক্ষের অভিপ্রায় দ্বারা এই পদক্ষেপটি ঘটেছিল (এটি অনুমান করা হয় যে গত পাঁচ বছরে এই ব্যয়গুলি 53 মিলিয়ন রুবেল হয়েছে)। আসুন আমরা ব্যাখ্যা করি যে পণ্যগুলির অভ্যন্তরীণ উত্সের রেকর্ডের প্রাপ্যতা বাধ্যতামূলক নয়, তবে এটি সরকারী সংগ্রহের ক্ষেত্রে সংস্থাগুলির অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয়, যেহেতু রাজ্য প্রকিউরাররা আমদানি প্রতিস্থাপন নীতির অংশ হিসাবে অধিগ্রহণকৃত রাশিয়ান পণ্যগুলির শতাংশ বাড়ানোর কাজ করে। এছাড়াও, রেজিস্টার সংস্থাগুলির বিভিন্ন রাজ্য সমর্থন ব্যবস্থায় অ্যাক্সেস রয়েছে।
যেমন কমারসেন্ট শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন, পাঁচ বছর পর্যন্ত রেজিস্ট্রি রেকর্ডের সম্প্রসারণটি ২০২২ সালে তিন বছরের সময়কাল প্রতিষ্ঠা করার ইতিবাচক অভিজ্ঞতার কারণে – অনুশীলন নির্মাতারা, গ্রাহক এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মিথস্ক্রিয়ায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে।
ব্যবসায়িক প্রতিনিধিরা সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়, যেহেতু এটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণকে সরিয়ে দেয়।
“রেজিস্ট্রেশন রেকর্ড অর্জনের জন্য মোটামুটি দীর্ঘ এবং ব্যয়বহুল পদ্ধতি পাস করার প্রয়োজন, যা পণ্যটির উপর নির্ভর করে তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত দখল করতে পারে,” রাশিয়ার শিল্প সম্পর্কিত কম্মারসেন্ট কমিটির প্রধান ম্যাক্সিম ট্রেটিয়াকভ ব্যাখ্যা করেছিলেন। “এর মধ্যে রয়েছে আঞ্চলিক বাণিজ্য ও শিল্প বাড়ির উত্পাদন বাহিনীর একটি প্রস্থান পরীক্ষা পরিচালনা করা, প্রচুর পরিমাণে নথি তৈরি করা।
বিজনেস রাশিয়ার সমন্বয়কারী কাউন্সিলের সদস্য আলেকসে কুচমিন আমি একমত যে “সময়সীমা বৃদ্ধির ফলে ব্যবসায়, বিশেষত গড়কে উত্পাদন উন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে, এবং আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিগুলির সাথে সম্মতি দেওয়ার বিষয়ে নয়।” একই সময়ে, তিনি নোট করেছেন যে এখন নিয়ন্ত্রকদের রেজিস্ট্রিতে ডেটা প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করার জন্য আরও মনোযোগ দিতে হবে।
আমরা রাশিয়ান -তৈরি পণ্য বিদেশী প্রতিস্থাপনের সমস্যা সম্পর্কেও কথা বলতে পারি।
এর আগে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের প্রথম উপ -প্রধান ভ্যাসিলি ওসমাকভ, সংস্থা কর্তৃক কেনা ও প্রকৃতপক্ষে উত্পাদিত পণ্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য তাত্পর্যপূর্ণ মামলার কথা জানিয়েছেন। “সংস্থাটি” রাশিয়ান “, একটি রেজিস্ট্রি রেকর্ডিং নিশ্চিত করার জন্য একটি পদ্ধতি গ্রহণ করে, এটি একটি নির্দিষ্ট ইউনিটের সাথে সংযুক্ত নয়, এটি বর্ণনা করে যে এই আইনী সত্তার ডকুমেন্টেশন রয়েছে, এটি উত্পাদন করার ক্ষমতা রয়েছে,” এই কর্মকর্তা বলেছেন। তিনি এই মামলায় যাচাই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, “আমরা যদি দেখি যে এন্টারপ্রাইজ উত্পাদনের চেয়ে সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও অনেক কিছু রয়েছে।” এছাড়াও, ২০২৪ সালে, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রনালয় বিদেশী উত্পাদনের উপাদানগুলি ব্যবহারের সম্ভাবনা বাদ দেওয়ার জন্য পণ্য সম্পর্কে বাধ্যতামূলক তথ্যের তালিকা সম্প্রসারণের সাথে জড়িত ব্যবস্থাগুলি বিকাশ করে।
এখন আপনি কম প্রায়শই রেজিস্টারে প্রবেশের জন্য ডকুমেন্টেশন জমা দিতে পারেন, তাত্ত্বিকভাবে অসাধু কৌশলগুলির জন্য স্থানটি প্রসারিত হচ্ছে। এটি অপ্রত্যক্ষভাবে সংস্থাগুলি দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে যা নিবন্ধগুলিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য সমস্ত পদ্ধতি পাস করার জন্য উদ্যোগগুলিকে সহায়তা করে: যখন প্রতি তিন বছরে ডেটা আপডেট করা হয়, এবং প্রতি পাঁচ বছরে একবার নয়, পণ্যগুলির বৈশিষ্ট্যগুলির পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করা সহজ। “পাঁচ বছর – খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য: নির্মাতারা আপডেট করেছেন উপাদানগুলি, তবে রেজিস্টারে খুব কমই পরিবর্তন করে,” বিশেষজ্ঞ প্লাস বিশেষজ্ঞের প্রতিনিধি ভেনাস আলেকজান্দ্রভ বলেছেন।