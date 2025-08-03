রাশিয়ান ফেডারেশন ইউক্রেনের ভূখণ্ডে ড্রোন চালু করেছিল

কিয়েভ অঞ্চলে বিমান প্রতিরক্ষা কাজ
23:32 কিয়েভ ওভায় রিপোর্ট প্রতিকূল উদ্দেশ্যে ইউএভি স্থিরকরণ এবং বায়ু প্রতিরক্ষা কাজ সম্পর্কে।
ওডেসায় বিস্ফোরণ
02:02 এ ওডেসা জেনাডি ট্রুখানোভের মেয়র রিপোর্ট শহরে বিস্ফোরণ সম্পর্কে।
শত্রু ড্রোনগুলির চলাচল
19:59 এ শত্রু ইউএভি সম্পর্কে তথ্য ছিল, যা সরানো খারকিভের উত্তর উপকণ্ঠের দিকে।
20:02 এয়ার ফোর্স এ রিপোর্ট স্যামি অঞ্চলের জন্য ইউএভির শত্রুর হুমকি সম্পর্কে।
20:08 ড্রোন হিসাবে থাকছিলাম::
- খারকিভ অঞ্চলের পূর্বে কোর্সটি পশ্চিমা।
- সুমি অঞ্চলের উত্তরে, কোর্স – দক্ষিণ/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
“চের্নিহিব অঞ্চলের উত্তর -পূর্বে শত্রু ইউএভি, কোর্স – দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল”, – লিখেছেন 20:23 এ বিমান বাহিনী।
20:38 হিসাবে এটি ঘোষণা করা হয়েছিল হুমকি পোলতাভা অঞ্চলের জন্য শত্রু ড্রোন।
ও 21:18 ড্রোন রেকর্ড করা:
- উত্তর এবং সুমি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে, কোর্সটি দক্ষিণ/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- চের্নিহিভের উত্তর -পূর্বে কোর্সটি দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- সুমি এবং খারকিভ অঞ্চলের সীমান্তে কোর্সটি উত্তর -পশ্চিম।
- পোলতাভা অঞ্চলে, কোর্স – ওয়েস্টার্ন (ভেক্টর – এনপি মিরগোরোড)।
“পূর্বে এবং খারকিভ অঞ্চলের দক্ষিণে শত্রু ইউএভিগুলির নতুন দল, কোর্স – পশ্চিমা”, – লিখেছেন 21:28 এ বিমান বাহিনী।
22:09 এ তথ্য আন্দোলন শত্রু পূর্ব থেকে খারকিভের নির্দেশে ড্রোনস।
22:21 UAV হিসাবে স্থির::
- সামি অঞ্চল এবং সুমি অঞ্চল এবং চের্নিহিব অঞ্চলের সীমান্তে, কোর্স – দক্ষিণ/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- খারকিভ অঞ্চলের উত্তর -পশ্চিমে, কোর্স – উত্তর -পশ্চিম।
- পোলতাভা অঞ্চলের উত্তর এবং উত্তর -পূর্বে, কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
প্রায় 22:53 এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল চের্কেসি এবং সুমির দিকে ড্রোনগুলির চলাচল সম্পর্কে।
23:04 এয়ার ফোর্স এ সতর্ক উত্তর -পূর্বে পোলতাভা নির্দেশে ড্রোনগুলির চলাচল সম্পর্কে।
হিসাবে 23:23 ইউএপিগুলি চলছিল:
- সুমি অঞ্চলের দক্ষিণ -পশ্চিমে কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- চের্নিহিব অঞ্চলের উত্তর -পূর্বে, কোর্স -সাউথ -ওয়েস্ট, চের্নিহিভের পূর্ব এবং দক্ষিণে, কোর্স -পশ্চিমে।
- খারকিভ অঞ্চলের পূর্বে কোর্সটি পশ্চিমা।
- পোলতাভা অঞ্চলের উত্তর এবং উত্তর -পূর্বে, কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- কেন্দ্রীয় অংশে এবং চের্কেসি অঞ্চলের উত্তরে, কোর্সটি পশ্চিমা।
“কিরোভোহরাদ অঞ্চল হুমকি লিখেছেন 23:35 এ বিমান বাহিনী।
23:48 এ এটি উপস্থিত হয়েছিল সতর্কতা হোয়াইট চার্চের দিকে ইউএভি আন্দোলন সম্পর্কে।
00:23 হিসাবে শত্রু ড্রোন স্থির::
- সুমি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে, কোর্সটি দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- পূর্ব এবং চের্নিহিব অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে কোর্সটি দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- খারকিভ অঞ্চলের দক্ষিণ -পশ্চিমে কোর্সটি পশ্চিমা।
- পোলতাভা অঞ্চলের উত্তর -পশ্চিমে, কোর্স – পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- চের্কেসি অঞ্চলের পূর্বে কোর্সটি পশ্চিমা।
- কিরোভোগ্রাদ অঞ্চলের দক্ষিণ -পূর্বে, কোর্স – পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
00:43 এ, শত্রু পার্কিউশন ইউএভিগুলির বেশ কয়েকটি গ্রুপের খবর পাওয়া গেছে সরানো চের্নিহিব অঞ্চল থেকে কিয়েভ অঞ্চলের উত্তরে একটি কোর্স।
কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির তথ্য কামিয়ানস্কি জলাধারের দিকে ডনিপার অঞ্চলের উত্তরে ইউএভি সম্পর্কে।
“খারকিভ অঞ্চলের পূর্বে ইউএভি, কোর্স – ওয়েস্টার্ন (ভেক্টর – এম। চুগুভ)”, – লিখেছেন বিমান বাহিনী 00:49 এ।
01:07 পিএস হিসাবে সতর্কড্রোনগুলির সেই নতুন দলগুলি বেলগোরোড অঞ্চল থেকে টোট এবং সুমি অঞ্চল থেকে খারকিভ অঞ্চলে আসে।
“মনোযোগ! এম। খারকিভ! পূর্ব থেকে আপনার ইউএভি নির্দেশে! নিরাপদ জায়গায় থাকুন!”, – – লিখেছেন এয়ার ফোর্স 01:09 এ।
01:15 এ এটি ঘোষণা করা হয়েছিল হুমকি ঝাইটোমির অঞ্চলের জন্য শত্রু ড্রোন।
“ব্ল্যাক সাগর জলে শত্রু উভ, কোর্স – উত্তর”, – লিখেছেন এয়ার ফোর্স 01:23 এ।
01:31 UAV হিসাবে স্থির::
- সুমির কেন্দ্রীয় অংশে এবং দক্ষিণে, কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- উত্তর, পূর্ব এবং চের্নিহিভের দক্ষিণে, কোর্স – পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- খারকিভের পূর্বে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রে কোর্সটি পশ্চিমা।
- পোলতাভা অঞ্চলের উত্তর -পূর্ব এবং পশ্চিমে, কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- চের্কেসি অঞ্চলের উত্তর -পূর্বে কোর্সটি পশ্চিমা।
- কিয়েভ অঞ্চলের উত্তর এবং পূর্বে কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- ঝাইটোমির অঞ্চলের পূর্বে, কোর্সটি দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- কৃষ্ণ সাগরে কোর্সটি উত্তর।
প্রায় 01:34 এটা রিপোর্ট করা হয়েছিল খারকিভের উত্তর উপকণ্ঠে শত্রু ড্রোন সম্পর্কে পাশাপাশি পূর্ব থেকে শহরের দিকে ড্রোন চলাচল সম্পর্কে।
02:00 এয়ার ফোর্স এ সতর্ক ওডেসার দিকে কৃষ্ণ সাগর থেকে শত্রু ড্রোনগুলির চলাচল সম্পর্কে।
হিসাবে 02:05 ইউএভি রিপোর্ট করা হয়েছিল:
- সুমি অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে কোর্সটি বিশৃঙ্খল।
- চের্নিহিভের উত্তরে, কোর্স – দক্ষিণ -পূর্ব।
- খারকিভ অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রে কোর্সটি পশ্চিমা।
- পোলতাভা অঞ্চলের পূর্ব এবং উত্তর -পশ্চিমে কোর্সটি পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- চের্কেসি অঞ্চলের উত্তর -পূর্ব এবং পশ্চিমে কোর্সটি পশ্চিমা।
- কিয়েভ অঞ্চলের দক্ষিণে, কোর্স – পশ্চিম/দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- ঝাইটোমির অঞ্চলের কেন্দ্রীয় অংশে, কোর্সটি দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল।
- কৃষ্ণ সাগরে, কোর্স – ওডেসা।
“পোলতাভা! তোমার কাছে পূর্ব থেকে শত্রু বার্ন,” – লিখেছেন এয়ার ফোর্স 02:07 এ।
কয়েক মিনিটের মধ্যে হাজির বার্তা ড্রোন সম্পর্কে:
- ঝাইটোমির অঞ্চল থেকে খেমেলনিটস্কি অঞ্চলে একটি কোর্স;
- খারকিভ অঞ্চল থেকে পোলতাভা অঞ্চলে একটি কোর্স;
- চের্কেসি অঞ্চল থেকে ভিনিটসিয়া অঞ্চল পর্যন্ত একটি কোর্স।
02:30 এয়ার ফোর্স এ অবহিত ওডেসা অঞ্চলের দিকে কৃষ্ণ সাগর থেকে নতুন ইউএভি গ্রুপগুলি সম্পর্কে।
খবরটি পরিপূরক হবে …