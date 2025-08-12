রাশিয়ান বাহিনী পোকরভস্কের দিকে ড্রাইভে ইউক্রেনীয় প্রতিরক্ষা লঙ্ঘন করে

সোমবার সামরিক বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, পূর্ব ইউক্রেনের ডোনেটস্ক অঞ্চলে সামনের লাইনের একটি ছোট্ট তবে গুরুত্বপূর্ণ অংশ রাশিয়ান সেনারা ছিদ্র করেছে।
ইউক্রেনীয় ওপেন-সোর্স ইন্টেলিজেন্স গ্রুপ ডিপ স্টেট ডিপ স্টেট ডিপ স্টেট, “পরিস্থিতি বেশ বিশৃঙ্খলা লিখেছেন টেলিগ্রামের একটি পোস্টে।
ইউক্রেনের সামরিক ড সোমবার যে রাশিয়ান সেনারা ছোট দলগুলির সাথে ধাক্কা দেওয়ার জন্য “সংখ্যায় তাদের সুবিধা ব্যবহার করে” ব্যবহার করছিল এবং অতিরিক্ত বাহিনীকে “শত্রু নাশকতা গোষ্ঠীগুলি সনাক্ত করতে এবং ধ্বংস করতে” মোতায়েন করা হয়েছিল।
বিশ্লেষকরা বলছেন যে রাশিয়ান বাহিনী পোকরভস্কের প্রায় 22 কিলোমিটার (13.6 মাইল) উত্তরে ডব্রোপিলিয়া শহরের কাছে কমপক্ষে নয়টি জনবসতি জব্দ করেছে এবং উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ থেকে ছোট পদাতিক ইউনিট এবং ড্রোন নজরদারি ব্যবহার করে ইউক্রেনীয় রক্ষার জন্য অগ্রসর হচ্ছে।
এর কৌশলগত অবস্থানের বাইরে, পোকরভস্ক হ’ল ডোনেটস্ক এবং ক্রেমেটরস্ককে ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় ডেনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চলের সাথে সংযুক্ত করে একটি মূল পরিবহন এবং লজিস্টিক হাব। ইউক্রেনের একমাত্র কোকিং কয়লা খনিতে থাকা শহরটি জানুয়ারিতে বন্ধ হওয়ার আগে দেশের ইস্পাত তৈরির 90% প্রয়োজন সরবরাহ করেছিল।
যুদ্ধ-পূর্বের জনসংখ্যার তুলনায়, 000,০০০ এরও কম বেসামরিক নাগরিক রয়েছেন।
যদিও কেউ কেউ পরামর্শ দিয়েছেন যে ডব্রোপিলার নিকটবর্তী লাভগুলি শেষ পর্যন্ত পোকরভস্ককে ক্যাপচার সহ একটি বড় অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে পারে, অন্যরা সাম্প্রতিক রাশিয়ার অগ্রযাত্রাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিরুদ্ধে সতর্কতা অবলম্বন করে।
ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডিজ অফ ওয়ার (আইএসডাব্লু) ড এই লাভগুলি কার্যকরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করা “অকাল” ছিল, যদিও রাশিয়ান বাহিনী “সম্ভবত তাদের কৌশলগত অগ্রগতি আগামী দিনগুলিতে একটি অপারেশনাল স্তরের যুগান্তকারী হিসাবে পরিপক্ক হওয়ার চেষ্টা করে।”
মার্কিন-ভিত্তিক থিংক ট্যাঙ্কটি উল্লেখ করেছে যে ২০২৪ সালের গোড়ার দিকে রাশিয়ার আভদিভকা দখলের পরে একই রকম কৌশলটি এসেছিল, যোগ করে আরও যোগ করেছেন যে, “পরের বেশ কয়েক দিন সম্ভবত পোকরভস্কের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে ত্বরান্বিত রাশিয়ান লাভ রোধে ইউক্রেনের দক্ষতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।”
মাইকেল কোফম্যান, আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য কার্নেগি এন্ডোমেন্টের সিনিয়র ফেলো, এর আগে বলেছিলেন যে ইউক্রেনীয় সেনারা রাশিয়াকে বর্ধিত অগ্রগতি সত্ত্বেও খাড়া মূল্য দিতে পারে।
“লড়াইয়ের চরিত্রটি দেওয়া, অঞ্চল পরিবর্তন করা হাতগুলি যা ঘটছে তার জন্য একটি পিছিয়ে থাকা সূচক,” কোফম্যান লিখেছেন গত মাসের শেষের দিকে। “‘ধীরে ধীরে হঠাৎ করেই’ ট্রানজিশনগুলি সম্ভব” “
আইএসডাব্লু পরামর্শ দিয়েছিল যে মস্কো আলাস্কার শুক্রবারের মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের আগে ডব্রোপিলিয়ার দিকে তার আক্রমণাত্মক চাপ দিচ্ছে, দখলকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলির উপর তার নিয়ন্ত্রণকে অনিবার্য হিসাবে চিত্রিত করার জন্য, সম্ভাব্যভাবে পশ্চিমকে কিয়েভকে রাশিয়ার শান্তির শর্তগুলি গ্রহণ করার আহ্বান জানাতে চাপ দিচ্ছে।
মঙ্গলবার, ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি ডব্রোপিলা এবং পোকরভস্কের নিকটে রাশিয়ান অগ্রগতির স্বীকৃতি জানিয়ে বলেছিলেন যে তারা দেখিয়েছে “রাশিয়ান সেনাবাহিনী যুদ্ধ শেষ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে না। ”
“তারা এমন আন্দোলন করছে যা নতুন আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্য প্রস্তুতি নির্দেশ করে। এই পরিস্থিতিতে, এটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিশ্বের unity ক্যকে হুমকী দেওয়া উচিত নয়,” জেলেনস্কি লিখেছেন এক্স।
