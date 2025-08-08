রাশিয়ান বিস্ফোরক উদ্ভিদ নিষেধাজ্ঞাগুলি সত্ত্বেও সিমেন্স সরঞ্জাম গ্রহণ করে – রয়টার্স

একটি অনুমোদিত রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বিস্ফোরক কারখানাটি চীনের এক মধ্যস্থতাকারী দ্বারা রফতানি নিয়ন্ত্রণকে অবরুদ্ধ করে জার্মান জায়ান্ট সিমেন্সের কাছ থেকে সফলভাবে শিল্প সরঞ্জাম অর্জন করেছে, একজন রয়টার্স জানিয়েছে তদন্ত।
রাশিয়ার আলতাই অঞ্চলে অবস্থিত এবং টিএনটি এবং এইচএমএক্স তৈরির জন্য পরিচিত এবং রাশিয়ান মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে সিমেন্স পাওয়ার নিয়ামক এবং অন্যান্য অটোমেশন সিস্টেমগুলি পেয়েছিল যা চীনা পাইকারদের মাধ্যমে ক্রয়কে চালিত করেছিল।
রয়টার্স দ্বারা পর্যালোচনা করা সংগ্রহের রেকর্ড এবং শুল্কের ডেটা দেখায় যে ২০২২ সালের অক্টোবরে বোজ সিমেন্স সরঞ্জামের জন্য টেকপ্রিবর নামে একটি রাশিয়ান সংস্থার সাথে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এরপরে টেকপ্রিবর চীন থেকে ডিভাইসগুলি আমদানি করে, হুইজহু ফান টেক নামে একটি সরবরাহকারী সহ।
কাস্টমস কোডগুলির একটি বিশ্লেষণ এবং প্রযুক্তিগত স্পেসিফিকেশনগুলি নিশ্চিত করেছে যে বোজ দ্বারা আদেশিত ব্যক্তিদের অনুরূপ সিমেন্স পাওয়ার নিয়ন্ত্রকদের অন্তর্ভুক্ত সরবরাহগুলিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
2023 সালে, টেকপ্রিবর সিমেন্স পণ্য আমদানি চালিয়ে যাওয়ার জন্য আরও একটি চীনা সংস্থা নিউ সোর্স অটোমেশন ব্যবহার করেছিলেন।
রায়ান উ নামে পরিচিত নতুন উত্সের একজন পরিচালক টেকপ্রিবোরকে চালানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং বলেছিলেন যে তার ফার্মটি শেষ ব্যবহারকারীকে প্রকাশ করার প্রয়োজন ছাড়াই সিমেন্স সরঞ্জামগুলিকে যে কোনও পরিমাণে উত্স দিতে পারে।
সরকারী প্রকিউরমেন্ট ফাইলিং অনুসারে, বোজের মূল সংস্থা এফজিইউপি সার্ভারডলভ প্ল্যান্ট 2022 এবং 2023 এর মধ্যে কমপক্ষে তিনটি সিমেন সিম্যাটিক সিস্টেম কিনেছিল।
এই প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলারগুলি শিল্প যন্ত্রপাতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে এবং দূরবর্তীভাবে নিরীক্ষণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে – এমন প্রযুক্তিগুলি যা শ্রমের ঘাটতির মধ্যে সামরিক উত্পাদন স্কেলিংয়ের জন্য সমালোচনামূলক বলে বিবেচিত হয়।
রয়টার্স 2024 সালের একটি অক্টোবর উদ্ধৃত করে উল্লেখ করেছিলেন, “রাশিয়ান প্রতিরক্ষা খাতের আরও বেশি যুদ্ধের জন্য অভিযানের জন্য স্বয়ংক্রিয় মেশিন সরঞ্জামগুলি অর্জন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ,” রিপোর্ট রয়্যাল ইউনাইটেড সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট (রুসি) এবং ওপেন সোর্স সেন্টার থেকে।
রাশিয়া, যার মধ্যে এ জাতীয় নির্ভুলতা অটোমেশন প্রযুক্তি তৈরির জন্য শক্তিশালী ঘরোয়া ক্ষমতার অভাব রয়েছে, এই ব্যবধানটি পূরণ করতে ক্রমবর্ধমান তৃতীয় দেশগুলিতে পরিণত হয়েছে।
সিমেন্সের একজন মুখপাত্র রয়টার্সকে বলেছিলেন যে সংস্থাটি কঠোরভাবে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞাগুলি মেনে চলে এবং তার অংশীদারদেরও এটি করার প্রত্যাশা করে। তিনি আরও যোগ করেছেন যে সিমেন্স তাত্ক্ষণিকভাবে নিষেধাজ্ঞাগুলি লঙ্ঘনের যে কোনও ইঙ্গিত তদন্ত করবে এবং কর্তৃপক্ষকে জড়িত করবে।
হুইজহু ফান টেক বা নিউ সোর্স অটোমেশন উভয়ই মন্তব্যের জন্য রয়টার্সের লিখিত অনুরোধগুলিতে সাড়া দেয়নি।
হুইজহু ফান টেকের ওয়েবসাইট অংশীদার হিসাবে সিমেন্সকে তালিকাভুক্ত করে।
একজন কোম্পানির প্রতিনিধি যিনি নিজেকে মিসেস চেন হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন তারা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে তারা সিমেন্স পণ্যগুলি সরাসরি কিনে এবং চূড়ান্ত গ্রাহককে প্রকাশ করেন না। তিনি বলেছিলেন যে হুইঝৌ ফান টেক জেনেশুনে সামরিক উত্পাদনে জড়িত সত্তা সরবরাহ করে না।
রোচান কনসাল্টিংয়ের পরিচালক সামরিক বিশ্লেষক কনরাড মুজিকা রয়টার্সকে বলেছিলেন যে পশ্চিমা উপাদানগুলি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা শিল্পকে টিকিয়ে রাখতে অপরিহার্য।
“এই উচ্চ-নির্ভুলতা উপাদানগুলি প্রায়শই ক্ষেপণাস্ত্র উত্পাদন, ড্রোন অ্যাসেম্বলি এবং ট্যাঙ্ক পুনর্নির্মাণ সহ উন্নত উত্পাদন প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অপরিবর্তনীয় হয়,” তিনি বলেছিলেন। “এগুলি ছাড়া রাশিয়ার যুদ্ধের প্রচেষ্টা বজায় রাখতে বা স্কেল করার ক্ষমতা আরও বেশি সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং শ্রমবাজারে আরও বড় বোঝা রাখবে।”
বোজ সারভেলভ প্ল্যান্ট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং ইউক্রেনের রাশিয়ার যুদ্ধকে সমর্থন করার জন্য ইইউ নিষেধাজ্ঞাগুলির অধীনে রয়েছে।
আঞ্চলিক প্রশাসনের ওয়েবসাইট অনুসারে বিআইএসকে-ভিত্তিক সুবিধাটি রাশিয়ান প্রতিরক্ষা মন্ত্রক সরবরাহ করে বলে জানা গেছে এবং বিস্ফোরক পদার্থের আউটপুটকে র্যাম্প করার বিস্তৃত প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে অপারেশনগুলি প্রসারিত করছে।
রাশিয়া আরডিএক্স এবং এইচএমএক্সের মতো সমালোচনামূলক উপাদানগুলির ঘাটতির মুখোমুখি, যা আর্টিলারি শেল এবং এরিয়াল বোমা উত্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয়।
ইউক্রেনীয় গোয়েন্দা কর্মকর্তারা এবং পশ্চিমা প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকরা বলেছেন, ক্রমবর্ধমান ঘাটতি মস্কোকে উত্তর কোরিয়া ও ইরানের মতো অনুমোদিত অংশীদারদের কাছে ফিরে যেতে বাধ্য করেছে।