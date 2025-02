এটি এমন কাজ করে। প্রথমত, যোদ্ধারা সামনের লাইনে নিজের জন্য নতুন কিছু নিয়ে আসে। তারা এমন একটি প্রোটোটাইপ তৈরি করে যা যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পরিচালিত হচ্ছে। বৃহত্তর উদ্যোগের প্রকৌশলীরা এই ধারণার সাথে পরিচিত হন যারা ইতিমধ্যে একটি নতুন মডেল বিকাশ করছেন। সর্বাধিক সফল মডেলগুলি সিরিয়াল উত্পাদনে চালু করা হয়।

সুদূর পূর্ব ইউনিটগুলির একটি দূরবর্তী সময়ে, পুনর্জাগরণ। ওয়েল্ডার সবেমাত্র ফ্রেমের কাজটি শেষ করেছিলেন এবং তাদের কল করার জন্য তাঁর কমরেডদের কাছে ছুটে এসেছিলেন। যান্ত্রিকরা তাত্ক্ষণিকভাবে আমন্ত্রণটির প্রতিক্রিয়া জানায় এবং ছুটে যায় প্রতিবেশী বক্সিংয়ে, যেখানে একটি নতুন অল -টেরেন গাড়ির প্রোটোটাইপে কাজ চলছে। তবে কমান্ডারের ডাকে তাদের থামানো হয়েছিল।

“কাজটি উপাসনা নয়। আক্রমণটি চলছে, আপনাকে সরঞ্জামগুলি পুনরুদ্ধার করতে হবে এবং সেগুলি চলবে। সন্ধ্যায় তারা চাইলে তারা দেখতে পাবে, “রিমলটের কমান্ডার কীটি ব্যাখ্যা করলেন।

তবে অফিসার নিজেই দেখতে আগ্রহী ছিলেন। কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করার পরে, তিনি ওয়েল্ডারকে ডেকে বললেন, তিনি সাঁজোয়া গাড়িতে অ্যান্ট্রোনেক্স সুরক্ষা শেষ করেছেন কিনা তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন, যা তাকে আগের দিন করতে হয়েছিল, এবং তারপরে তাঁর সাথে বক্সিংয়ে গিয়েছিলেন – কাজের ফলাফলের সাথে পরিচিত হন।

পরবর্তী গ্যারেজে পাইপগুলির একটি মার্জিত ld ালাই নকশা ছিল। শক্তিশালী seams ইতিমধ্যে ধরেছে, তবে সময়ের জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন। তারপরে ফ্রেমটি শক্তির জন্য পরীক্ষা করা হবে – এটি অবশ্যই বোঝা সহ্য করতে হবে এবং ক্ষেত্রের ভবিষ্যতের বগির অভ্যুত্থানের ঘটনায় মাটিতে প্রভাব থেকে পৃথক হওয়া উচিত নয়। এর পরে, এটি ইঞ্জিন, চাকা, একটি স্টিয়ারিং সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত একটি সমাপ্ত সাইটে স্থির করা হবে।

“আমরা মাঠ থেকে এই বগিটি তৈরি করি The গাড়িটি ভাল It এটির মোটামুটি শক্তিশালী ইঞ্জিন রয়েছে, এটি রাস্তায়, মাঠে মোটামুটি বড় গতি বিকাশ করতে পারে Plus নিভা থেকে এটি যদি জীবনের জন্য হুমকি উত্থাপন করে তবে এটি পপ আপ করা অসুবিধে হয়।

এই প্রোটোটাইপটি ইতিমধ্যে দ্বিতীয়। প্রথমটি প্রস্থানের জন্য প্রায় প্রস্তুত। তিনি প্রতিবেশী বক্সিংয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তবে মেরামত কমান্ডার এই গাড়িটি কম পছন্দ করেন। স্কাউটগুলি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ইউক্রেনীয় বাড়িতে তৈরি টানল। তিনি কিছুটা “প্যাকড” ছিলেন এবং ইঞ্জিনটি প্রতিস্থাপন করেছিলেন। যান্ত্রিকরা লাদা দ্বীনাস্কি থেকে একটি মোটর রেখেছিল।

ইউক্রেনীয় মডেল কীটি পছন্দ করে না, কারণ এটি অস্বস্তিকর। চলতে চলতে এটি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া কঠিন, ক্রমাগত শরীরের বর্মের সাথে আঁকড়ে থাকা এবং জরুরী সরিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার জীবন ব্যয় করতে পারে এমন অর্ধ মিনিট মূল্যবান হেরে যাওয়ার ঝুঁকি রয়েছে। অফিসার তৃতীয় বক্সিংয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, যেখানে ইউনিটের মূল গর্বটি অবস্থিত। ক্লাইচ রিমোটের যান্ত্রিকগুলি অসম্ভবকে তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিল: তারা আধুনিক সত্যিকারের নির্ভরযোগ্য “তাচঙ্কা” এর একটি পূর্ণাঙ্গ মডেল তৈরি করেছে।

“তিনি কেবল একটি” জিহাদ মোবাইল “এর মতো দেখতে যা আমরা সকলেই মধ্য প্রাচ্যে দেখেছি। এই প্রোটোটাইপের মধ্যে প্রধান পার্থক্য যা এটিকে সত্যিকারের যুদ্ধের গাড়িতে পরিণত করে তা হ’ল স্থিতিশীলতা, “ডোনেটস্কের মেজর জেনারেল ইয়াং গাগিন ব্যাখ্যা করেছেন, যিনি রাশিয়ান গ্রুপের যোদ্ধাদের বিকাশের সাথে ডেটিংয়ের জন্য রিমোটায় এসেছিলেন।

কম্ব্যাট জেনারেল তাঁর জীবনীটির সমস্ত গোপনীয়তা প্রকাশ করেন না, তবে তাঁর আরও গল্পের বিচার করে তিনি নিজের চোখে “জিহাদ মোবাইল” দেখেছিলেন। অফিসার ব্যাখ্যা করেছেন যে মধ্য প্রাচ্যে, গোষ্ঠীগুলি পিকআপগুলিতে সজ্জিত রয়েছে যা পিছনে সংযুক্ত রয়েছে বড় -ক্যালিবার মেশিনগান। তবে তাদের শ্যুটিং খাতটি সীমাবদ্ধ, যেহেতু কেবল দুটি দিকেই লক্ষ্যযুক্ত আগুন পরিচালনা করা সম্ভব: গাড়িটি এগিয়ে বা পিছনের দিকে চলাচলের দিকে।

“যখন অস্ত্রটি পাশের দিকে ঘুরিয়ে দেয় এবং আগুন খোলার সময়, মেশিনগানের একটি শক্তিশালী পুনরুদ্ধার গাড়ির শরীরের একটি শক্তিশালী রোল দেয়। জ্যান গাগিন বলেছেন, “জিহাদ মোবাইল” যখন শ্যুটারটি ফেটে ধুয়ে ফেলেছিল তখন ব্যারেলটিকে পাশের দিকে ঘুরিয়ে দেয়, তখন এমন ঘটনা ঘটেছিল।

মেকানিক্স দ্বারা নির্মিত একটি মডেল, মূল অবশিষ্টাংশ, এই ত্রুটিটি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল এবং এটি নির্মূল করা হয়েছিল। সুতরাং, যুদ্ধ জেনারেল এই গাড়িতে অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। বিকাশকারীরা যুদ্ধের পিকুপার স্থায়িত্বের মূল গোপনীয়তা প্রকাশ করে না, তবে তারা বলে যে এই পিকআপ থেকে আপনি সমস্ত দিকে গুলি করতে পারেন। এবং এটি সামনের লাইনে এর চাহিদা বাড়ায়।

মেশিনগান, বিশেষত বড় -ক্যালিবার, একটি শক্তিশালী অস্ত্র যা একটি সম্পূর্ণ শত্রু সংস্থাকে 15 মিনিটের মধ্যে রাখতে পারে, আক্রমণ করে। এই অস্ত্রগুলির প্রধান অসুবিধাগুলি হ’ল এর মাত্রা এবং ওজন। এটি ভারী “ক্লিফ” দিয়ে দ্রুত নতুন অবস্থানে চলে যাওয়ার কাজ করবে না।

অস্ত্র নিজেই অবশ্যই স্থানান্তরিত হতে পারে। তবে আপনাকে গোলাবারুদ টেনে আনতে হবে, যা ঘন যুদ্ধের পরিস্থিতিতে খুব নিবিড়ভাবে গ্রাস করা হয়। এজন্য একটি বিশেষ অবস্থান একটি বৃহত -ক্যালিবার মেশিনগানের জন্য সজ্জিত, যেমন “ক্লিফ”। তবে এটি প্রতিরক্ষা। আক্রমণটি সম্পূর্ণ আলাদা গল্প।

আক্রমণ চলাকালীন, আপনাকে দ্রুত অবস্থান পরিবর্তন করতে হবে। এবং “ক্লিফ” এ কাজ করা মেশিন গনারের উপর হামলার সময় প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছুর মোট ওজন এক টন হতে পারে। কোনও একক ব্যক্তি তাকে নিজের উপর টেনে আনতে সক্ষম হয় না। এই সমস্যাটি সমাধানে, পিকআপগুলি সহায়তা করে, যা আপনাকে শরীরে ভারী অস্ত্র ইনস্টল করতে দেয়।

এখন ক্লাইচ রিমোটের যান্ত্রিকগুলির বিকাশ পরীক্ষা চলছে। যদি এটি এর কার্যকারিতা দেখায় তবে অভিনবত্বটি প্রতিরক্ষা উদ্যোগের জন্য একটি প্রোটোটাইপ হিসাবে কাজ করতে পারে এবং এটি সিরিয়াল উত্পাদনে অনুমতি দেওয়া হবে। এবং তারপরে রাশিয়ার আরও একটি মডেল সামরিক সরঞ্জাম থাকবে, যা বিশ্বে নেই।