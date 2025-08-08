You are Here
রাশিয়ান যোদ্ধা ইউএসইউ ইউএসইউ বিপিএল থেকে গোলাবারুদ সহ পরিবহন সংরক্ষণ করেছিলেন: সমাজ: রাশিয়া: লেন্টা.আরইউ
News

রাশিয়ান যোদ্ধা ইউএসইউ ইউএসইউ বিপিএল থেকে গোলাবারুদ সহ পরিবহন সংরক্ষণ করেছিলেন: সমাজ: রাশিয়া: লেন্টা.আরইউ

কর্পোরাল খোমিচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে গোলাবারুদ দিয়ে পরিবহনটি সংরক্ষণ করেছিলেন

বিশেষ সামরিক অপারেশন (এসভি) এর জোনে রাশিয়া ইউরি খোমিচের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) কর্পোরাল ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর (সশস্ত্র বাহিনী) সশস্ত্র বাহিনীর একটি মানহীন বিমানীয় যানবাহন (ইউএভি) আক্রমণ থেকে গোলাবারুদ দিয়ে পরিবহনকে বাঁচিয়েছিল। এটি রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক দ্বারা রিপোর্ট করা হয়েছিল, তাদের আবেদন দেয় টাস

এটি লক্ষ করা যায় যে এলাকার একটি জটিল অঞ্চলে চলাচলের সময়, খোমিচ ইউক্রেনীয় ড্রোন লক্ষ্য করেছিলেন। এর পরে, গাড়িটি আর্টিলারি শেলিংয়ের শিকার হয়েছিল।

প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে, “ইউরি একটি কৌতুক তৈরি করে, শত্রুর আঘাতগুলি ছেড়ে গাড়িটি একটি বনের বেল্টে লুকিয়ে রেখেছিল। ড্রোনটি তার অবস্থানের উপরে রয়েছে তা দেখে তিনি তার উপর গুলি চালিয়েছিলেন এবং তাকে ছোট অস্ত্র থেকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন,” প্রতিরক্ষা বিভাগ জানিয়েছে।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে লেফটেন্যান্ট ম্যাক্সিম সাইবেরকো একাই ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনীর গোলাবারুদ দিয়ে মর্টার গণনা এবং গুদাম ধ্বংস করেছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts

মন্তব্য করুন

আপনার ই-মেইল এ্যাড্রেস প্রকাশিত হবে না। * চিহ্নিত বিষয়গুলো আবশ্যক।