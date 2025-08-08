রাশিয়ায় অ্যালকোহল উত্পাদনের বৃদ্ধি কম -অ্যালকোহল পণ্য দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছিল

রাশিয়ায় দীর্ঘ হ্রাসের পরে, নিম্ন -অ্যালকোহল পণ্যগুলির উত্পাদন বাড়তে শুরু করে। জুলাইয়ে, এটি বছরের পর বছর তিনবারেরও বেশি বেড়েছে, 181.8 হাজার ডেকালপারস (ডিএল)। বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন: এই রূপান্তরটির একটি সহজ ব্যাখ্যা থাকতে পারে: নিয়ন্ত্রকদের চাপের মধ্যে, পণ্যগুলি, যা সম্প্রতি বিয়ার পানীয় হিসাবে অবস্থিত হয়েছে, ককটেলগুলির বিভাগে আবার ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে, সেখান থেকে এটি আবগারি করের তীব্র বৃদ্ধির পরে স্থানান্তরিত হয়েছিল।
সিডার, পোয়ার এবং মিড ব্যতীত রাশিয়ায় অ্যালকোহলের উত্পাদন জুলাই মাসে ১৪.৮ মিলিয়ন হয়ে গেছে, বছরের পর বছর ধরে .6..6% বৃদ্ধি পেয়েছে, রোসালকোল্লেটাবাককন্ট্রোল (আরএটিকে) এর তথ্য অনুসরণ করে, যা কোমারসেন্ট রয়েছে। সর্বাধিক উচ্চারিত প্রবৃদ্ধি নিম্ন -অ্যালকোহল পণ্য দ্বারা দেখানো হয়েছিল, যার উত্পাদন জুলাইয়ে 181.8 হাজারে পৌঁছেছিল। এই বিভাগে একটি ইতিবাচক প্রবণতা জুন থেকে সনাক্ত করা হয়েছে। তবে তারপরে এটি কম উচ্চারণ করা হয়েছিল: এক বছরের বৃদ্ধি 18.9%, 125.7 হাজার পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে।
অ্যালকোপ্রো গিল্ড অ্যান্ড্রেই মস্কোর সভাপতি বিশ্বাস করেন যে এখন লোডোগা এবং স্টেলার গ্রুপের মতো নতুন বড় খেলোয়াড়দের মুক্তির কারণে এখন লো -অ্যালকোহল পানীয়ের বিভাগটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।
এছাড়াও, অন্যান্য নির্মাতারা যারা এর আগে এই জাতীয় পানীয় তৈরি করেছিলেন তারা এই বিভাগে ফিরে আসেন, তবে ২০২৪ সালের মে মাসে আবগারি শুল্ক বাড়ানোর পরে তারা বিয়ার পানীয়ের মতো অন্যান্য বিভাগে স্থানান্তরিত হন, যেখানে আবগারি হার কম থাকে, তিনি যোগ করেন।
2024 সালের মে থেকে, নিম্ন -অ্যালকোহল পণ্যগুলিতে আবগারি কর তিনগুণ বাড়ানো হয়েছিল, 141 রুবেল পর্যন্ত। পানীয় 1 লিটার জন্য। এ জাতীয় তীব্র বৃদ্ধি এই সত্যের দিকে পরিচালিত করে যে অনেক শিল্প সংস্থাগুলি অন্যান্য বিভাগে পানীয় স্থানান্তর করতে শুরু করে (৮ ফেব্রুয়ারি কমারসেন্ট দেখুন)। আরএটিসি অনুমান অনুসারে, জানুয়ারী – 2024 সালের জানুয়ারিতে এটি 8.46 মিলিয়ন উত্পাদিত হয়েছিল, তবে চলতি বছরের একই সময়ে 599.7 হাজার দেওয়া হয়েছিল।
জুনে যেমন রিপোর্ট করা হয়েছে, লো -অ্যালকোহল পানীয়ের দুটি নির্মাতাদের উল্লেখ সহ শপারের শিল্প সংস্করণ, আরএটিসি দাবি করেছিল যে তারা বিয়ার পানীয়গুলি নাম সহ অন্যান্য ধরণের অ্যালকোহলের উল্লেখ করে মুক্তি বন্ধ করে দেয়। একই পরিস্থিতি সিডার উত্পাদনের বিভাগে পরিলক্ষিত হয়। কমারসেন্টের প্রথম দিকে রিপোর্ট হিসাবে, জুনে নিয়ন্ত্রকের পরিদর্শন করার কারণে এর উত্পাদন 11.6% হ্রাস পেয়েছে। অ্যালকোহলযুক্ত বাজারের একজন স্বাধীন বিশেষজ্ঞ আলেক্সি বলসিন বলেছেন যে এই জাতীয় পণ্যগুলির নির্মাতারা “সেখানে যাওয়ার কোথাও ছিল না – নিয়ন্ত্রক যদি সিডার এবং বিয়ার পানীয়ের বিভাগগুলির অধীনে মিশ্রিত করে তবে পুরো ব্যাচগুলিকে গ্রেপ্তার করতে পারে।” তাঁর মতে, মিড -এপ্রিলের পর থেকে, লো -অ্যালকোহল ককটেলগুলির প্রযোজকরা ক্লাসিকাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে অ্যালকোহল পণ্যগুলির ফেডারেল রেজিস্টারে তাদের পানীয়গুলি পুনরায় নিবন্ধ করতে শুরু করেছিলেন।
এর পরে, উদাহরণস্বরূপ, জেএসসি “ইউরেশিয়ান অ্যালকোহল গ্রুপ” সান্টো স্টেফানো বিয়ার ড্রিঙ্ক উত্পাদন করে, 18 জুন, এটি এটি একটি নিম্ন -অ্যালকোহল বিভাগে স্থানান্তরিত করে, রোস্যাক্রেডিটেশনের নিবন্ধ থেকে অনুসরণ করে। ৩০-৩১ জুলাই এমপিবিকে “ওচাকোভো” তার পানীয় “জিন টোনিক”, “জিন-গ্রেপফ্রুট”, “মোজিটো ক্লাসিক” এবং অন্যদের অ্যালকোহল হিসাবে সম্মতি সম্পর্কে ঘোষণাও পেয়েছিল। যদিও 2024 এপ্রিল থেকে সংস্থাটি রেসিপিটি পরিবর্তন করেছে এবং পানীয়গুলি বিয়ার হিসাবে জারি করেছে (22 এপ্রিল, 2024 এ কমমারসেন্ট দেখুন)। মিঃ মস্কোর মতে, লো -অ্যালকোহল পানীয়গুলির জনপ্রিয়তার বৃদ্ধি একটি বিশ্বব্যাপী প্রবণতা। সুতরাং, আগামী বছরগুলিতে, রাশিয়ার বিভাগটি বহুবার বৃদ্ধি পেতে পারে, একজন বিশেষজ্ঞ অপেক্ষা করছেন।
জুলাইয়ে অ্যালকোহলের মধ্যে আরএটিসি অনুসারে, উত্পাদন প্রবৃদ্ধি ভোডকার 0.5%দ্বারা প্রায় 6.5 মিলিয়ন পর্যন্ত, তরল-জল পণ্য 36.7%দ্বারা, 1.64 মিলিয়ন পর্যন্ত, অন্যান্য অ্যালকোহল দ্বারা 7.6%পর্যন্ত 906.9 হাজার পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। শান্ত ও ঝলকানি ওয়াইন প্রকাশের ফলেও বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে – যথাক্রমে ১৩.৫% এবং ৪.৩%, যথাক্রমে ৩.২৫ মিলিয়ন এবং ১.৫ মিলিয়ন পর্যন্ত। একটি গুরুতর পতন শুধুমাত্র কোগনাকিতে পরিলক্ষিত হয় – 30.6%দ্বারা।
অ্যান্ড্রেই মস্কো বছরের শুরু থেকে আবগারি করের বৃদ্ধির পরে চাহিদা পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে শক্তিশালী অ্যালকোহল উত্পাদন বৃদ্ধির পুনরায় শুরু করার ব্যাখ্যা দেয়। বিশেষজ্ঞ নোটগুলি, সংস্থাগুলি গুদামগুলি পূরণ করে, গতকাল খেলছে, কারণ তারা দেখতে পায় যে অ্যালকোহলের প্রয়োজনীয়তা বাড়ছে, বিশেষজ্ঞ নোটগুলি।
এই বছরের মে -জুনে উত্পাদন বৃদ্ধির শতাংশে খুব ভাল হয়ে উঠেছে, গত বছর থেকে, এই সময়ের মধ্যে, বিপরীতে, একটি হ্রাস লক্ষ্য করা গেছে, ওয়াইনারটেল আলেকজান্ডার স্টাভটসেভের প্রধান ব্যাখ্যা করেছেন। তারপরে জানুয়ারী -এপ্রিল উত্পাদনের দ্রুত বৃদ্ধি, আবগারি করের হার বৃদ্ধির প্রত্যাশায়, মে -জুনে হ্রাস দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল, উত্পাদন পরিকল্পনা ইতিমধ্যে পূরণ হয়েছে, বিশেষজ্ঞের কথা স্মরণ করে। শান্ত ওয়াইনগুলিতে আবগারি কর 34 রুবেল থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। 108 রুবেল পর্যন্ত। 1 লিটারের জন্য 1 মে, 2024 থেকে 112 রুবেল। 2025 এর শুরু থেকে। স্পার্কলিং ওয়াইনগুলির জন্য, বৃদ্ধির পরিমাণ 45 রুবেল, 141 রুবেল পর্যন্ত। এবং 147 রুবেল পর্যন্ত। প্রতি 1 লিটারে যথাক্রমে। মিঃ স্ট্যাভটসেভের মতে, ওয়াইন উত্পাদনে আরও বৃদ্ধি হতে পারে তবে এটি এখনও রাশিয়ান ওয়াইনমেকারদের কাঁচামাল বেস দ্বারা সীমাবদ্ধ।