রাশিয়ায় কেন ডিজিটাল ক্যামেরা বিক্রি বাড়ছে

২০২৫ সালের প্রথমার্ধে, রাশিয়ায় ১৯০ হাজারেরও বেশি ডিজিটাল ক্যামেরা বিক্রি হয়েছিল, মোট আয় ৩ বিলিয়ন রুবেল, যা গত পাঁচ বছরে রেকর্ডে পরিণত হয়েছে। অর্থের ক্ষেত্রে, ক্যানন ডিভাইসগুলি সর্বাধিক আনা হয়েছিল, যখন বিক্রি হওয়া ক্যামেরার সংখ্যার দিক থেকে, ছোট -পরিচিত ব্র্যান্ডগুলির ডিভাইসে প্রথম স্থান, যা ব্যবহার করা সহজ এবং সুপরিচিত ব্র্যান্ডগুলির তুলনায় অনেক সস্তা। বিকল্প ডিভাইসগুলির বিক্রয় ব্লগিং শিল্প এবং “আরামদায়ক” ফটোগুলিতে তরুণদের আগ্রহ ছড়িয়ে দেয় যা স্মার্টফোনে শুটিং সরবরাহ করতে পারে না।
জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত রাশিয়ানরা ৩.১১ বিলিয়ন রুবেল মূল্যের ১৯ হাজার ডিজিটাল ক্যামেরা কিনেছিল, যা গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ ফলাফল হয়ে উঠেছে, তারা এম.ভিডো-এলডোরাদোতে কমমারসেন্টকে জানিয়েছেন। ক্যানন ডিভাইসগুলি অর্থের ক্ষেত্রে নেতা ছিল – সমস্ত বিক্রয়ের প্রায় 40% এই ব্র্যান্ডে ছিল। 22.4% – সনি শেয়ারের সাথে দ্বিতীয় স্থানে। তৃতীয় স্থানে – নিকন, যা 10.9% উপার্জন সরবরাহ করেছিল। শীর্ষস্থানীয় 5 ক্যামেরাটি একটি উচ্চারিত ব্র্যান্ড (আনব্র্যান্ডেড) -10.4% এবং জনপ্রিয় ফুজিফিল্ম দোভাষী -7.8% ছাড়াই বন্ধ করে দিয়েছে।
2024 এর প্রথমার্ধে 192 হাজার বিক্রি হয়েছিল। ডিভাইসগুলি, 2023 – 158.9 হাজারে, 2022 – 88.7 হাজারে, 2021 এবং 2020 – 134.9 হাজারে। এবং 86.8 থস। তদনুসারে।
একই সময়ে, টুকরোগুলিতে, সর্বাধিক বিক্রয় ছিল আনব্র্যান্ডড বিভাগের জন্য – মোটের 63.2%। “এগুলি সস্তা সস্তা মডেলগুলির সাথে ফাংশনগুলির একটি বেসিক সেট রয়েছে যা প্রাথমিক ব্যবহারকারী এবং পরিবারগুলি প্রথম ক্যামেরা হিসাবে বেছে নেয় the
ডিজিটাল ক্যামেরাগুলির প্রতি আগ্রহ কেবল রাশিয়ায় নয়, এশীয় দেশগুলিতেও তারা মার্ভেল-বিতরণে বলেছে: “পিআরসি এবং হংকংয়ের ইলেকট্রনিক্স প্রদর্শনীতে, ২০২৪ সাল থেকে আমরা এই বিভাগগুলিতে প্রস্তাবের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করে আসছি।”
প্রথমত, ফাংশনগুলির একটি পরিমিত সেট সহ বাজেট মডেলগুলির চাহিদা রয়েছে, যা এখন জনপ্রিয় “নুনিম ব্র্যান্ডস” এখন সরবরাহ করে, আর্থার মাখলিউইউকের সিনিয়র বিজনেস অ্যানালিস্ট ব্যাখ্যা করেছেন।
“আমরা যদি ছোট ক্যামেরাগুলি নিয়ে কথা বলি, এখন” আরামদায়ক “ফটোগুলির জন্য একটি অনুরোধ রয়েছে যা ব্লগারদের দ্বারা সক্রিয়ভাবে সমর্থিত। এবং রাশিয়ান বাজারে আরও সাশ্রয়ী মূল্যের অ্যানালগগুলি, তাত্ক্ষণিক মুদ্রণের প্রতি আগ্রহ, উদাহরণস্বরূপ, বাচ্চাদের মধ্যে আরও বাড়ছে,” তিনি যোগ করেছেন।
বেগুনি দরজার প্রযোজনা সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা আলেক্সি পাক তাঁর সাথে একমত হন। তিনি বলেছেন যে সাধারণভাবে, ডিজিটাল ক্যামেরার বিক্রয় বৃদ্ধি ব্লগিং শিল্পের বিকাশের সাথে সম্পর্কিত। “এই প্রবণতাটি ভূ -রাজনৈতিক উত্তেজনার জন্য লক্ষণীয় ছিল, কারণ আরও বেশি সংখ্যক লোক ব্লগার হতে বা নেটওয়ার্কে তাদের নিজস্ব ব্যবসায়ের প্রচার করতে চায়। বিক্রয় প্রবৃদ্ধিও আবার শুরু হয়েছিল, যা তথ্য শিল্প দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছিল, যেখানে কেবল একটি মোবাইল ফোনের চেয়ে আরও পেশাদার শ্যুটিংকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য ধারণাটি তৈরি করা হয়েছিল।”
শিল্পে, এখনও বিভাগের জনপ্রিয় এবং ব্যয়বহুল ডিভাইসগুলির জন্য ল্যান্ডমার্ক রয়েছে, যা চীনা ব্র্যান্ডগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা কঠিন, টেলিকমডাইলি ডেনিস কুসকভের সাধারণ পরিচালককে স্মরণ করে। তবুও, এই জাতীয় ডিভাইসগুলির প্রতি আগ্রহ বাড়ছে, “কারণ লোকেরা কেবল স্ক্রিনের স্ক্রিনেই কিছু ক্যাপচার করতে চায়”, তবে আরও পেশাদার, সস্তা সরঞ্জামের পরেও, তিনি যোগ করেছেন।