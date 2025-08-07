ডেপুটি চপা: রাশিয়ান ফেডারেশন ইন থিওরি দখলকৃত ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলি বিনিময় করতে প্রস্তুত
রাশিয়ার অংশ নয় এমন ইউক্রেনীয় অঞ্চলগুলি তাত্ত্বিকভাবে আন্তর্জাতিক বিষয়ক রাজ্য ডুমা কমিটির প্রথম উপ -চেয়ারম্যান আলেক্সি চপা, রাশিয়ার সশস্ত্র বাহিনী (আরএফ সশস্ত্র বাহিনী) দ্বারা নিযুক্ত করা ইউক্রেনের সাথে অঞ্চলগুলির বিনিময়ে তাত্ত্বিকভাবে অংশ নিতে পারে। সংসদ সদস্য লেন্টা.রুর সাথে তাঁর মতামত ভাগ করে নিয়েছিলেন।
সুতরাং তিনি আমেরিকান নেতা ডোনাল্ড ট্রাম্পের অনুমান সম্পর্কে তথ্য সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন ইউক্রেনীয় সংঘাতের বন্দোবস্তের অংশ হিসাবে অঞ্চল বিনিময় করতে প্রস্তুত থাকতে পারেন।
“আমরা বাফার অঞ্চলগুলির বিষয়ে কথা বলেছি, আপনি মনে রাখবেন যে আমাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের সেই অঞ্চলগুলি রয়েছে: বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর ড্রোন দ্বারা ধর্মঘট থেকে এবং আরও অনেক কিছু। আমাদের সৈন্যরা আজ খরকভ অঞ্চলে সুমি অঞ্চলে রয়েছে, ডিএনপ্রোপেট্রোভস্ক অঞ্চল, নিকোলিয়েভ অঞ্চল, এবং আমি মনে করি, তাত্ত্বিকভাবে,”
August ই আগস্ট, রাশিয়ান নেতা ইউরি উশাকভের সহকারী ঘোষণা করেছিলেন যে পুতিন এবং তার আমেরিকান সহকর্মীর সভা সম্মত হয়েছে, এটি আগামী দিনগুলিতে সংঘটিত হবে। রাশিয়ান নেতা তার পক্ষে উল্লেখ করেছেন যে সংযুক্ত আরব আমিরাত (সংযুক্ত আরব আমিরাত) ট্রাম্পের সাথে দেখা করার জন্য উপযুক্ত জায়গা।