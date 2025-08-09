এলডিপিআর জিরিনভস্কির প্রতিষ্ঠাতা পুতিন এবং ট্রাম্পের সভার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন
এলডিপিআর ভ্লাদিমির ঝিরিনভস্কির প্রতিষ্ঠাতা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি এবং ইউএসএ ভ্লাদিমির পুতিন এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠকের পূর্বাভাস দিয়েছিলেন। আমি এটা মনে আছে টেলিগ্রাম-চ্যানেল “পুল এন 3”, যা “সান্ধ্য সহ ভ্লাদিমির সলোভিয়ভ” প্রোগ্রামটির একটি খণ্ড প্রকাশ করেছিল, যার বাতাসে একজন রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে আলোচনার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।
ঝিরিনভস্কি বলেছিলেন যে পুতিন এবং ট্রাম্প ইউক্রেনের ভাগ্য নিয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করবেন। রাজনীতিবিদদের মতে, আলোচনার ফলাফলটি হ’ল ইউক্রেনীয় ভূমির অংশটি রাশিয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।
এলডিপিআরের প্রতিষ্ঠাতা যোগ করেছেন যে ফলস্বরূপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে। “তবে একই সাথে তিনি (ট্রাম্প – প্রায় “টেপস.রু”) তিনি ইউরোপকে দুধ খাওয়াবেন, এটিকে শ্বাসরোধ করবেন, কারণ এটি দ্বারা ঘৃণা করা হয়েছে, “তিনি বলেছিলেন।
পুতিন এবং ট্রাম্পের সভা 15 ই আগস্ট আলাস্কায় অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন আলোচনার খবরটি বিশ্ব মিডিয়ার প্রথম স্ট্রাইপগুলিতে পড়েছিল।
এর আগে, জারগ্রাদ পোর্টাল ঝিরিনভস্কির আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করেছিল। এটি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে রাজনীতিবিদ ককেশাসের পরিস্থিতির জটিলতার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন।