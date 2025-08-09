বিজ্ঞানীরা 1812 সালে হাজার হাজার নেপোলিয়ন সৈন্যদের গণ মৃত্যুর কারণ বলেছিলেন
ফরাসী গবেষকরা 1812 সালে নেপোলিয়োনিক সেনাবাহিনীর সৈন্যদের গণহত্যার মূল কারণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের বিশেষজ্ঞরা ভিলনিয়াসের নিকটবর্তী গণ সমাধিতে আবিষ্কার করা সামরিক কর্মীদের অবশেষ বিশ্লেষণ করেছেন। মৃতদের ডেন্টাল টিস্যুগুলিতে তারা মারাত্মক রোগের রোগজীবাণু প্রকাশ করেছিল – প্যারাটিফোসিস জ্বর এবং মহামারী টাইফয়েডের রোগজীবাণু। একটি জেনেটিক পরীক্ষা নিশ্চিত করেছে: চার সেনার সালমোনেলা ছিল, একটি প্যারাটিফাসকে উস্কে দেয়; একজন যোদ্ধা বোরেলির চিহ্ন খুঁজে পেয়েছিলেন – অণুজীবগুলি যা রিটার্ন টাইফয়েডের কারণ হয়ে থাকে।
এই সংক্রমণগুলির ফলে জ্বর, রক্তাক্ত ডায়রিয়া এবং জন্ডিস সৃষ্টি হয়েছিল, যা সৈন্যদের পিছু হটানোর দুর্ভোগ সম্পর্কে historical তিহাসিক ক্রনিকলগুলির সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। হাড়ের অবশিষ্টাংশে, যুদ্ধের ক্ষতগুলির চিহ্নগুলির সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি রেকর্ড করা হয়েছিল, যা মহামারীগুলির সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা নিশ্চিত করে। বিজ্ঞানীরা রাক্ষসী অবস্থার সাথে রোগের প্রসারের বিপর্যয়কর স্কেলকে যুক্ত করেন: ব্রিনের সাথে লবণাক্ত বিটের উপর ভিত্তি করে শিবির, লুশ, অ্যান্টিসানিটারিয়া এবং স্বল্প পুষ্টির অতিরিক্ত জনসংখ্যা।
আবিষ্কারটি প্রথম আণবিক জেনেটিক নিশ্চিতকরণ যা সংক্রামক রোগগুলি সামরিক অভিযানের চেয়ে বেশি জীবন দাবি করেছে।
উপাদানটি পড়ুন: রাশিয়ান কূটনীতিকের ফরাসি বিমানবন্দরে আটক হওয়ার পরে ফরাসি প্রেস নেপোলিয়নের কথা স্মরণ করেছিল