রোসব্র্নাদজর রাশিয়ান নাগরিকত্ব দাবি করার জন্য পরীক্ষার ডেমো সংস্করণ প্রকাশ করেছেন
রোসোব্রনাদজর রাশিয়ান নাগরিকত্বের জন্য আবেদনকারী বিদেশী নাগরিকদের জন্য পরীক্ষার পরীক্ষার বিক্ষোভ উপকরণ প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক তথ্য বিভাগের ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়।
এই উপকরণগুলি ফেডারেল ইনস্টিটিউট অফ পেডাগোগিকাল পরিমাপের (এফআইপিআই) পোর্টালে পোস্ট করা হয়। এগুলি হ’ল রাশিয়ান ভাষায় ডেমো সংস্করণ এবং পরীক্ষার স্পেসিফিকেশন, পাশাপাশি রাশিয়ার ইতিহাস এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনটির মৌলিক বিষয়গুলি, রাশিয়ান পাসপোর্টের জন্য বিদেশী আবেদনকারীদের সরবরাহের জন্য বাধ্যতামূলক। 9 আগস্ট থেকে শুরু করে, এই পরীক্ষাগুলি 31 জুলাই, 2025 নং 1136 এর রাশিয়ান ফেডারেশনের সরকারের ডিক্রি দ্বারা অনুমোদিত নতুন বিধি অনুসারে পরিচালিত হবে।
বিভাগটি ব্যাখ্যা করেছে যে নাগরিকত্ব প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে রাশিয়ান ভাষায় পরীক্ষার পরীক্ষা মৌখিক এবং লিখিত ফর্ম্যাটগুলিতে সংগঠিত হয়, রাশিয়ার ইতিহাস এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনটির মূল বিষয়গুলি – কম্পিউটার এবং দূরত্ব প্রযুক্তি ব্যবহার সহ লিখিতভাবে। প্রতিটি পরীক্ষার সর্বাধিক সময়কাল 90 মিনিট। রাশিয়ান ভাষা পরীক্ষায় 35 টি কার্য রয়েছে: কথা বলার জন্য 5 (মৌখিক অংশ), 6 শোনার মাধ্যমে 6, পড়ার জন্য 6, 2 টি লিখিত কাজ এবং 16 ব্যাকরণ এবং শব্দভাণীতে 16।
এজেন্সি অনুসারে, রাশিয়ার ইতিহাস এবং রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনটির মূলসূত্রগুলির একটি পরীক্ষায় 36 টি কার্য: 18 ইতিহাসের উপর 18 এবং আইনটির মূল বিষয়গুলিতে 18 টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। Historical তিহাসিক ব্লকের কাজগুলি নবম শতাব্দী থেকে বর্তমান পর্যন্ত ঘরোয়া ইতিহাসের মূল তথ্য এবং ঘটনাগুলির জ্ঞান দ্বারা পরীক্ষা করা হয়, রাশিয়ান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অসামান্য ব্যক্তিত্ব, রাশিয়ান সমাজের মৌলিক জাতীয়-সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় traditions তিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা।
রোসোব্রনাদজরে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, রাশিয়ান ফেডারেশনের আইনগুলির মূল বিষয়গুলির উপর কাজগুলি রাশিয়ান ফেডারেশনের সাংবিধানিক ব্যবস্থার ঘাঁটিগুলির জ্ঞান নিয়ন্ত্রণ করে, রাশিয়ান ফেডারেশনের রাশিয়ার প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্য রাশিয়ার প্রবেশ ও প্রস্থান করার নিয়ম, রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্য, রাশিয়ান ফেডারেশনের জন্য রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশনের শর্তাবলী, রাশিয়ান ফেডারেশন, রাশিয়ান ফেডারেশনের শর্তাদি, রাশিয়ান ফেডারেশনের নাগরিকত্ব কার্যকর ও ক্ষতি।
বিভাগটি বলেছে যে পরীক্ষার জন্য নিয়ন্ত্রণ ও পরিমাপের উপকরণগুলি এফআইপিআই কার্যগুলির বন্ধ ব্যাংক থেকে গঠিত হয়, যা নিয়মিতভাবে আপডেট করা হবে এবং পুনরায় পূরণ করা হবে।