রাশিয়ার বাজেটের ঘাটতি সরকারের পুরো বছরের লক্ষ্যকে ছাপিয়ে গেছে, ইউক্রেনের যুদ্ধের মাউন্টিং আর্থিক ব্যয়কে বোঝায় এবং মস্কোর ব্যয়কে চাপ দেওয়ার জন্য সংগ্রামকে বোঝায়।
অর্থ মন্ত্রক ড শুক্রবার ঘাটতি জানুয়ারী থেকে জুলাইয়ের মধ্যে 4.88 ট্রিলিয়ন রুবেল ($ 61.1 বিলিয়ন) বা জিডিপির 2.2% এ পৌঁছেছে। এটি এ এর অধীনে 2025 সকলের জন্য পরিকল্পনা করা 3.8 ট্রিলিয়ন রুবেলের উপরে ভাল সংশোধিত বাজেট এই গ্রীষ্মের শুরুতে রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন স্বাক্ষরিত।
জুলাই একাই ঘাটতি আরও 1.19 ট্রিলিয়ন রুবেল যুক্ত করেছে। মন্ত্রণালয় দুর্বল তেল ও গ্যাসের রাজস্বকে-বছরের পর বছর ধরে প্রায় 19%-এবং বছরের প্রথম দিকে ব্যয়গুলির “অগ্রিম অর্থায়ন” এর জন্য দোষ দিয়েছে।
বিশ্লেষকরা অবশ্য বলছেন যে আসল চালক পলাতক ব্যয়। জুলাই মাসে আউটলেস গত বছরের তুলনায় 24% এরও বেশি বেড়েছে, প্রথম সাত মাস ধরে ব্যয় করে 20% এরও বেশি 25.2 ট্রিলিয়ন রুবেল পর্যন্ত। রাজস্ব, বিপরীতে, সবেমাত্র বড় হয়েছে।
“বাস্তবতা আমাদের সবচেয়ে হতাশাবাদী পূর্বাভাসের চেয়ে আরও খারাপ হয়ে উঠেছে,” এমএমআই বিশ্লেষণাত্মক গোষ্ঠী লিখেছেন টেলিগ্রামে, সতর্ক করে যে সরকারের ব্যয়ের লক্ষ্য পূরণের জন্য, ক্রেমলিনকে বছরের বাকি সময়গুলিতে প্রায় 20% ব্যয় হ্রাস করতে হবে।
এমএমআইয়ের মতে, এটি “কেবল সম্ভব নয়।” বিশ্লেষণাত্মক গোষ্ঠী এখন ঘাটতি বছরের শেষের দিকে কমপক্ষে 8 ট্রিলিয়ন রুবেলকে আঘাত করবে বলে আশা করছে।
অর্থনীতিবিদ ইয়েগর সুসিন খ্যাত এমনকি বর্তমান ব্যয়ের একটি বৃহত অংশ অগ্রিম অর্থ প্রদানের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও ঘাটতি এখনও পরিকল্পনার আগে চলছে। ট্র্যাক ফিরে পেতে তিনি বলেছিলেন, আগামী মাসগুলিতে সরকারকে একটি “উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত” পোস্ট করতে হবে।
নামবিহীন অর্থ মন্ত্রকের একজন কর্মকর্তা বলেছি এই সপ্তাহের শুরুর দিকে ব্যবসায়িক সংবাদপত্র বেদোমোস্তি যে সরকার তার “আর্থ-সামাজিক নীতি অগ্রাধিকার” এর সাথে একত্রিত করার জন্য এই আসন্ন পতনের আরও একটি বাজেট পুনর্বিবেচনা প্রস্তুত করছে।