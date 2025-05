ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোডিমায়ার জেলেনস্কি রাশিয়ার একতরফা তিন দিনের যুদ্ধবিরতি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। পরিবর্তে, তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রস্তাবিত হিসাবে দীর্ঘ 30 দিনের যুদ্ধের আহ্বান জানিয়েছেন, এটি একটি প্রস্তাব যা বৃহস্পতিবার রাতে তার সত্যিকারের সামাজিক প্ল্যাটফর্মে তার রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বারা আবারও পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

ট্রাম্প এমনকি হুমকিও দিয়েছেন যে ওয়াশিংটন এবং এর অংশীদাররা যুদ্ধবিরতি সম্মানিত না হলে আরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে।

অ্যাট্রিশন ওয়ারের সাথে গ্রাইন্ড হওয়ার সাথে সাথে, প্রত্যেকে অন্য পক্ষকে অন্যটি পরার চেষ্টা করছে, আমি জিজ্ঞাসা করেছি, ম্যাক্স, একজন 26 বছর বয়সী সৈনিক, তিনি যুদ্ধবিরতি দেওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সম্পর্কে কীভাবে অনুভব করেছিলেন।

“আপনি এখানে থাকাকালীন আপনি এই জাতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে ভাবেন না You আপনার ‘টানেলের দৃষ্টি’ থাকতে হবে You আপনি আবেগকে আপনার ক্রিয়াকলাপগুলি নির্দেশ করতে দিতে পারবেন না You

আমরা আর্টিলারি অবস্থান থেকে উত্তর দিকে ডব্রোপিলিয়া শহরে গাড়ি চালাচ্ছি, যা রাশিয়ান অবস্থান থেকে প্রায় 12 মাইল (19 কিলোমিটার)। হাজার হাজার মানুষ এখনও শহরে বাস করেন, তাদের মধ্যে অনেকে যারা এখানে যেতে বাধ্য হয়েছেন কারণ তাদের নিজের শহরগুলি বাস করা খুব বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে।