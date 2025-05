ট্রাম্প প্রশাসনের ইউক্রেনের লড়াই ও হত্যার অবসান ঘটাতে ব্রোকারের ইচ্ছা প্রশংসনীয়, তবে এটি যেভাবে এটি চালিয়ে গেছে তা সমস্যাযুক্ত হয়েছে, কমপক্ষে বলতে গেলে। প্রকাশিত মার্কিন শান্তির প্রস্তাবের পাঠ্য অনুসারে রয়টার্স ২৫ এপ্রিল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র-স্থায়ী যুদ্ধবিরতি-ক্রিমিয়ার রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি প্রদান এবং লুহানস্ক, জাপোরিজিয়া, ডোনেটস্ক এবং খেরসন এর বেশিরভাগ ইউক্রেনীয় অঞ্চলের রাশিয়ান নিয়ন্ত্রণের স্বীকৃতি প্রদান করবে।

এটি একটি মুখে উড়ে যাবে 2018 ঘোষণা তত্কালীন মার্কিন-সেক্রেটারি অফ সেক্রেটারি মাইক পম্পেও বলেছিলেন যে, “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নীতিমালা হিসাবে পুনরায় নিশ্চিত করে যে ক্রেমলিনের ক্রেমলিনের সার্বভৌমত্বের দাবিকে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে জব্দ করা অঞ্চলগুলির উপর সার্বভৌমত্বের দাবিকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করা হয়েছে” এবং “রাশিয়ার ক্রিমিয়ার প্রচেষ্টা প্রত্যাখ্যান করে এবং এই নীতিমালা অব্যাহত রাখার অবহেলা করা হয়।

পম্পেও উল্লেখ করেছেন যে রাশিয়ার ক্রিমিয়া অবৈধভাবে ক্রিমিয়ার অবৈধ সংযুক্তি স্বীকৃতি দেওয়া আন্তর্জাতিক আইনকে লঙ্ঘন করবে। এটি অন্যান্য কর্তৃত্ববাদী সরকারগুলিকে জমি দখল করতে উত্সাহিত করবে – বলে, তাইওয়ানের সাথে চীন – এবং এই ধারণাটি রোপণ করবে যে তারা যদি দীর্ঘকাল ধরে ধরে থাকে তবে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিও অর্জন করতে পারে।

এটি উভয়ই মার্কিন জাতীয় সুরক্ষা এবং সেট করার একটি ভয়াবহ নজির উভয়ই খারাপ। ক্রিমিয়ার রাশিয়ান সংশ্লেষকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ধারণাটি ইউক্রেনের নেতাদের এবং মানুষের ক্রুতেও আটকে রয়েছে।

কারণ ক্রিমিয়ান উপদ্বীপই সেই জায়গা যেখানে এই সমস্ত শুরু হয়েছিল। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের ইউক্রেনে আক্রমণ শুরু হয়েছিল ফেব্রুয়ারী ২০১৪ সালে ক্রিমিয়ায় শুরু হয়েছিল। মার্চ মাসের মধ্যে, রাশিয়া অবৈধভাবে উপদ্বীপকে সংযুক্ত করে এবং ইউক্রেনের পূর্বের ডোনবাস অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। এর চেয়েও বেশি 14,000 ইউক্রেনিয়ান সেই সময় এবং 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে দেশে পূর্ণ-আক্রমণাত্মক আক্রমণ শুরু করার মধ্যে হত্যা করা হয়েছিল। তখন থেকে, কয়েক হাজার ইউক্রেনীয়দের হত্যা করা হয়েছে এবং আরও অনেক আহত হয়েছে।

2022 সালের একটি মার্চ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউক্রেনীয় সমাজতাত্ত্বিক সংস্থা রেটিং গ্রুপ দ্বারা প্রকাশিত একটি জরিপে দেখা গেছে যে উত্তরদাতাদের 80 শতাংশ ড ইউক্রেনের ক্রিমিয়া-এবং রাশিয়ান-অধিকৃত পূর্ব ডোনবাসকে ইউক্রেনের নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা উচিত।

“সাম্প্রতিক জরিপে যুদ্ধ শেষ করতে কিছু আঞ্চলিক ছাড় দিতে ইচ্ছুক ইউক্রেনীয়দের সংখ্যা দেখায় উত্থিত হয়েছে”সাংবাদিকরা কিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিখেছেন সম্প্রতি, সংখ্যাগরিষ্ঠ – 51 শতাংশ – “এখনও যে কোনও পরিস্থিতিতে এই ধারণার বিরোধিতা করে।”

ক্রিমিয়া এবং অন্যান্য দখলকৃত অঞ্চলগুলির ভবিষ্যত কেবল অঞ্চল সম্পর্কে নয়। কয়েক মিলিয়ন ইউক্রেনীয় সেখানে বাস করে এবং তাদেরকে বর্বর রাশিয়ান নিপীড়নের অধীনে বসবাসের জন্য নিযুক্ত করা কোনও ইউক্রেনীয় নেতার পক্ষে আপত্তিজনক হবে।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ইউক্রেনের রাষ্ট্রপতি ভলোডাইমির জেলেনস্কির সাথে ১৫ মিনিটের একের পর এক বৈঠকের সময় রাশিয়া ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তার প্রতি তার চিন্তাভাবনা পুনর্বিবেচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল ট্রাম্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ ছিল পোপ ফ্রান্সিসের জানাজার জন্য ২ April শে এপ্রিল রোমে যখন তারা দুজনেই ছিলেন। কোনও ক্যামেরা তাদের কথোপকথন রেকর্ড করেনি, এবং কোনও সহযোগী বা ভাইস প্রেসিডেন্টরা পাত্রটি নাড়াতে আশেপাশে ছিল না – দু’জন নেতার শেষ বৈঠকের বিপরীতে চিহ্নিত ওভাল অফিস 28 ফেব্রুয়ারি।

রোমে, জেলেনস্কি ট্রাম্পকে বোঝানোর সুযোগ পেয়েছিলেন যে ইউক্রেন সবসময়ই যুদ্ধ শেষ করতে চেয়েছিল – তবে এমনভাবে নিশ্চিত করে যে রাশিয়া আবার আক্রমণ না করে।

তবে জেলেনস্কির সাথে তার বৈঠকের পরদিন ট্রাম্প দাবি তিনি যে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি “ভাবেন” একটি সম্ভাব্য চুক্তির অংশ হিসাবে রাশিয়াকে ক্রিমিয়া ছেড়ে দিতে প্রস্তুত – এই বিষয়টি সত্ত্বেও যে জেলেনস্কি কয়েক মাস ধরে এই জাতীয় ধারণা প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং পুতিন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে শূন্য আগ্রহ দেখিয়েছেন, পরিবর্তে অবিরত ইউক্রেনের উপর তাঁর নিরবচ্ছিন্ন বোমা হামলা।

একটি বিশেষত মারাত্মক আক্রমণ রোমে জেলেনস্কির সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের ঠিক কয়েক দিন আগে কিয়েভে 12 জনকে হত্যা করেছিল লিখুন সত্য সামাজিক বিষয়ে: “গত কয়েক দিন ধরে পুতিনকে বেসামরিক অঞ্চল, শহর ও শহরগুলিতে ক্ষেপণাস্ত্রের গুলি চালানোর কোনও কারণ ছিল না। অনেক লোক মারা যাচ্ছে !!! “

পুতিনের কারণে প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে – এবং তবুও মার্কিন প্রস্তাবটি কেবল ক্রিমিয়া ইস্যুতে নয়, মস্কোর পক্ষে ভারীভাবে ঝুঁকছে।

প্রস্তাবিত চুক্তিটি ইউক্রেনকে ন্যাটোতে সদস্যপদ চাওয়া থেকে বিরত রাখবে, রাশিয়া ডি ফ্যাক্টো ভেটোকে ইউক্রেনের আকাঙ্ক্ষাগুলি নিয়ে এবং পুতিনকে এমন কিছু দেবে যা তিনি দীর্ঘকাল চেয়েছিলেন। খসড়াটিতে ইউক্রেনকে “ইউরোপীয় রাজ্যগুলির একটি অ্যাডহক গ্রুপিং প্লাস ইচ্ছুক অ-ইউরোপীয় রাজ্যগুলি” থেকে “শক্তিশালী সুরক্ষা গ্যারান্টি” পাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে-তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। এই পরিকল্পনাটিও আদেশ দেয় যে ইউক্রেন কীভাবে “পুরোপুরি পুনর্গঠিত এবং আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে” কীভাবে তা না বলে এবং এটি ২০১৪ সালে প্রাথমিক আগ্রাসনের পর থেকে রাশিয়ার উপর যে নিষেধাজ্ঞাগুলি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তা তুলে নেবে।

এদিকে, দর কষাকষির টেবিলে এই অনুকূল শর্ত থাকা সত্ত্বেও, রাশিয়ার বাধা পরিবর্তন হয়নি। পুতিন যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ট্রাম্পের চাপকে অস্বীকার করে চলেছেন, তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে রাশিয়াকে অবশ্যই ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলের সমস্ত নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে যে এটি তার যুদ্ধের অবসান ঘটাতে কোনও চুক্তির অংশ হিসাবে পুরোপুরি দখল করে না, অনুসারে ব্লুমবার্গ।

রাশিয়ান নেতা এখনও ইউক্রেন ইতিমধ্যে সম্মত হয়েছে এমন 30 দিনের যুদ্ধবিরতি-আগুনের জন্য মার্কিন আহ্বানকে অস্বীকার করেছেন। পরিবর্তে, তার সর্বশেষ গাম্বিট হয় প্রস্তাবনা ৮ ই মে থেকে ১০ মে থেকে একতরফা যুদ্ধবিরতি-আগুন, যা মস্কোতে ৯ ই মে তার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় কুচকাওয়াজের সাথে ওভারল্যাপ করবে। জেলেনস্কি এর জন্য পড়ছিল না – আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নয়।

“(চ) বা কোনও কারণে প্রত্যেকেরই আগুন বন্ধ করার আগে 8 ই মে পর্যন্ত অপেক্ষা করার কথা রয়েছে – কেবল পুতিনকে তার কুচকাওয়াজের জন্য নীরবতা দেওয়ার জন্য,” জেলেনস্কি লিখেছেন সোমবার “আমরা মানুষের জীবনকে মূল্য দিই না, প্যারেড নয় That এ কারণেই আমরা বিশ্বাস করি – এবং বিশ্ব বিশ্বাস করে – যে 8 ই মে পর্যন্ত অপেক্ষা করার কোনও কারণ নেই” “

ব্রাজিলের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে গ্লোব এই সপ্তাহে সংবাদপত্র, পুতিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পুনরাবৃত্তি রাশিয়ার এই জেদ যে ইউক্রেনকে তার সামরিক হ্রাস করতে এবং “ডেনাজাইজিফিকেশন” এ জড়িত হতে বাধ্য করা হবে, যা ইউক্রেনের সরকারের পরিবর্তনের দাবিতে ক্রেমলিন-বক্তৃতা।

পুতিন স্পষ্টতই এখন থেকে ৮ ই মে এবং তারপরে ১০ ই মে এর মধ্যে নিরীহ ইউক্রেনীয়দের জবাই করতে চান। এটি পুতিন, জেলেনস্কি নয়, যিনি চলমান রক্তপাতের জন্য দায়বদ্ধ। That has been true from Day 1. Trump, through a spokesperson, rightly responded to Putin’s latest gambit by insisting on a “permanent ceasefire and to bring this conflict to a peaceful resolution.”

এই রেজুলেশনের মধ্যে রাশিয়াকে ইউক্রেনকে ভয়াবহ ক্ষতি, ধ্বংস এবং প্রাণহানির জন্য ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা উচিত যা পুতিন ইউক্রেনীয়দের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। এটি করার উপায় হ’ল পশ্চিমা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিমায়িত রাশিয়ান সম্পদগুলিতে 300 বিলিয়ন ডলার জব্দ করা এবং তাদের ইউক্রেনের কাছে উপলব্ধ করা। এর পরেই আংশিক নিষেধাজ্ঞার ত্রাণের কোনও বিবেচনা করা উচিত। এদিকে, আন অর্থনৈতিক চুক্তি ৩০ এপ্রিল ওয়াশিংটন এবং কিয়েভের মধ্যে স্বাক্ষরিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইউক্রেনের খনিজ আমানতগুলিতে অ্যাক্সেস দেয় এবং ইউক্রেনের জন্য অপরিজ্ঞাত মার্কিন সমর্থনকে বোঝায়।

পুতিন কখনও সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে ইউক্রেনকে সার্বভৌম, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে দেখেনি। তবে তিনি আরও আশঙ্কা করেছিলেন যে তাঁর দোরগোড়ায় একটি সফল, গণতান্ত্রিক ইউক্রেন রাশিয়ায় যে দুর্নীতিগ্রস্থ ও কর্তৃত্ববাদী ব্যবস্থার তদারকি করছেন তার হুমকিস্বরূপ বিকল্প হতে পারে। এবং এর ইতিহাস এবং কৌশলগত গুরুত্বের কারণে ক্রিমিয়া রাশিয়ার হাতে হস্তান্তর করা পুতিনের পক্ষে একটি বিশাল রাজনৈতিক এবং সুরক্ষা বিজয় হবে।

১৯৮৩ সালে রাশিয়া এটি দখল না করা পর্যন্ত ক্রিমিয়া অটোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ১৯২০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের পরে সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশভ পর্যন্ত এটি রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেশনের সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ হয়ে ওঠে স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ ১৯৫৪ সালে ইউক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কাছে। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন টিয়ারিংয়ের সাথে সাথে ক্রিমিয়া ১ ডিসেম্বর গণভোটে স্বাধীনতা সমর্থন করার ক্ষেত্রে ইউক্রেনের বাকী অংশে যোগদান করেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্রেকআপের পরে, রাশিয়ান নেতৃত্ব ক্রিমিয়াকে অসংখ্য চুক্তি এবং চুক্তির অধীনে ইউক্রেনীয় হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রাশিয়ান সেভাস্তোপল-এ তার কৃষ্ণ সাগরের বহর সদর দফতর বজায় রেখেছিল, এটি একটি ব্যবস্থা যা ২০১০ সালে ইউক্রেনের রাশিয়ানপন্থী প্রাক্তন নেতা ভিক্টর ইয়ানুকোভিচ দ্বারা সম্মত একটি বিতর্কিত চুক্তিতে প্রসারিত হয়েছিল।

তবে পুতিনকে ইউক্রেনের বিপ্লবের বিপ্লবের পরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, ২০১৪-১৫ সালের শীতে একাধিক বিরাট বিক্ষোভের একটি সিরিজ যা পুতিন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে চুক্তিতে স্বাক্ষর না করার জন্য ইয়ানুকোভিচকে চাপ দিয়েছিল। তার মাত্র দু’বছর আগে, পুতিন মুখোমুখি রাশিয়ায় কারচুপি ও প্রতারণামূলক নির্বাচনের বিরুদ্ধে বড় বিক্ষোভ যা তাকে এবং একটি সুস্পষ্ট সংসদকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে দিয়েছে। তিনি আশঙ্কা করেছিলেন যে ইউক্রেনের বিপ্লব রাশিয়ায় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

পুতিন পরবর্তীকালে সেভাস্তোপল-এ কৃষ্ণ সাগর বেসটি ব্যবহার করেছিলেন যা রাশিয়া ২০১৪ সালে ক্রিমিয়া দখলের জন্য একটি মঞ্চস্থ বিষয় হিসাবে বজায় রেখেছিল। এটি তখন ২০২২ সালে পুরো দেশে আক্রমণের পরে রাশিয়ান ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জন্য একটি প্রবর্তন প্যাডে পরিণত হয়েছিল।

যখন এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, এবং লিথুয়ানিয়া 1940 সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বারা অবৈধভাবে সংযুক্ত হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের শোষণকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছিল। এই রাজ্যগুলিকে তাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পেতে প্রায় পাঁচ দশক সময় লেগেছিল, তবে মার্কিন অবস্থানটি সঠিক ছিল। ইউক্রেনের ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একই দৃ determination ় সংকল্প এবং ধৈর্য দেখানো উচিত এবং এর সমস্ত অঞ্চল রাশিয়ার দ্বারা অবৈধভাবে জব্দ করা – ক্রিমিয়া সহ।

পুতিন ভেবেছিলেন যে ২০২১ সালে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রত্যাহারের পরে ইউক্রেনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন। তিনি ভুল করেও ভেবেছিলেন যে কয়েক দিনের মধ্যে আক্রমণটি সহজ হবে। ইউক্রেনীয়রা তাকে খুব ভুল প্রমাণ করেছে।

শনিবার ট্রাম্পের সাথে তার বৈঠকের পরে জেলেনস্কি এক্স লিখেছেন“খুব প্রতীকী সভা যা historic তিহাসিক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, যদি আমরা যৌথ ফলাফল অর্জন করি। আপনাকে ধন্যবাদ @পোটাস।”

যদি তাদের রোমের বৈঠকটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে রাশিয়ার ইউক্রেনীয় অঞ্চল সম্পর্কে অবৈধভাবে সংযুক্তি স্বীকৃতি দেওয়ার এবং পুতিনকে দোষী দল হিসাবে নয়, না ইউক্রেন নয় – দেখার জন্য তার পরিকল্পনার পুনর্বিবেচনা করতে পরিচালিত করে, তবে এটি সত্যই historic তিহাসিক প্রমাণিত হবে। সর্বোপরি, পুতিনকে কথিত যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার কাজগুলির জন্য পুরস্কৃত করা উচিত নয় যে তিনি এবং তাঁর বাহিনী তিনি যে যুদ্ধ শুরু করেছিলেন তাতে তিনি এবং তাঁর বাহিনী প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল।

আমাদের সকলের আশা করা উচিত যে ট্রাম্প প্রশাসন এই অধিকার পেতে।