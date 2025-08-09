মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প শুক্রবার বিকেলে তার সামাজিক প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশ্যালে ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি ইউক্রেনীয় যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আলোচনা করার জন্য আগামী শুক্রবার (15) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কার রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি পুতিনের সাথে বৈঠক করবেন। ট্রাম্প বলেছেন যে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় সংঘাতের অবসান ঘটাতে একটি চুক্তিতে আংশিক আঞ্চলিক বিনিময় জড়িত থাকবে। রাশিয়ার রাষ্ট্রপতির সহকারী উশাকভ পরে এই সংবাদটি নিশ্চিত করেছেন এবং কে কে প্যালেস পরে ঘোষণা করেছিল যে তারা ট্রাম্পকে আলাস্কায় মার্কিন-রাশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের পরে রাশিয়া সফরের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে। ব্লুমবার্গ এই খবরের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন যে ওয়াশিংটন এবং মস্কো “পুট সোসাইটি” এর জন্য যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরিকল্পনা করছে এবং বিষয়বস্তু রাশিয়ার দখলে থাকা ইউক্রেনকে “নিশ্চিত” করতে পারে।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ｜ ট্রাম্প পরের শুক্রবার আলাস্কায় পুতিনের বৈঠক ঘোষণা করেছেন আঞ্চলিক বিনিময় জড়িত
