রাশিয়া-ইউক্রেন শান্তি আলোচনা: ট্রাম্পের কৌশল কাজ করছে না

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে দ্রুত শান্তি চুক্তি অর্জনের আশায় জানুয়ারিতে হোয়াইট হাউসে পুনরায় প্রবেশ করেছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদে 100 দিনেরও বেশি সময়, ট্রাম্প এখনও একটি চুক্তির জন্য চাপ দিচ্ছেন – এবং তিনি স্বীকার করতে শুরু করেছেন যে ইউক্রেনের যুদ্ধ শেষ করা সহজ কাজ নয়।

“সম্ভবত এটি সম্ভব নয়,” ট্রাম্প ড একটি সাক্ষাত্কারের সময় ইউক্রেন-রাশিয়া শান্তি চুক্তির একটি প্রেসের সাথে দেখা করুন এটি রবিবার প্রচারিত। তবে ট্রাম্পের এখনও হাল ছেড়ে দিতে অনীহা প্রকাশের ইঙ্গিত দিয়ে রাষ্ট্রপতি যোগ করেছেন, “আমি মনে করি এটি করার খুব ভাল সুযোগ রয়েছে।”

দায়িত্ব গ্রহণের ২৪ ঘন্টার মধ্যে লড়াই শেষ করার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, ট্রাম্প সর্বদা যুদ্ধের আশেপাশে ঘুরে বেড়ানো জটিল অ্যারের কারণে কোনও চুক্তি দ্রুত পৌঁছানোর সম্ভাবনা কম ছিল, প্রাক্তন মার্কিন কর্মকর্তারা এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন। এবং যদি না তিনি মস্কোর উপর চাপ বাড়াতে ইচ্ছুক না হন তবে মার্কিন রাষ্ট্রপতি এই উচ্চাভিলাষী কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়তে থাকবেন।

ইউক্রেন এবং উজবেকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত জন হার্বস্ট, জন হার্বস্ট বলেছেন, “রাশিয়ানদের এই মুহুর্তে বিশ্বাসের সাথে আলোচনা করার কোনও কারণ নেই কারণ তাদের লক্ষ্য ইউক্রেনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ, এবং তারা এখনও এর জন্য কোনও সুস্পষ্ট পাল্টা শক্তি দেখতে পাচ্ছে না।” বৈদেশিক নীতি।

হার্বস্ট বলেছিলেন, ট্রাম্প ছাড় দেওয়ার জন্য “আক্রান্ত ব্যক্তির উপর চাপ” রেখেছেন এবং “আগ্রাসকের উপর কোনও চাপ নেই”।

“মূল কথাটি হ’ল এই সমস্যাটি খুব জটিল, এবং শান্তির দিকে পরিচালিত করে এমন কোনও দ্রুত চুক্তি নেই, যা সমস্ত অসামান্য বিষয় সমাধান করে,” থমাস গ্রাহাম বলেছেন, যিনি প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের অধীনে জাতীয় সুরক্ষা কাউন্সিলের কর্মীদের সিনিয়র ডিরেক্টর ছিলেন, তিনি বলেছিলেন, তিনি ছিলেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জর্জ ডব্লু বুশের অধীনে রাশিয়ান বিষয়ক সিনিয়র ডিরেক্টর, বৈদেশিক নীতি।

এটা স্পষ্ট যে রাশিয়া শুরু থেকেই ছাড় দিতে রাজি নয়, গ্রাহাম বলেছিলেন, এবং এই সত্যটি পরিবর্তন করা “মাটিতে গতিশীলতা” এবং “ইউরোপ, ইউক্রেন এবং যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক গতিশীলতার উপর নির্ভর করে।”

এই পর্যায়ে সবচেয়ে বেশি আশা করা যায় তা হ’ল “আপনি যে কাঠামো চুক্তি বলতে পারেন তার সাথে এক ধরণের যুদ্ধবিরতি-আগুনের সাথে ভবিষ্যতের বন্দোবস্তের নীতি ও পরামিতিগুলি প্রকাশ করে, যা বিভিন্ন পক্ষ নিয়ে আলোচনা করবে,” গ্রাহাম বলেছিলেন, তবে এই জাতীয় আলোচনাগুলি “যথেষ্ট সময়কালে প্রসারিত হবে।”

রাষ্ট্রপতির পরিচালনা শান্তির প্রক্রিয়াটি ইউক্রেনের হতাশ সমর্থক রয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে তাকে অভিযুক্ত মস্কোর সাথে সাইডিংয়ের। ট্রাম্প সাধারণত মস্কোর চেয়ে কিয়েভের প্রতি বারবার এবং মিথ্যাচারের চেয়ে অনেক বেশি কঠিন ছিলেন ইউক্রেনকে দোষ দিচ্ছি যুদ্ধ শুরু করার জন্য। তিনি ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে এখন আফসোস ওভাল অফিসের বৈঠকে ইউক্রেনীয় রাষ্ট্রপতি ভলোডিমির জেলেনস্কিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি অস্থায়ীভাবে হিমশীতল ইউক্রেনের পাশাপাশি গোয়েন্দা ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রে মার্কিন সহায়তা।

এদিকে, শান্তি আলোচনার মাঝে বেশ কয়েকবার মস্কো ভ্রমণ করেছেন ট্রাম্পের রাষ্ট্রদূত স্টিভ উইটকফ প্রতিধ্বনিত ক্রেমলিনের আলাপটি যুদ্ধের বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিল এবং মার্চ মাসে বলেছিল যে রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন – যাঁরা গ্রহের অন্যতম দমনকারী নেতা হিসাবে বিবেচিত হন – এটি এ জাতীয় নয় “খারাপ লোক। “

ক শান্তির প্রস্তাব recently put forward by the Trump administration also offered extremely favorable terms to Russia: ruling out Ukraine ever joining NATO while offering US recognition of Russia’s 2014 annexation of Crimea along with de facto recognition of Russian control over the four Ukrainian territories that it occupies (including partially)—Kherson, Luhansk, Donetsk, and Zaporizhzhia. ইউক্রেন এই প্রস্তাবটিতে ঠান্ডা জল ছুঁড়ে ফেলেছিল, যা ট্রাম্পের জ্বালাতন করেছিল।

যদিও রাশিয়া 30 দিনের নিঃশর্ত যুদ্ধবিরতি-আগুনের জন্য মার্কিন আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে, যা ইউক্রেন মার্চ মাসে সম্মত হয়েছিল এবং এগিয়ে চলেছে, ট্রাম্প এখনও প্রায়শই রয়েছেন পয়েন্ট শান্তির দিকে অগ্রগতির অভাব নিয়ে কিয়েভের দিকে আঙুল।

এই পদ্ধতির, যা পুটিনের প্রতি ট্রাম্পের দীর্ঘস্থায়ী আচরণের দীর্ঘ ইতিহাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এখনও পর্যন্ত রাশিয়া যুদ্ধের অবসানের দিকে কোনও উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি।

রাশিয়া সম্প্রতি ঘোষণা করেছে এই সপ্তাহের জন্য একতরফা তিন দিনের যুদ্ধবিরতি, 9 ই মে মস্কোয় তার বিজয় দিবসের স্মরণগুলির সাথে মিল রেখে-একটি পদক্ষেপ যা জেলেনস্কি 30 দিনের ত্রুটির জন্য কিভের অফারটি পুনর্বিবেচনা করার সময় একটি “নাট্য অনুষ্ঠান” হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। অবসরপ্রাপ্ত লেঃ জেনারেল কিথ কেলোগ, ট্রাম্পের ইউক্রেনের বিশেষ দূত, রাশিয়ার তিন দিনের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবকেও বরখাস্ত করেছেন “অযৌক্তিক“এবং বলেছিল যে এটি প্রশাসনের” স্থায়ী, ব্যাপক যুদ্ধবিরতি “অনুসরণ করার সাথে সামঞ্জস্য ছিল না।

তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে ট্রাম্প মস্কোর পক্ষে জীবনকে আরও কঠিন করে তুলতে ইচ্ছুক না হলে কিছুই বদলাবে না।

ইউরোপীয় নীতি বিশ্লেষণের কেন্দ্রের সভাপতি এবং প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অ্যালিনা পলিয়াকোভা বলেছেন, “রাশিয়ানদের আলোচনায় যে কারও মতো গাজর প্রয়োজন, তবে এখনও পর্যন্ত তারা খুব কম লাঠি অর্জন করেছে।” বৈদেশিক নীতি। “রাশিয়ানরা আসলে ইউক্রেনে তাদের আক্রমণকে ত্বরান্বিত করছে। তারা নিরীহ বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে।

“রাশিয়ানরা স্পষ্টতই বর্তমান পদ্ধতির প্রতিক্রিয়া জানায় না,” পলিয়াকোভা আরও যোগ করেছেন, জোর দিয়েছিলেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র মস্কোর উপর চাপ বাড়ানোর জন্য সামর, অর্থনৈতিকভাবে এবং রাজনৈতিকভাবে করতে পারে এমন অনেক কিছুই এখনও রয়েছে।

ট্রাম্পের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স একই রকম সমালোচনা জারি করেছিলেন একটি সাক্ষাত্কার সোমবার সিএনএন সহ। পেন্স বলেছিলেন যে ট্রাম্প প্রশাসন গত কয়েকমাস ধরে ইউক্রেনের জন্য যে “দোলনা” সমর্থন প্রদর্শন করেছে তা “কেবল রাশিয়াকেই উত্সাহিত করেছে।”

পেন্স বলেছেন, “যদি গত তিন বছর আমাদের কিছু শেখায়, তবে ভ্লাদিমির পুতিন শান্তি চান না; তিনি ইউক্রেন চান। এবং আমরা এখন যে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পরে আমরা প্রায় দুই মাসের মধ্যে রয়েছি) যে ইউক্রেন একমত হয়েছে এবং রাশিয়া দেরি করে চলেছে, আমি মনে করি,” পেন্স বলেছেন, “পেন্স বলেছেন।

পেন্স বলেছিলেন যে পুতিন “কেবল শক্তিই বোঝেন”, যোগ করেছেন যে ওয়াশিংটনকে “এটি পরিষ্কার করা” দরকার যে এটি “মুক্ত বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়া অব্যাহত রাখবে, ইউক্রেনকে রাশিয়ান আগ্রাসনকে প্রত্যাহার করতে এবং ন্যায়বিচার এবং স্থায়ী শান্তি অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামরিক সহায়তা প্রদান করবে।”

গ্রাহাম বলেছিলেন, মস্কো থেকে ছাড়ের সম্ভাবনা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কিয়েভকে অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখা গুরুত্বপূর্ণ, গ্রাহাম বলেছিলেন, কারণ এটি ক্রেমলিনকে জানিয়ে দেবে যে “ইউক্রেন নিকট ভবিষ্যতে যে কোনও সময় যুদ্ধক্ষেত্রে ভেঙে বা ভেঙে পড়বে না।”

গ্রাহাম যোগ করেছেন, “এই প্রক্রিয়াটিতে পশ্চিমা unity ক্যও মূল বিষয় এবং” আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, আমাদের ইউরোপীয় মিত্র এবং ইউক্রেন একই পৃষ্ঠায় রয়েছে এমন একটি ধারণা থাকা দরকার – আমরা কী অর্জন করার চেষ্টা করছি সে সম্পর্কে আমাদের একটি সাধারণ ধারণা রয়েছে। “

ট্রাম্প ধৈর্য হারাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে রাশিয়ার সাথে। সাম্প্রতিক দিনগুলিতে, তিনি অফার করার সময় কিছুটা কিয়েভের প্রতি তার সুরটি নরম করেছেন বিরল সমালোচনা পুতিনের-বিশেষত এপ্রিলের শেষের দিকে ভ্যাটিকান সিটিতে জেলেনস্কির সাথে একটি সংক্ষিপ্ত তবে দৃশ্যত প্রভাবশালী একের পর এক বৈঠকের পরে।

বৈঠকের পরে, ট্রাম্প পরামর্শ দিয়েছিলেন যে পুতিন সর্বোপরি শান্তি চান না এবং কেবল হতে পারে “ট্যাপিং”তাকে পাশাপাশি, রাশিয়ার উপর অতিরিক্ত অর্থনৈতিক জরিমানা আরোপের সম্ভাবনা বাড়ানোর সময়। এবং রাশিয়া যখন ইউক্রেনকে বিধ্বংসী হামলা চালিয়ে অব্যাহত রেখেছে, ট্রাম্প প্রশাসন রয়েছে প্রস্তাবিত সাম্প্রতিক দিনগুলিতে যে ওয়াশিংটন শীঘ্রই পুরোপুরি শান্তি চুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টা ত্যাগ করতে পারে।

এমনকি ট্রাম্পের নিজস্ব দলের সদস্যরাও এই প্রক্রিয়াটিকে নতুন দিকে ঠেলে দিতে চান এমন একটি চিহ্ন হিসাবে, রিপাবলিকান সেন। লিন্ডসে গ্রাহাম – কংগ্রেসে ট্রাম্পের মূল মিত্র – এটি একটি বিলের জন্য সিনেটে দ্বিপক্ষীয় সমর্থন অর্জন করছে যা একটি বিল চাপিয়ে দেবে যা “চাপিয়ে দেবে” “হাড়-ক্রাশিং”রাশিয়ার উপর নতুন নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি রাশিয়ান তেল, গ্যাস এবং ইউরেনিয়াম কেনা দেশগুলিতে শুল্কও রয়েছে।

সিনেটর “” বেসামরিক জনগোষ্ঠীর উপর আক্রমণ করা, রাশিয়ার যে অহংকার রয়েছে, পুতিনের রয়েছে, এটি সিনেটে টোল নিচ্ছে, “সিনেটর সম্প্রতি বলা হয়েছে দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল। “এটি আমার কাছে স্পষ্ট – এবং আমি মনে করি এটি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে – যে রাশিয়ানরা গেমস খেলছে।”

তবে এটি স্পষ্ট নয় যে মস্কোর প্রতি ট্রাম্পের কঠোর বক্তৃতাটি স্থায়ী হবে বা ক্রেমলিনের সাথে দৃ every ় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে তার মধ্যে অনুবাদ করবে।

প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হার্বস্ট বলেছিলেন, “ট্রাম্প মার্চুরিয়াল।” “এখানেই তিনি আজ মনে করছেন। এর অর্থ কি এই যে তিনি আগামীকাল সেখানে থাকবেন? এটি বলা খুব কঠিন। আমরা জানি, যদিও তিনি আজ যেখানে আছেন সেখানে যে কারণগুলি রয়েছে তা বদলে যাচ্ছে না। পুতিনের লক্ষ্য ইউক্রেনের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

হার্বস্ট আরও যোগ করেছেন যে একটি “টেকসই শান্তির অর্থ ইউক্রেন একটি স্বাধীন, সার্বভৌম, সুরক্ষিত, অর্থনৈতিকভাবে টেকসই জাতি হিসাবে বেঁচে আছে। এটি অবশ্যই পুতিনের এজেন্ডায় নয়।”

উন্মুক্ত প্রশ্নের মাঝে শান্তি আলোচনার প্রতি হোয়াইট হাউসের প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে, ওয়াশিংটন এবং কিভ গত সপ্তাহে স্বাক্ষরিত একটি দীর্ঘ প্রতীক্ষিত খনিজ চুক্তি সম্পর্কে প্রশাসনের পদ্ধতির একটি দৃ concrete ় পরিবর্তন দেখার আশায় যারা সতর্ক আশাবাদীর সাথে দেখা হচ্ছে।

“খনিজ চুক্তি হ’ল ট্রাম্পের দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওয়াশিংটন থেকে আমরা দেখেছি প্রথম সত্যিকারের ইতিবাচক বিকাশ,” হার্বস্ট বলেছিলেন।

এই চুক্তিটি, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন ইউক্রেনীয় খনিজগুলির ডিলগুলিতে পছন্দসই অ্যাক্সেসকে মঞ্জুরি দেয় এবং দেশের পুনর্গঠনের জন্য একটি যৌথ বিনিয়োগ তহবিল প্রতিষ্ঠা করে, কিয়েভ যে সুস্পষ্ট সুরক্ষার গ্যারান্টি দিয়েছিল তা সরবরাহ করে না। তবে এটি এখনও ট্রাম্পকে ইউক্রেনের ভবিষ্যতের সাথে জড়িত করে এবং এটি তার প্রশাসন থেকে রাশিয়ার প্রতি আরও জোরালো বক্তব্য নিয়ে এসেছিল।

“এই চুক্তিটি রাশিয়ার কাছে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয় যে ট্রাম্প প্রশাসন দীর্ঘমেয়াদে একটি নিখরচায়, সার্বভৌম এবং সমৃদ্ধ ইউক্রেনকে কেন্দ্র করে একটি শান্তি প্রক্রিয়াতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ,” মার্কিন ট্রেজারি স্কট বেসেন্ট ড গত সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে।

চুক্তির শর্তাবলীর অধীনে ইউক্রেনকে ভবিষ্যতের মার্কিন সামরিক সহায়তা পুনর্গঠন তহবিলের মূলধন অবদান হিসাবে বিবেচনা করা হবে। ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে ইউক্রেনকে ইতিমধ্যে যে বিলিয়ন সহায়তা দিয়েছেন তা পুনরুদ্ধার করার উপায় হিসাবে এই চুক্তিটি তৈরি করেছেন।

পলিয়াকোভা বলেছিলেন যে এটি ট্রাম্প প্রশাসন “অন্য কোনও পদ্ধতির প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে পারে,” এটি এমন এক মুহুর্ত হিসাবে উপস্থিত হয়েছে, এবং “খনিজ চুক্তির স্বাক্ষর একেবারে ইতিবাচক লক্ষণ যে কিয়েভ এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক” “প্রচুর অশান্তির পরেও ফিরে যেতে পারে।”

কিয়েভের জন্য আরেকটি ইতিবাচক চিহ্নে, গত সপ্তাহে এটিও জানানো হয়েছিল যে প্রশাসন তার প্রথম দিকে পদক্ষেপ নিয়েছিল অস্ত্র বিক্রয় ইউক্রেনের কাছে – মূল্য $ 50 মিলিয়ন “বা আরও কিছু” – ট্রাম্পের উদ্বোধন থেকে।

“এখন, ট্রাম্প-অনুমোদিত অস্ত্রগুলি প্রবাহিত হতে চলেছে That’s এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ,” হার্বস্ট বলেছিলেন। “আপনি যদি সত্যিই পুতিনকে যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাবটি গ্রহণ করতে উত্সাহিত করতে চান তবে ট্রাম্প একটি সাধারণ যুদ্ধবিরতি-আগুনের জন্য এগিয়ে রেখেছিলেন, ইউক্রেনের কাছে অস্ত্র প্রেরণ করুন তাই পুতিন জানেন যে তিনি আর কোনও অঞ্চল নিতে সক্ষম হবেন না। এখন, $ 50 মিলিয়ন এটি করে না, তবে এটি মস্কোর কাছে একটি সতর্কতা।”

রাশিয়া যদি ইউক্রেনকে বোমা ফেলতে এবং আলোচনার স্টল চালিয়ে যেতে থাকে, তবে হার্বস্ট বলেছিলেন, তবে সম্ভবত ট্রাম্প সামরিক পক্ষের আরও বেশি পরিমাণে এই কলটি চালু করবেন। ” এবং যদি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র শান্তির আলোচনা থেকে দূরে সরে যায়, যেমন প্রশাসন শীঘ্রই সতর্ক করে দিয়েছে, হার্বস্ট বলেছিলেন যে “এটি আসলে কোনও খারাপ জিনিস নয়, যতক্ষণ না আমাদের সামরিক সমর্থন, ইন্টেল এবং অস্ত্র উভয়ই অবিরত থাকে” ইউক্রেনের পক্ষে।