নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সদর দফতরে জাতিসংঘে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত বলেছেন, “আমি মনে করি আমাদের অবস্থানটি বেশ স্পষ্ট কারণ এটি সুরক্ষা কাউন্সিলের সমস্ত সদস্যের মতোই।” “আমরা মনে করি এটি সম্পূর্ণ ভুল পথে খুব খারাপ পদক্ষেপ, এবং আমরা গাজা উপত্যকায় ইস্রায়েলের এই ধরণের পদক্ষেপের নিন্দা জানাই।”
“প্রথম থেকেই আমরা প্রথম থেকেই আমাদের বিরোধিতা ঘোষণা করেছি,” তিনি জোর দিয়ে বলেছিলেন যে মস্কো এই ধরনের পরিকল্পনার বিরোধিতা করছে।
জাতিসংঘে রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত আরও উল্লেখ করেছেন যে এই পদক্ষেপগুলি “ফিলিস্তিনি -ইস্রায়েলি সংঘাতের বিষয়ে জাতিসংঘের সমস্ত সিদ্ধান্তের সাথে বিরোধ,” যোগ করে “সংঘাতের সমাধানের একমাত্র ভিত্তি হ’ল সাম্প্রতিক নিউইয়র্ক সম্মেলন দ্বারা বারবার অনুমোদিত দুটি রাজ্যের সমাধান হবে, যা খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”
স্থানীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে যে জায়নিস্ট প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু গত বৃহস্পতিবার সুরক্ষা মন্ত্রিসভা সভায় গাজা উপত্যকা দখলের জন্য একটি মঞ্চ উপস্থাপনের পরে রাশিয়ান কূটনীতিকের প্রতিক্রিয়া এসেছে।
কুনের টেলিভিশন নেটওয়ার্ক বেনামে সরকারী সূত্রের বরাত দিয়ে বলেছে যে গাজা যুদ্ধের পর থেকে সবচেয়ে সংবেদনশীল একটি সভায় নেতানিয়াহু একটি “হালকা” এবং “ধীরে ধীরে” কৌশল হিসাবে বর্ণিত একটি প্রস্তাব করেছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পরিকল্পনায় জায়নিস্ট বাহিনীকে পূর্বে প্রবেশ করা হয়নি এমন অঞ্চলে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে, হামাস প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি কেন্দ্রীয় গাজা এবং গাজায় নিজেই কী বর্ণনা করা হয়েছে তা সহ।
সূত্রগুলি কুনের টেলিভিশন নেটওয়ার্ককে জানিয়েছে যে গাজার বাসিন্দাদের দক্ষিণে স্থানচ্যুত করে প্রকল্পটি শুরু হবে, তারপরে শহর অবরোধ এবং জনবহুল অঞ্চলে আরও স্থল হামলা হবে।