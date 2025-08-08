You are Here
রাশিয়া কাজাখস্তানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ শুরু করে
রাশিয়ান ইঞ্জিনিয়াররা কাজাখস্তানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে কাজ শুরু করেছেন কারণ মস্কো মধ্য এশিয়ায় তার প্রভাব বজায় রাখতে চাপ দেয়, যেখানে চীন এবং ইউরোপ সম্পদ সমৃদ্ধ অঞ্চলে একটি পা রাখার জন্য আগ্রহী।

বিশ্বের বৃহত্তম ইউরেনিয়াম প্রযোজক এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের তৃতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী কাজাখস্তান শুক্রবার বলেছিলেন যে রাশিয়ান এবং কাজাখ পারমাণবিক সংস্থাগুলি সেরা সাইট নির্ধারণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ চালু করেছে এবং এই উদ্ভিদটির জন্য “প্রকল্পের ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত করুন”।

“এই প্রকল্পটি কাজাখস্তানের কৌশলগত পছন্দ এবং অঞ্চল এবং সামগ্রিকভাবে দেশের জন্য দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালক,” কাজাখস্তানের পারমাণবিক সংস্থার প্রধান আলমাসাদম সাতকালিভ বলেছেন।

উদ্ভিদটি বালখাশ লেকের অর্ধ-পরিত্যক্ত গ্রামের কাছে নির্মিত হবে এবং এটি শেষ হতে বেশ কয়েক বছর সময় নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। রাশিয়ার রোসাতম বলেছিলেন যে চুল্লিটিতে 60 বছরের জীবনকাল থাকবে, এটি আরও 20 বছর ধরে বাড়ানোর বিকল্প সহ।

ফ্রান্স এবং দক্ষিণ কোরিয়া চুক্তির জন্যও বিড করেছিল, তবে কাজাখস্তান বলেছিলেন যে এটি রাশিয়া এবং চীনকে বেছে নিয়েছে, যা এই বছরের শেষের দিকে ঘোষণা করা বিশদ সহ দুটি অতিরিক্ত উদ্ভিদ তৈরি করবে।

কাজাখস্তানে পারমাণবিক শক্তি একটি সংবেদনশীল সমস্যা হিসাবে রয়ে গেছে, যেখানে সোভিয়েত-যুগের পারমাণবিক পরীক্ষা প্রায় 1.5 মিলিয়ন মানুষকে বিকিরণের জন্য উন্মোচিত করেছিল। তবুও দেশটি তার বিশাল শক্তির সংস্থান সত্ত্বেও অবিরাম বিদ্যুতের ঘাটতির মুখোমুখি।

রাশিয়া এই অঞ্চলের অন্য কোথাও পারমাণবিক প্রকল্পগুলিকেও চাপ দিচ্ছে, উজবেকিস্তানে একটি প্ল্যান্ট এবং কিরগিজস্তানে একটি ছোট চুল্লি করার পরিকল্পনা রয়েছে।

