রাশিয়া জিমিন ফাউন্ডেশন ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ ঘোষণা করেছে

মঙ্গলবার রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ মনোনীত যুক্তরাজ্য ভিত্তিক জিমিন ফাউন্ডেশন একটি “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থা হিসাবে, এটি রাশিয়ার প্রতি বৈরী অর্থের উদ্যোগের অভিযোগ এনে অভিযোগ করে।
প্রসিকিউটর জেনারেলের কার্যালয়ে নির্বাসিত সমাজসেবী বরিস জিমিন এবং তাঁর প্রয়াত ফাদার দিমিত্রি জিমিন প্রতিষ্ঠিত এই ফাউন্ডেশনের অভিযোগ করেছেন, “উগ্রবাদী, সন্ত্রাসী এবং বিদেশী এজেন্টদের আর্থিক ও তথ্যমূলক সহায়তা সরবরাহ করেছিলেন।” এটি ২০২২ সালে ইউক্রেনের পূর্ণ-স্কেল আগ্রাসনের পর থেকে “রাশিয়ান বিরোধী বিরোধী বক্তৃতা” ভিত্তির ভিত্তিও অভিযুক্ত করেছিল।
রাশিয়ান প্রসিকিউটররা দাবি করেছেন যে জিমিন ফাউন্ডেশন রাশিয়ান ভাষার প্রকল্পগুলিকে সমর্থন করার জন্য এই বছরের ফেব্রুয়ারিতে একটি অনুদান কর্মসূচি চালু করেছে যা মার্কিন আর্থিক সমর্থন হারিয়েছিল, এই রাজ্যে বৈরী বলে বিবেচিত সাংবাদিকতা এবং একাডেমিক উদ্যোগকে কয়েক ডজন অনুদান প্রদান করেছিল।
“অনাকাঙ্ক্ষিত” উপাধি জিমিন ফাউন্ডেশনকে রাশিয়ায় কাজ থেকে বিরত করে। রাশিয়ান আইনের অধীনে, ব্যক্তিরা “অনাকাঙ্ক্ষিত” সংস্থাগুলির সাথে যুক্ত বলে মনে হয়েছে যে তারা চার বছরের কারাদণ্ডের মুখোমুখি হয়, অন্যদিকে তাদের নেতারা ছয় বছর পর্যন্ত মুখোমুখি হন।
মঙ্গলবার পদবি ঘোষণার পরে, ফাউন্ডেশন অনুরোধ রাশিয়ান অংশীদাররা “সাবধানতার সাথে সমস্ত ঝুঁকির মূল্যায়ন” করার জন্য এবং যারা এর সাথে কাজ চালিয়ে যেতে পছন্দ করেন তাদের আইনী সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
নির্বাসিত সাংবাদিক দিমিত্রি কোলেজেভের মতে ফাউন্ডেশন এক বিবৃতিতে বলেছে, “জিমিন ফাউন্ডেশন তার কাজ চালিয়ে যাবে, তবে আমাদের অংশীদারদের সুরক্ষা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।
রাশিয়া ২০১৫ সালে তার “অনাকাঙ্ক্ষিত” আইন চালু করেছিল, এটি স্বাধীন মিডিয়া, বিরোধী গোষ্ঠী এবং বিদেশী সংস্থাগুলিকে ক্র্যাক করার জন্য এটি ব্যবহার করে। মস্কো টাইমস সহ বর্তমানে শত শত সংস্থাগুলি কালো তালিকাভুক্ত রয়েছে, যা গত গ্রীষ্মে তালিকায় যুক্ত হয়েছিল।
জিমিন ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাশিয়ান কর্তৃপক্ষ তার পূর্বসূরি, দ্য রাজবংশ ফাউন্ডেশন, ২০১৫ সালে একটি “বিদেশী এজেন্ট” লেবেল দেওয়ার পরে। ২০০৪ সাল থেকে বিদেশে বসবাসকারী বরিস জিমিনকে ২০২২ সালে বিদেশী এজেন্ট হিসাবে মনোনীত করা হয়েছিল এবং এই বছরের শুরুর দিকে জালিয়াতির অভিযোগে নয় বছরের কারাগারে সাজা দেওয়া হয়েছিল।
