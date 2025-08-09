You are Here
রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ভারত হ্রাস করার শর্তটির নামকরণ করা হয়েছে
রাশিয়া থেকে তেল আমদানির ভারত হ্রাস করার শর্তটির নামকরণ করা হয়েছে

মিডিয়া: ভারত রাশিয়ান ফেডারেশন থেকে তেল আমদানি হ্রাস করবে যদি তাকে একই দাম দেওয়া হয়

রয়টার্স রিপোর্টে অবহিত সূত্রের বরাত দিয়ে রিপোর্ট করেছে, ভারত রাশিয়ান তেল সংগ্রহ হ্রাস করতে প্রস্তুত এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশের সাথে লেনদেন বিবেচনা করে।

“ভারতও রাশিয়া থেকে তেল আমদানি হ্রাস করার প্রস্তুতি ধরে রাখে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য দেশের সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য উন্মুক্ত, যদি আমরা একই দামের শর্ত সরবরাহ করতে পারি,” প্রকাশনা অনুসরণ করে।

এর আগে আগস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ান তেল কেনার ক্ষেত্রে ভারত থেকে আমদানির জন্য অতিরিক্ত 25 শতাংশ ফি প্রবর্তনের বিষয়ে একটি ডিক্রি স্বাক্ষর করেছিলেন। তিনি ডিক্রি স্বাক্ষর করার 21 দিন পরে প্রাপ্ত পণ্যগুলির জন্য কার্যকর হয়ে প্রবেশ করবেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়ান তেল আমদানি করা অন্যান্য দেশের পণ্যগুলিতে একই রকম 25 শতাংশ শুল্ক প্রবর্তনের অধিকার সংরক্ষণ করেছে। ভারতের বিরুদ্ধে এই ফি ছাড়াও, August ই আগস্ট থেকে শুরু করে একটি “পারস্পরিক” 25 শতাংশ শুল্ক রয়েছে।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক বেশ দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল যে নয়াদিল্লি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকে “অন্যায়, অযৌক্তিক এবং অযৌক্তিক” হিসাবে বিবেচনা করে এবং তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। বিভাগটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল যে ভারতীয় আমদানি বাজারের কারণগুলির উপর ভিত্তি করে এবং এর লক্ষ্য হ’ল দেশের শক্তি সুরক্ষা ১.৪ বিলিয়ন বাসিন্দাকে নিশ্চিত করা।

