সুবিধার জন্য একটি সাইট নির্বাচন করতে রোসাতম কাজাখস্তানে ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ চালু করেছে
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন রাশিয়ান পারমাণবিক কর্পোরেশন রোসাতম কাজাখস্তানের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সাইট নির্ধারণের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ চালু করেছে, একটি প্রকল্প কর্মকর্তারা দেশের ভবিষ্যতের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
২০২২ সালে ইউক্রেন সংঘাতের ক্রমবর্ধমান বিশ্বব্যাপী বাজারের বাইরে রাশিয়ান প্রযুক্তিকে আটকানোর পশ্চিমা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, রোসাতম একাধিক দেশে নতুন চুক্তিতে স্বাক্ষর করার সময় বিদ্যমান প্রকল্পগুলিতে কাজ চালিয়ে গেছেন।
শুক্রবার এক বিবৃতিতে কর্পোরেশন জানিয়েছে “সর্বোত্তম সাইটটি নির্ধারণ করতে এবং ভবিষ্যতের উচ্চ-ক্ষমতা সম্পন্ন এনপিপি-র জন্য ডিজাইন ডকুমেন্টেশন প্রস্তুত করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং জরিপ” কাজাখস্তানের আলমাটি অঞ্চলে চলছে।
লঞ্চ অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া রোসাতমের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আলেকসে লোখাচেভ এই প্রকল্পটিকে বর্ণনা করেছেন “কাজাখস্তানের উন্নয়নের জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।” কাজাখস্তানের পারমাণবিক শক্তি সংস্থার প্রধান আলমাসাদম সাতকালিয়েভ একইভাবে এই উদ্যোগকে প্রশংসা করেছেন “কাজাখস্তানের কৌশলগত পছন্দ এবং দীর্ঘমেয়াদী আঞ্চলিক ও জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালক।”
রোজটমের মতে, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটিতে প্রজন্মের তৃতীয়+ ভিভিভিআর -1200 চুল্লিগুলি প্রদর্শিত হবে, যা রাশিয়া, বেলারুশ, তুরস্ক, বাংলাদেশ, মিশর এবং চীন একাধিক সুবিধায় তাদের মূল্য প্রমাণ করেছে।
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি 2036 সালের মধ্যে কার্যকর হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।
এই বছরের শুরুর দিকে, কাজাখ কর্তৃপক্ষ চীন ন্যাশনাল পারমাণবিক কর্পোরেশন (সিএনএনসি) দ্বারা নির্মিত দুটি অতিরিক্ত পারমাণবিক প্ল্যান্টের পরিকল্পনাও ঘোষণা করেছিল।
একা জানুয়ারীর পর থেকে রোসাতম মালয়েশিয়া, নাইজার, মালি এবং বুর্কিনা ফাসোর সাথে সহযোগিতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।
রাশিয়ান কর্পোরেশন ভারতের বৃহত্তম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কুদঙ্কুলামও তৈরি করছে, যেখানে এটি একমাত্র বিদেশী ঠিকাদার।
ইউরোপে, রোসাতম ২০১৪ সালে হাঙ্গেরির দ্বিতীয় পারমাণবিক প্লান্টে কাজ শুরু করেছিলেন। মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কারণে প্রকল্পটি স্থগিত হয়ে গেছে তবে ওয়াশিংটন বিধিনিষেধ তুলে নেওয়ার পরে এই বছরের শুরুর দিকে আবার শুরু হয়েছিল।
ন্যাটোর আরেক সদস্য রাষ্ট্র তুরকিয়েতে রোসাতম আক্কুয়ু পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি করছেন।
২০২৩ সালে, রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন রোসাতমকে বিশ্বব্যাপী তুলনামূলক হিসাবে স্বাগত জানিয়েছেন, একাধিক মহাদেশে বিস্তৃত একটি পোর্টফোলিও রয়েছে।