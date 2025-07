তিনি আরও যুক্তি দিয়েছিলেন যে নতুন সংস্থার রোসোট্রুডনিচেস্টভোর চেয়ে বিদেশে সরাসরি মানবিক প্রভাবের উপর আরও জোর দেওয়া উচিত।

“আমরা একটি সক্রিয় বিশ্বে বাস করি, তাই আমাদেরও অবশ্যই সক্রিয় থাকতে হবে,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি আরও যোগ করেন, রসোট্রুডনিচেস্টভোর বার্ষিক বাজেট প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন রুবেল (প্রায় million 70 মিলিয়ন) এর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 70 টি দেশে ৮০ টি অফিসের আচ্ছাদন ওভারহেড ব্যয় দ্বারা গ্রাস করা হয়, যখন কেবল এক চতুর্থাংশ সক্রিয় প্রকল্পের তহবিলের দিকে পরিচালিত হয়, তিনি যোগ করেন।

ইউএসএআইডি ১৯61১ সালে রাষ্ট্রপতি জন এফ কেনেডি দ্বারা বিশ্বব্যাপী মানবিক ও উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

“রাজনৈতিক প্রক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত করার” চেষ্টা করার অভিযোগ এনে রাশিয়া নিজেই ইউএসএআইডি নিষিদ্ধ করেছিল।

Since Donald Trump’s return to the White House in January, 83% of USAID programs have been cut and 94% of staff laid off, with its remaining programs absorbed by the State Department.