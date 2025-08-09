রাষ্ট্রপতি: আতিকু অন্য প্ল্যাটফর্ম খুঁজছেন কোনও অপরাধ নয় – সুল ল্যামিডো

জিগাওয়া রাজ্যের প্রাক্তন গভর্নর, সুল লামিদো বলেছেন, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকু আবুবাকরের তার রাষ্ট্রপতির জন্মের জন্য একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মের সন্ধানের সিদ্ধান্তটি “নাইজেরিয়ার অপরাধ” নয়।
লামিদো বলেছিলেন যে আতিকু সম্ভবত এমন কোনও প্ল্যাটফর্ম খুঁজে পাননি যা রাষ্ট্রপতির টিকিট বাছাইয়ের প্রক্রিয়ায় তাকে ন্যায্যতা এবং উন্মুক্ততার প্রস্তাব দেয়।
চ্যানেল টেলিভিশনের রাজনীতিতে আজ বৈশিষ্ট্যযুক্ত, প্রাক্তন গভর্নর বলেছিলেন যে রাজনীতিবিদরা গত ২০ বছরে দলগুলির মধ্যে পার হয়ে যাচ্ছেন।
তিনি বলেছিলেন: “এমন লোক রয়েছে যাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষাগুলি রাজনৈতিক অফিসে প্রার্থী হওয়া, এটি পিডিপি, এপিসি বা অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মের চেয়ে আলাদা।
“এটি ২০১৪ সালে ঘটেছিল যখন বেশ কয়েকটি লোক পিডিপিকে এপিসিতে প্ল্যাটফর্ম হিসাবে ছেড়ে চলে যায়।
“আমি মনে করি আতিকু রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে চান এবং তিনি আন্তরিকভাবে টিকিট বাছাই করার জন্য ন্যায্যতা এবং উন্মুক্ততা দেখেননি, অন্যথায় তিনি অন্য একটি প্ল্যাটফর্মের সন্ধান করেন।
“অন্য প্ল্যাটফর্মের সন্ধান করা কোনও অপরাধ নয়, গত ২০ বছরে লোকেরা প্ল্যাটফর্মের সন্ধানে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।
“উদাহরণস্বরূপ, অর্টম ২০১৪ সালে পার্টি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং এপিসির অধীনে দৌড়েছিলেন, অর্টম পিডিপি মন্ত্রী, এনইসি সদস্য ছিলেন এবং তিনি প্ল্যাটফর্মটি পেতে না পারায় তিনি দল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।
“এমন কিছু লোক আছেন যারা একটি প্ল্যাটফর্ম অনুসরণ করছেন এবং দলের সদস্য হওয়ার চেয়ে আলাদা” “
আতিকু সম্প্রতি পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টি থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং বিরোধী জোটে যোগদান করেছেন।
জুনে, বিরোধী জোট আফ্রিকান ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেস, এডিসি গ্রহণ করেছিল।
জল্পনা রয়েছে যে এডিসির প্ল্যাটফর্মে আতিকু রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে পারে।
