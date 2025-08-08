রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে পুলিশ ওয়াশিংটন, ডিসি: এনপিআর -তে ট্যাপ করে

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ট্রাম্প প্রশাসনের প্রাক্তন কর্মচারী পরে ওয়াশিংটন, ডিসিতে পুলিশের উপস্থিতি বাড়ানোর জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে নির্দেশ দিচ্ছেন আহত হয়েছিল রবিবার একটি চেষ্টা করা কারজ্যাকিং।
হোয়াইট হাউসের এক কর্মকর্তা, যিনি পরিকল্পনার বিশদটি ব্যাখ্যা করার জন্য নাম প্রকাশ না করা হয়েছিল, তার মতে, এই শহরটিতে ফেডারেল পুলিশিংয়ের উত্থানটি শুক্রবার সকালে মধ্যরাতের ঠিক পরে শুরু হয়েছিল এবং এটি সাত দিন স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে, “প্রয়োজন হিসাবে” প্রয়োগের বিকল্পটি বাড়ানোর বিকল্প রয়েছে। ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি -র কয়েক বছর ধরে সমালোচনা করেছেন, ফেডারেল সরকারকে শহর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার জন্য বারবার আহ্বান সহ।
হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট এক বিবৃতিতে বলেছেন, এই পদক্ষেপটি শহরটিকে সহিংস অপরাধ থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে।
“রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প নিরীহ নাগরিকদের রক্ষার জন্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের বর্ধিত উপস্থিতি নির্দেশ করেছেন,” লেভিট লিখেছেন। “ডিসি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সহিংস অপরাধীদের জন্য কোনও নিরাপদ আশ্রয়স্থল থাকবে না আমাদের দেশের বাসিন্দা, আইন প্রণেতা এবং বিশ্বজুড়ে দর্শনার্থীদের জন্য আমাদের দেশের মূলধনকে নিরাপদ করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
হোয়াইট হাউসের আধিকারিকের মতে যিনি বেনামে বক্তব্য রেখেছিলেন, ইউএস পার্ক পুলিশ কর্তৃক এই পুলিশিং উদ্যোগের নেতৃত্ব দেওয়া হবে, মার্কিন ক্যাপিটল পুলিশ, ড্রাগ এনফোর্সমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন, অ্যালকোহল, টোব্যাকো, ফায়ারমস, এবং ইউএসএস -এর মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ডজনেরও বেশি অন্যান্য ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সহযোগিতা নিয়ে।
তবে এনপিআর দ্বারা শুক্রবার সাক্ষাত্কার নেওয়া বাসিন্দা এবং স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে তারা এখনও পুলিশের উপস্থিতিতে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি দেখেনি। ডিসি ন্যাশনাল গার্ড এনপিআরকে এক বিবৃতিতেও বলেছিলেন যে এটি সক্রিয় করা হয়নি।
ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়েছি এই সপ্তাহের শুরুতে জেলায় অপরাধ “নিয়ন্ত্রণের বাইরে” এবং স্থানীয় সরকারের ফেডারেল নিয়ন্ত্রণের জন্য তার হুমকির পুনরাবৃত্তি করেছে।
“যদি ডিসি একসাথে কাজ না করে এবং দ্রুত, আমাদের শহরটির ফেডারেল নিয়ন্ত্রণ নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না, এবং এই শহরটিকে কীভাবে চালানো উচিত তা চালাও, এবং অপরাধীদের নোটিশে রেখেছিলেন যে তারা আর এ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে না।
দেশের বেশিরভাগের মতো, ডিসি কোভিড -19 মহামারী অনুসরণ করে অপরাধের তীব্রতা দেখেছিল। জেলা বিশেষত একটি দেখেছিল 2023 এর মাধ্যমে সহিংস অপরাধে আপটিকশহরটিকে দেশের অন্যতম মারাত্মক একটি করে তোলে।
তবে ওয়াশিংটন, ডিসি তখন থেকেই সহিংস অপরাধের হ্রাস পেয়েছে। 2024 সালে, সেখানে স্থানীয় আইন প্রণেতারা একটি সুদূরপ্রসারী বিল পাস জননিরাপত্তা উন্নত করার লক্ষ্যে। শহরে সহিংস অপরাধ হিট গত বছর 30 বছরের কমবিচার বিভাগের মতে।
সেই পতন কের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ দেশব্যাপী সহিংস অপরাধে উল্লেখযোগ্য হ্রাসের প্রবণতা।
ওয়াশিংটনে, জেলায় মোটর গাড়ি চুরি একই স্তরে রয়েছে যা গত বছর এই সময়ে ছিল, অনুসারে এই সপ্তাহে প্রকাশিত প্রাথমিক তথ্য মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ (এমপিডি) দ্বারা, তবে ২০২৩ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত গাড়ি চুরির পরিমাণ ২৫%হ্রাস পেয়েছে।
হোমসাইডস গত বছরের তুলনায় জেলা 10% এরও বেশি কমেছে, শহরের তথ্য অনুসারে, যৌন নির্যাতন প্রায় 50% কমেছে এবং ডাকাতি প্রায় 30% কমেছে।
ট্রাম্প সেখানে অপরাধ মোকাবেলায় তার নজরদারি স্থাপনের অনেক আগে ফেডারেল সরকারের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে এই দেশের রাজধানী একটি অনন্য অবস্থান দখল করেছে। উদাহরণস্বরূপ, জেলার জাতীয় গার্ড স্থানীয় নয়, ফেডারেল নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এবং জেলায় অনেক ফেডারেল পুলিশ এজেন্সি রয়েছে যা সরাসরি ফেডারেল সরকারকে উত্তর দেয়।
এর স্থানীয় পুলিশ বাহিনী, এমপিডি, মেয়র এবং সিটি কাউন্সিলের কাছে রিপোর্ট করেছে, তবে এটি হতে পারে ফেডারেল সরকার গ্রহণ রাষ্ট্রপতি যদি “জরুরি প্রকৃতির বিশেষ শর্ত” বলে মনে করেন তবে 48 ঘন্টা ধরে। এই দুই দিন পরে, দীর্ঘ সময়ের জন্য পুলিশের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে রাষ্ট্রপতিকে কংগ্রেসকে অবহিত করতে হবে।
রাহেল ট্রিজম্যান, মারিসা পেরালোজা এবং লুক গ্যারেট এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিলেন।