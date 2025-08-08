রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প বিএলএস কমিশনারকে বরখাস্ত করেছেন। আমাদের অর্থনৈতিক তথ্যের জন্য পরবর্তী কী? : প্ল্যানেট মানি: এনপিআর

মার্টিন বার্ট্র্যান্ড/হান্স লুকাস/এএফপি গেটি ইমেজের মাধ্যমে
রাষ্ট্রপতি ট্রাম্প শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রধানকে বরখাস্ত করার পরে, বোর্ড জুড়ে অর্থনীতিবিদ এবং পরিসংখ্যানবিদরা আতঙ্কিত হয়েছিলেন। কারণ গুলি চালানো সম্ভাব্য হেরফেরের ছদ্মবেশকে উত্থাপন করে – এবং এটি উদ্বেগ উত্থাপন করে যে ভবিষ্যতে, সংখ্যাগুলি ততটা বিশ্বাসযোগ্য হবে না।
সুতরাং: আমরা দুটি দেশের দিকে নজর রেখেছি যাদের ডেটা ম্যানিপুলেশন নিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা রয়েছে। সরকার যখন বইগুলি রান্না করার জন্য প্রলুব্ধ হয় তখন কী ঘটে তা জিজ্ঞাসা করা। এবং … একবার তারা বইগুলি রান্না করলে … এগুলি আন-রান্না করা কতটা কঠিন?
এটি দুটি পরিসংখ্যানগত historical তিহাসিক সতর্কতামূলক গল্প। প্রথমত, আমরা শিখি যে আর্জেন্টিনা কীভাবে এর সত্যিকারের মূল্যস্ফীতির হারকে মুখোশ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং কীভাবে সেই প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হয়েছিল। তারপরে, আমরা গ্রিসে রান্না করা পোস্ট-বুক মেস পরিষ্কার করার কঠিন প্রক্রিয়া সম্পর্কে শুনি।
আজকের পর্বটি প্রযোজনা করেছেন স্যাম ইয়েলোহর্স ক্যাসলার। এটি সম্পাদনা করেছিলেন জেস জিয়াং। এটি জিমি কেলি ইঞ্জিনিয়ার করেছিলেন কুইসি লির সহায়তায়। এটি সিয়েরা জুয়ারেজ দ্বারা সত্য-চেক করা হয়েছিল। অ্যালেক্স গোল্ডমার্ক হয় গ্রহের অর্থএর নির্বাহী নির্মাতা।
