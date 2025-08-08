You are Here
রাষ্ট্রপতি, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের খসড়াটি এড়িয়ে গেছেন, তাকে তার সমর্থকরা একাধিক বেগুনি হৃদয় দিয়েছেন।
News

রাষ্ট্রপতি, যিনি ভিয়েতনাম যুদ্ধের খসড়াটি এড়িয়ে গেছেন, তাকে তার সমর্থকরা একাধিক বেগুনি হৃদয় দিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প বেগুনি হার্ট ডে অনুষ্ঠানে নিজেকে প্রশংসা করতে প্রতিরোধ করতে পারেননি, ভিড়কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে গত বছরের হত্যার প্রচেষ্টায় তিনি যে ছোটখাটো আঘাত পেয়েছিলেন তাও তাঁর পক্ষে “সহজ” ছিল না। রাষ্ট্রপতি বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউসে একটি অনুষ্ঠানে বেগুনি হার্ট পুরষ্কার প্রদান করেছিলেন। কোনও শত্রুর বিরুদ্ধে আহত বা নিহত হওয়া পরিষেবা সদস্যদের পদক প্রদান করা হয়। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে একটি অভিযান সমাবেশে একজন বন্দুকধারী তত্কালীন রাষ্ট্রপতি প্রার্থীকে হত্যা করার চেষ্টা করার পরে উপস্থিত তিনজন ট্রাম্পকে তাদের নিজস্ব পদক তুলে দিয়েছিলেন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts