রাসেল উইলসনের সাথে কাজ করার সময় মালিক নাবার্স কীভাবে বেড়েছে

মঙ্গলবার, নিউইয়র্ক জায়ান্টসের প্রধান কোচ ব্রায়ান ডাবল ভাগ করেছেন যে স্প্রিংটাইম ওয়ার্কআউট শুরুর পর থেকে দ্বিতীয় বর্ষের প্রশস্ত রিসিভার মালিক নাবার্সকে “প্রবীণ রাসেল উইলসন” এর উপর খুব ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছেন।
বুধবার, নাবার্স সাংবাদিকদের সাথে উইলসনের সাথে তাঁর চ্যাটগুলি অনুসরণ করে নেতা হিসাবে আরও সোচ্চার হওয়ার বিষয়ে কীভাবে কাজ করছেন সে সম্পর্কে কথা বলেছেন।
“এটি কেবল ছেলেদের যেতে প্রস্তুত হওয়া বা আমরা যা অর্জন করতে চাই তার সঠিক পথে রয়েছি তা নিশ্চিত করার বিষয়ে এটি আরও সোচ্চার হয়ে উঠছে এবং আমাকে মাঝে মাঝে আমার মোড থেকে বেরিয়ে আসতে হবে,” নাবার্স ব্যাখ্যা করেছিলেন, জায়ান্টস ওয়েবসাইট। “আমি নিজের সাথে অনেক কথা বলি I
2024 এনএফএল খসড়াটির ষষ্ঠ সামগ্রিক বাছাইয়ের পরে নাবার্সের অন-ফিল্ডের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন করা খুব কম লোকই একটি দুর্দান্ত রুকি প্রচার উপভোগ করেছে। প্রতি ইএসপিএন পরিসংখ্যান, তিনি গত মৌসুমে 109 টি অভ্যর্থনা নিয়ে লিগে পঞ্চম স্থানে এবং সপ্তম স্থানে 1,204 রিসিভ ইয়ার্ড নিয়ে শেষ করেছেন। অতিরিক্তভাবে, তিনি সাতটি টাচডাউন ক্যাচগুলি 15 টিরও বেশি গেমের উপরে রেখেছিলেন।
এটি বলেছিল, জেনারেল ম্যানেজার জো শোয়েন স্টারকে দৌড়াদৌড়ি করার পরে সাকন বার্কলে ফ্রি এজেন্সিতে পৌঁছানোর পরে জায়ান্টদের আপাতদৃষ্টিতে লকার-রুমের নেতৃত্বের অভাব ছিল 2024 সালের মার্চ মাসে। জায়ান্টরা আশা করি রুকি কোয়ার্টারব্যাক জ্যাক্সসন ডার্ট নাবার এবং উইলসনের মতো সতীর্থদের কাছ থেকে ব্যাকআপ এবং শেখার জন্য সময় ব্যয় করার পরে অবশেষে নিউইয়র্ক অপরাধের সিইও হিসাবে আবির্ভূত হবে।
বুধবার নাবার্স সম্পর্কে উইলসন বলেছিলেন, “আমি মনে করি মালিক একটি দুর্দান্ত কাজ করেছেন, কেবল তাঁর নেতৃত্ব, চলচ্চিত্রের ঘরে তাঁর কণ্ঠস্বরও করেছেন।” “তিনি এর সাথে দুর্দান্ত কাজ করেছেন। … তিনি সত্যিই সেই ভূমিকা, নেতৃত্বের ভূমিকাতে পা রেখেছেন।”
অবশ্যই, নাবার্স একজন নেতা হিসাবে তাঁর কণ্ঠস্বর খুঁজে বের করার অর্থ খুব বেশি হবে না যদি তিনি এবং উইলসন বড় নাটকগুলির জন্য সংযোগ করতে ব্যর্থ হন যখন জায়ান্টরা ওয়াশিংটন কমান্ডারদের সাথে ম্যাচআপের সাথে নিয়মিত মরসুমটি খোলেন।
উইলসন এ জাতীয় পাসগুলির সাথে নাবারকে আঘাত করা তাড়াতাড়ি এবং প্রায়শই নিশ্চিত করতে পারে যে ডার্ট আসন্ন মরসুমের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্য দিয়ে পাশে রয়েছে।