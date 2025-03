রাহম ইমানুয়েল অপরাধ, শিক্ষার ব্যর্থতার জন্য শিকাগোর ডেম নেতৃত্বকে স্কিউয়ার করে

এই সামগ্রীতে অ্যাক্সেসের জন্য ফক্স নিউজে যোগদান করুন প্লাস আপনার অ্যাকাউন্টের সাথে নিবন্ধ এবং অন্যান্য প্রিমিয়াম সামগ্রীগুলিতে বিশেষ অ্যাক্সেস – নিখরচায়। আপনার ইমেল প্রবেশ করে এবং চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে আপনি ফক্স নিউজের ব্যবহারের শর্তাদি এবং গোপনীয়তা নীতিতে সম্মত হচ্ছেন, যার মধ্যে আমাদের আর্থিক উত্সাহের বিজ্ঞপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। দয়া করে একটি বৈধ ইমেল ঠিকানা লিখুন।

প্রাক্তন ডেমোক্র্যাটিক শিকাগোর মেয়র রহম ইমানুয়েল এই সপ্তাহে “রিয়েল টাইম উইথ বিল মাহের” তে শিকাগো সিটি নেতৃত্বকে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন।

ইমানুয়েল শুক্রবার রাতে বলেছিলেন যে সরকার শহরটিকে অপরাধের বিষয়ে “অনুমতিপ্রাপ্ত” হতে দিয়েছে এবং শিক্ষার মানকে হ্রাস করার পরিবর্তে হিজড়া বাথরুমের নীতিগুলির মতো কুলুঙ্গি উদার বিষয়গুলিতে স্থির করেছে।

“আমি লকার রুম সম্পর্কে আর কোনও শব্দ শুনতে চাই না, আমি বাথরুম সম্পর্কে আর কোনও শব্দ শুনতে চাই না Youরিয়েল টাইম “প্যানেলহোস্ট বিল মাহের এবং লিবারেল পন্ডিত ফারিড জাকারিয়া বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

মাহের, যিনি প্রায়শই তার প্রোগ্রামে জাগ্রত হওয়ার বাড়াবাড়িগুলি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তিনি অবাক হয়ে বলেছিলেন, “আমি পড়েছি যে শিকাগোর বর্তমান মেয়রের একটি অনুমোদনের রেটিং রয়েছে 6.6 শতাংশ…। শিকাগোতে কী চলছে? “

“এটি রাউন্ড আপ।”, “প্রাক্তন মেয়র এবং জাপানের প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত কৌতুক করেছিলেন, যদিও তিনি নগরীর সরকার সম্পর্কে কিছু গুরুতর সমালোচনা করেছিলেন। তিনি শহরটি চালানোর সময় নিজের মন্ত্রটি ফিরে লক্ষ্য করে শুরু করেছিলেন, মেহেরকে বলেছিলেন, “নিরাপদ রাস্তাগুলি, শক্তিশালী স্কুল, স্থিতিশীল অর্থ। এই তিনটি বিষয়গুলিতে মনোনিবেশ করুন এবং আপনার শহরটি ভাল হতে চলেছে।”

সাধারণভাবে কথা বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেছিলেন, আপনার কাছে নিউইয়র্কের মেয়রও ভাল করছেন না … স্পষ্টতই এখানে লস অ্যাঞ্জেলেসে অন্যান্য জিনিস ভাল করছেন না, এখানে মেয়র। এবং তারপরে আপনি সান ফ্রান্সিসকো মেয়র এবং অন্যান্য শহরগুলির মতো মেয়র পেয়েছেন যা ভাল করছে “”

ইমানুয়েল যোগ করেছেন, এটিকে শিকাগোতে ফিরিয়ে এনেছেন: “আমরা পাঁচ বছর পেরিয়েছি যেখানে মানুষ সংস্কৃতি হিসাবে খুব বেশি অনুমোদিত হয়ে উঠেছে – এ কারণেই সবকিছু সিভিএস এবং ওয়ালগ্রিনে আটকে রাখা হয়েছে, এবং এটি একটি বিপর্যয়।”

ফক্স নিউজ ডিজিটাল মন্তব্যের জন্য মেয়র জনসনের অফিসে পৌঁছেছে।

শিকাগো পুলিশ বিভাগ জানিয়েছে যে ২০২২ সাল থেকে মোটর গাড়ি চুরি, ক্রমবর্ধমান ব্যাটারি, চুরি ও হত্যার সবই বেড়েছে, মাহের তার শো চলাকালীন কিছু মন্তব্য করেছেন। তিনি 2023 সালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে কেন কেউ শহরে কালো-অন-কালো অপরাধকে সম্বোধন করছে বলে মনে হচ্ছে না।

“কেন কেউ এ সম্পর্কে কথা বলছে না? কেন সেখানে একশো দৈত্য কৃষ্ণাঙ্গ সেলিব্রিটি নেই, যারা এই লোকদের প্রতি শ্রদ্ধা রাখবেন, তিনি বলেছিলেন, ‘আপনি নিজেরাই কী করছেন? আপনি কেন একে অপরকে হত্যা করছেন?”

শুক্রবারের শোতে, ইমানুয়েল তখন শহরের শিক্ষার মানগুলি জ্বালিয়ে দিয়ে বলেছিল যে সরকার তাদের শিক্ষার্থীদের গ্রেডের চেয়ে জাগ্রত নীতিমালায় স্থির করা হয়েছে।

“আমাদের 30 বছরের মধ্যে অষ্টম গ্রেডারের জন্য সবচেয়ে খারাপ পড়ার স্কোর রয়েছে, এবং কেউই – গভর্নর নয়, মেয়র নন, রাষ্ট্রপতি নন, শিক্ষার সচিবও এ সম্পর্কে কথা বলছেন। আমরা সবাই জড়িয়ে পড়েছি।”

জাগ্রত নীতিমালা এবং প্রগতিশীল লিঙ্গ ভাষার উপহাস করে, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “দেখুন, সপ্তম শ্রেণিতে, যদি আমি জানতাম যে আমি ‘তারা’ শব্দটি বলতে পারতাম এবং গার্লস বাথরুমে উঠতে পারতাম, তবে আমি এটি করতাম।”

তিনি আরও যোগ করেন, “আমরা আক্ষরিক অর্থে একটি পরাশক্তি, আমরা চীনের বিরুদ্ধে ১.৪ বিলিয়ন মানুষ এবং আমাদের শিশুদের দুই-তৃতীয়াংশ অষ্টম শ্রেণির স্তর পড়তে পারি না,” তিনি আরও যোগ করেন।

Though Emanuel mentioned that no president has addressed this crisis, President Trump has railed against the low educational standards in America since coming into office, pointing to it as a reason to overhaul and even disband the US Department of Education.

জাকারিয়া ইমানুয়েলকে এই ঘোষণা দিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন, “এটি একটি বিশাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সমস্যা। আপনি যদি ডেমোক্র্যাটিক শহরগুলির দিকে তাকান তবে এগুলি ভয়াবহভাবে পরিচালিত হয়। তাদের অবিশ্বাস্যভাবে উচ্চ কর রয়েছে, তাই এটি নির্মাণ করা অসম্ভব।”

ট্রাম্প গত মাসে বলেছিলেন, “শিক্ষা অধিদফতরের দিকে তাকান। এটি একটি বড় কন কাজ। সুতরাং তারা বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলিকে স্থান দিয়েছে। আমরা ৪০ নম্বরে স্থান পেয়েছি, তবে আমরা একটি বিভাগে এক নম্বরে রয়েছি: প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ব্যয়। সুতরাং, আমরা বিশ্বের অন্য কোনও দেশের চেয়ে শিক্ষার্থীর জন্য বেশি ব্যয় করি, তবে আমরা ৪০ নম্বরে রয়েছি।”