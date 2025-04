রিংয়ের প্রিয় এলভেন কুইনের প্রভু ফিরে আসতে চান, তবে তাদের উচিত?

ওজি “লর্ড অফ দ্য রিংস” ক্রু ইদানীং অনেকটা সংবাদ চক্রের মধ্যে রয়েছে। ওয়ার্নার ব্রাদার্স নতুন লাইভ-অ্যাকশন জেআরআর টলকিয়েন ফিল্ম অভিযোজন পরিকল্পনা করার সাথে সাথে, সবাই ভাবছেন যে মধ্য-পৃথিবীর অভিনয় থেকে 20 বছরের ব্যবধানের পরে কে আবার প্রদর্শিত হতে পারে।

আপনি যারা ঠিক ফিরে এসে অ্যাকশনে ফিরে যেতে প্রস্তুত তাদের মধ্যে লিভ টাইলার গণনা করতে পারেন। টাইলার অবশ্যই পিটার জ্যাকসনের “লর্ড অফ দ্য রিংস” ফিল্ম ট্রিলজিতে এলভেন কুইন আরভেনের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য বিখ্যাত। টলকিয়েনের উত্স উপাদানগুলিতে চরিত্রটির একটি সামান্য ভূমিকা থাকলেও আরভেন সিনেমাতে ব্যস্ত। তিনি ব্ল্যাক রাইডারদের কাছ থেকে ফ্রোডো (এলিয়াহ উডস) বাঁচিয়ে এলফ-লর্ড গ্লোরফিন্ডেলের পক্ষে ভরাট করেন এবং আরাগর্ন (ভিগো মর্টেনসেন) কে তার ভাগ্য পূরণ করতে এবং সওরনের মুখোমুখি হতে উত্সাহিত করেন। এমনকি তিনি হেলমের ডিপের যুদ্ধ সহ বিভিন্ন লড়াইয়ের সিকোয়েন্সগুলিতেও চিত্রগ্রহণ করেছিলেন (যদিও এটি পরবর্তীকালে পোস্ট-প্রোডাকশনের সময় কাটা হয়েছিল)।

এখন, টাইলার রেকর্ডে চলে এসেছেন যে তিনি ফ্যান্টাসি-অ্যাডভেঞ্চার ফ্র্যাঞ্চাইজিতে ফিরে আসতে প্রস্তুত। ২০২৫ সালের এপ্রিলে তিনি জন রাইস-ডেভিস (গিমলি), শান অস্টিন (স্যামওয়াই গামজি), এবং অরল্যান্ডো ব্লুম (লেগোলাস) সহ অন্যান্য “লর্ড অফ দ্য রিংস” প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের সাথে একটি প্যানেলে অংশ নিয়েছিলেন। তারা ফিরে আসবে কিনা জানতে চাইলে টাইলার গুল্মের চারপাশে মারেন না। তিনি যা বলেছিলেন তা এখানে (মাধ্যমে এনএমই):

“আমি কেবল কিছু করব। আমি (জ্যাকসনের রাইটিং পার্টনার্স) ফ্রাঙ্ক (ওয়ালশ) এবং ফিলিপা (বয়েনস) কে সব সময় লিখি I’m আমি পছন্দ করি, ‘আরে, আমাদের আরওয়েনের ফিরে যাওয়ার দরকার আছে এমন কোনও সুযোগ আছে?’ It was such a gift to our lives. It’s so hard to sum it up in words, but it was such a profound gift. I would do anything to be able to see it again, feel it again, but we live it in our hearts and our minds now.”