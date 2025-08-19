You are Here
রিকো সোয়াভি, অন্যান্য বিবনাইজা তারকারা যারা মারা গেছেন
রিকো সোয়াভি, অন্যান্য বিবনাইজা তারকারা যারা মারা গেছেন

2022 সালের অক্টোবরে রিকো সোয়াবি একটি ভয়াবহ মোটর দুর্ঘটনায় মারা যায়। তার দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর আগে, রিকো সোয়াবি 2018 এর বড় ভাই নাইজা ডাবল ওয়াহালায় অংশ নিয়েছিলেন, যেখানে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রিয় প্রতিযোগী।

সোমবার বিকেলে, বিগি তাদের মৃত সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে সমস্ত গৃহকর্মীকে জড়ো করে। দেরী রিয়েলিটি তারকাদের ছবিগুলি পর্দায় বাজানো হয়েছিল এবং তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে, বিবিএনএজা তার তিনজন গৃহকর্মী ফ্রান্সিসকা ওউমি, জোসেফ আদা এবং রিকো সোয়াবিকে হারিয়েছে।

ফ্রান্সিসকা আইকি -খুব প্রথম বিবিএনএইজা মরসুমের রানার-আপ (2006)। তার প্রাণবন্ত শক্তি এবং অবিস্মরণীয় নৃত্যের পদক্ষেপের জন্য পরিচিত, তিনি যারা এসেছিলেন তাদের জন্য তিনি পথ প্রশস্ত করেছিলেন। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত অসুস্থতার পরে 2024 সালের আগস্টে পাস করেছিলেন।

ফ্রান্সিসকা ওউমি বড় ভাই

ফ্রান্সিসকা ওউমি বড় ভাই

জোসেফ “জো” আছেPoin এছাড়াও পাইওনিয়ার মরসুম (2006) থেকে, তার শান্ত শক্তি এবং বাড়িতে অনন্য উপস্থিতি তাকে অবিস্মরণীয় করে তুলেছিল। অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরে তিনি 2023 সালের মে মাসে পাস করেছিলেন।

জোসেফ

জোসেফ “জো” আছে

রিকো সোয়াভে (প্যাট্রিক ফাকোয়া) – “ডাবল ওয়াহালা” মরসুম (2018) থেকে। তার উষ্ণ ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভাগুলির জন্য পছন্দ হয়েছিল, 2022 সালের অক্টোবরে গাড়ি দুর্ঘটনা সর্বত্র ভক্তদের হৃদয় ভেঙে দেওয়ার পরে তার মর্মান্তিক মৃত্যু।

রিকো সোয়াভে

রিকো সোয়াভে

