You are Here
রিতা লি বা অ্যালকিয়োন কেউই নয়: নেটফ্লিক্স ওয়ানডিনহা জেনা অরতেগা, খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান গায়কের ভক্ত
News

রিতা লি বা অ্যালকিয়োন কেউই নয়: নেটফ্লিক্স ওয়ানডিনহা জেনা অরতেগা, খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান গায়কের ভক্ত

নতুন মৌসুমের আত্মপ্রকাশের তিন বছর আগে, ‘ওয়ানডিনহা’ এর তারকা ব্রাজিলে একটি উত্তেজনাপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।




রিতা লি বা অ্যালকিয়োন কেউই নয়: নেটফ্লিক্স ওয়ান্ডিনহা জেনা অর্টেগা, খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান গায়কের ভক্ত - এবং এটি কে তা জানতে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন।

রিতা লি বা অ্যালকিয়োন কেউই নয়: নেটফ্লিক্স ওয়ান্ডিনহা জেনা অর্টেগা, খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান গায়কের ভক্ত – এবং এটি কে তা জানতে আপনি হতবাক হয়ে যাবেন।

Foto: getty চিত্র / খাঁটি জনগণ

“ওয়ানডিনহা” এর দ্বিতীয় মরসুমের গুঞ্জনের মধ্যেনেটফ্লিক্স থেকে, একটি কৌতূহলী এবং স্নেহময় পর্ব আবার সুনাম অর্জন করে। খুব কম লোক মনে আছে, তবে তিন বছর আগে, ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়অভিনেত্রী জেনা অরতেগাএটি আপনার বেতনে একটি বড় বৃদ্ধি পেতে পারে – একটি অপ্রত্যাশিত প্রশংসা প্রকাশ এবং খুব ব্রাজিলিয়ান যে ভক্তদের অবাক করে দিয়েছে!

এটি 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত “কমিক-কন অভিজ্ঞতা (সিসিএক্সপি)” তে ছিল, যে অন্ধকার এবং আইকনিক ওয়ান্ডিনহের দোভাষী জাতীয় সংগীতের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে হৃদয় খুলতে তিনি চরিত্রের সিসুডো সুরটি আলাদা করে রেখেছিলেন। এবং তিনি যে নামটি উদ্ধৃত করেছেন তা ছিল রিতা লি বা আলকিয়োন! মনে আছে?

ব্রাজিলিয়ান গায়ক কে যা ওয়ান্দিনহাকে প্রেম থেকে পড়ে?

নেটফ্লিক্স বুথে, একজন উষ্ণ শ্রোতা এবং কাস্টমেট গওয়েনডোলিন ক্রিস্টির সামনে, জেনা বলেছিলেন যে তিনি এমপিবির অন্যতম সেরা কণ্ঠস্বর গাল কোস্টার ভক্ত, এই অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে মৃত। ব্রাজিলিয়ান সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, অভিনেত্রী দ্বিধা করেননি … “ভারত” (1973) অ্যালবামটি “আমার সর্বকালের আমার প্রিয় অ্যালবামগুলির একটি” হিসাবে উল্লেখ করেছেন।

মুহূর্তটি আবেগের সাথে লোড হয়েছিল। তার মতে, গালের কাজের প্রতি স্নেহ ইতিমধ্যে “অনেক দিন আগে” ছিল। শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য, জেনা ইনস্টাগ্রামে গায়ক বায়ানা দ্বারা “পয়েন্ট অফ লুজ” ট্র্যাক দ্বারা প্যাক করা একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছিলেন। আমার লোকেরা এটাই কার্ডের একজন প্রশংসক!

একটি সংস্কৃতি সভা

জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তাত্ক্ষণিক ছিল! করতালি, চিৎকার এবং অনেক অবাক। সর্বোপরি, এটি প্রতিদিন নয় যে হো এর তারকা …

আরও দেখুন

সম্পর্কিত উপকরণ

প্রেম, বিজ্ঞান এবং … আলু! নেটফ্লিক্সের নতুন নাটকটি বছরের সবচেয়ে অস্বাভাবিক হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে – এবং আপনি এই গল্পে গ্লাস হয়ে যাবেন!

না বাড়িতে যান না, ট্র্যাশে যান না! প্রায় কেউ জানে না, তবে এটি ‘মাইস ভোক’ খাবারের সত্যিকারের ভাগ্য

উভয়ই বাড়িতে যান না, সেটেই নেই: ‘মাস্টারচেফ ব্রাসিল’ এর খাদ্য গন্তব্য আপনাকে অবাক করে দেবে!

আপনি কি ‘দ্য উইডোর খেলা’ দেখেছেন? নেটফ্লিক্সের সাফল্যের পিছনে সত্যটি আরও খারাপ এবং আপনাকে ধাক্কা দেবে

আপনি কি মরসুম 3 ‘দুর্বল নায়কদের ক্লাস’ করতে যাচ্ছেন? নেটফ্লিক্সের সফল নাটক সম্পর্কে আপনার যা জানা দরকার তা

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts