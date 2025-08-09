রিতা লি বা অ্যালকিয়োন কেউই নয়: নেটফ্লিক্স ওয়ানডিনহা জেনা অরতেগা, খ্যাতিমান ব্রাজিলিয়ান গায়কের ভক্ত

নতুন মৌসুমের আত্মপ্রকাশের তিন বছর আগে, ‘ওয়ানডিনহা’ এর তারকা ব্রাজিলে একটি উত্তেজনাপূর্ণ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।
“ওয়ানডিনহা” এর দ্বিতীয় মরসুমের গুঞ্জনের মধ্যেনেটফ্লিক্স থেকে, একটি কৌতূহলী এবং স্নেহময় পর্ব আবার সুনাম অর্জন করে। খুব কম লোক মনে আছে, তবে তিন বছর আগে, ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময়অভিনেত্রী জেনা অরতেগা – এটি আপনার বেতনে একটি বড় বৃদ্ধি পেতে পারে – একটি অপ্রত্যাশিত প্রশংসা প্রকাশ এবং খুব ব্রাজিলিয়ান যে ভক্তদের অবাক করে দিয়েছে!
এটি 2022 সালের ডিসেম্বর মাসে সাও পাওলোতে অনুষ্ঠিত “কমিক-কন অভিজ্ঞতা (সিসিএক্সপি)” তে ছিল, যে অন্ধকার এবং আইকনিক ওয়ান্ডিনহের দোভাষী জাতীয় সংগীতের সাথে তার সম্পর্ক সম্পর্কে হৃদয় খুলতে তিনি চরিত্রের সিসুডো সুরটি আলাদা করে রেখেছিলেন। এবং তিনি যে নামটি উদ্ধৃত করেছেন তা ছিল রিতা লি বা আলকিয়োন! মনে আছে?
ব্রাজিলিয়ান গায়ক কে যা ওয়ান্দিনহাকে প্রেম থেকে পড়ে?
নেটফ্লিক্স বুথে, একজন উষ্ণ শ্রোতা এবং কাস্টমেট গওয়েনডোলিন ক্রিস্টির সামনে, জেনা বলেছিলেন যে তিনি এমপিবির অন্যতম সেরা কণ্ঠস্বর গাল কোস্টার ভক্ত, এই অনুষ্ঠানের কয়েক দিন আগে মৃত। ব্রাজিলিয়ান সংগীত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে, অভিনেত্রী দ্বিধা করেননি … “ভারত” (1973) অ্যালবামটি “আমার সর্বকালের আমার প্রিয় অ্যালবামগুলির একটি” হিসাবে উল্লেখ করেছেন।
মুহূর্তটি আবেগের সাথে লোড হয়েছিল। তার মতে, গালের কাজের প্রতি স্নেহ ইতিমধ্যে “অনেক দিন আগে” ছিল। শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য, জেনা ইনস্টাগ্রামে গায়ক বায়ানা দ্বারা “পয়েন্ট অফ লুজ” ট্র্যাক দ্বারা প্যাক করা একটি ভিডিওও প্রকাশ করেছিলেন। আমার লোকেরা এটাই কার্ডের একজন প্রশংসক!
একটি সংস্কৃতি সভা
জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অবশ্যই তাত্ক্ষণিক ছিল! করতালি, চিৎকার এবং অনেক অবাক। সর্বোপরি, এটি প্রতিদিন নয় যে হো এর তারকা …
