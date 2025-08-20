Skip to content
You are Here
- Home
- News
- রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসমেন্ট সিরিয়ায় আল-শরায় সভা করে
রিপাবলিকান, ডেমোক্র্যাটিক কংগ্রেসমেন্ট সিরিয়ায় আল-শরায় সভা | জেরুজালেম পোস্ট
একই সময়ে, ইস্রায়েলে দক্ষিণ সিরিয়ার ড্রুজের সাথে সিরিয়ার আচরণ সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে এবং সিরিয়া-ইস্রায়েলের সম্পর্ক সম্পর্কেও প্রশ্ন রয়েছে।মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যরা সিরিয়ার ট্রানজিশনাল সভাপতি আহমেদ আল-শরার সাথে মিলিত হন, ১৯ আগস্ট, ২০২৫।(ছবির ক্রেডিট:: কপিরাইট আইনের বিভাগ 27 এ এর মাধ্যমে স্ক্রিনশট/এক্স/)দ্বারাশেঠ জে ফ্রান্টজম্যানআপডেট::
Source link