রিপোর্টাররা হলেন বিকাশের ভয়েস – মেহের নিউজ এজেন্সি | ইরানী ও বিশ্ব সংবাদ

মেহমউদ রেজাই, মেহের প্রতিবেদকের সাথে কথোপকথনে, সাংবাদিক এবং মিডিয়া কর্মীদের, বিশেষত এমইএইচআর নিউজ এজেন্সি সাংবাদিকদের অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার জন্য শহীদ মাহমুদ সারেমির স্মৃতি স্মরণ করে।

স্বচ্ছ উন্নয়ন এবং তথ্যে গণমাধ্যমের ভূমিকার গুরুত্বকে উল্লেখ করে রেজাই বলেছেন: “সাংবাদিকরা সম্প্রদায়ের সচেতনতার শক্তিশালী বাহু এবং জনপ্রিয় দাবি, ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন এবং জনগণের মতামতের আশা অনুসরণে মূল ভূমিকা পালন করে।”

তিনি আরও যোগ করেছেন: “এমএইচআর নিউজ এজেন্সি ইমাম হাসান (এএস) এর খবরের জন্য সর্বদা সুপ্রতিষ্ঠিত এবং দায়বদ্ধ ছিল এবং এই অঞ্চলের মানুষের বাস্তবতা, প্রকল্প এবং উদ্বেগকে প্রতিফলিত করতে ভাল কাজ করেছে।” এই প্রচেষ্টা প্রশংসার যোগ্য।

ইমাম হাসান (এএস), এই দিনটিকে অভিনন্দন জানিয়ে আশা প্রকাশ করেছেন যে পরিচালনা কমপ্লেক্স এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ মিডিয়াগুলির মধ্যে গঠনমূলক মিথস্ক্রিয়া অব্যাহত রেখে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই গুরুত্বপূর্ণ এবং কৌশলগত অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি দেখতে পাব।

