রিয়াজন্তসেভ বাড়ির কাছে আবর্জনায় ফ্রিজে বের করার জন্য জরিমানার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন
রাশিয়ানরা আবর্জনা পাত্রে একটি পুরানো রেফ্রিজারেটর মুক্তির জন্য সম্ভাব্য জরিমানার বিষয়ে সতর্ক করেছিল। আইনজীবী মিখাইল সালকিন একটি সাক্ষাত্কারে নিউজ.রু তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে ধারকটির কাছে ভারী আবর্জনা বিসর্জন প্রশাসনিক দায়িত্ব থাকতে পারে। জরিমানার আকার দুই থেকে তিন হাজার রুবেল পর্যন্ত।

সালকিন যোগ করেছেন যে রেফ্রিজারেটর প্রকাশের বিষয়টি কেবল নিষ্পত্তি বিধি লঙ্ঘন করে না, তবে পরিবেশগত নিয়মের সাথে সামঞ্জস্য না করার জন্য অতিরিক্ত জরিমানাও করতে পারে।

একটি ধারক সাইটে রেফ্রিজারেটরগুলির মতো বড় আইটেমগুলির মুক্তি এবং নিজেই পাত্রে নয়, প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 8.2 অনুচ্ছেদের অংশ 1 এর অধীনে লঙ্ঘন, যা দুই থেকে তিন হাজার রুবেল পর্যন্ত জরিমানাও জড়িত।

এছাড়াও, ওজোন স্তরটি ধ্বংস করে দেওয়ার পদার্থগুলি পরিচালনা করার নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য, রাশিয়ান ফেডারেশনের প্রশাসনিক অপরাধের কোডের 8.2.1 অনুচ্ছেদের অধীনে একটি পৃথক জরিমানা সরবরাহ করা হয়েছে, যা এক থেকে দুই হাজার রুবেল পর্যন্ত।

