রিয়াজান্টসেভ পোষা প্রাণীর জন্য কাঁচা মাংসের বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন

পোষা প্রাণী, বিশেষত বিড়াল এবং কুকুর, বাজারে অর্জিত কাঁচা মাংস খাওয়ানো মারাত্মক হুমকি হতে পারে। এই সম্পর্কে একটি সাক্ষাত্কারে “গাজেটা.রু” ভেটেরিনারি সায়েন্সেসের ডক্টর, রোসবিওটেক অ্যান্ড্রেই রুডেনকো ভেটেরিনারি মেডিসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড।
বিশেষজ্ঞের মতে, কাঁচা মাংসে সলমোনেলা এবং ই কোলির মতো বিপজ্জনক প্যাথোজেনিক ব্যাকটিরিয়া থাকতে পারে, যা উভয় প্রাণী এবং পোষা প্রাণীর সাথে আলাপচারিত লোকদের মধ্যে মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। এছাড়াও, অনির্ধারিত মাংস হেলমিন্থ ডিম বা সাধারণ জীব দ্বারা সংক্রামিত হতে পারে, যা হেলমিন্থিক আক্রমণ এবং অন্যান্য রোগের কারণ হতে পারে। এটিও লক্ষণীয় যে অ্যাডিটিভস ছাড়াই কাঁচা মাংস (হাড়, অফাল, ভিটামিন) সমস্ত প্রয়োজনীয় পুষ্টি সরবরাহ করে না, যা ক্যালসিয়াম এবং টাউরিনের মতো উপাদানগুলির ঘাটতি সৃষ্টি করতে পারে (বিশেষত বিড়ালগুলিতে)।
রুডেনকো জোর দিয়েছিলেন যে বাজার থেকে মাংস প্রায়শই বিশেষায়িত ফিড এবং প্রাণীর পণ্যগুলির বিপরীতে স্যানিটারি নিয়ন্ত্রণ পাস করে না। আপনি যদি আপনার পোষা প্রাণীর জন্য প্রাকৃতিক খাবার চয়ন করেন তবে বিশ্বস্ত সরবরাহকারীদের কাছ থেকে মাংস কেনা বা প্রাণীর জন্য উদ্দেশ্যে বিশেষ পণ্য ব্যবহার করা ভাল।
বিশেষজ্ঞরা পরজীবীর কিছু অংশ ধ্বংস করতে এর ব্যবহারের 2-3 দিন আগে মাংসকে হিমায়িত করারও সুপারিশ করেছিলেন। ভারসাম্যযুক্ত ডায়েট তৈরি করতে এটি অন্যান্য উপাদান যেমন শাকসবজি এবং ভিটামিন অ্যাডিটিভগুলির সাথে একত্রিত করা গুরুত্বপূর্ণ। আদর্শভাবে, নিরাপদ মেনু নির্বাচন করতে আপনার কোনও পশুচিকিত্সকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। এই সুপারিশগুলির সাথে সম্মতি আপনার পছন্দের স্বাস্থ্য ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করবে।