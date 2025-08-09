You are Here
রিয়াল মাদ্রিদ ক্রীড়া সাংবাদিক মানোলেটের মৃত্যুর প্রতিক্রিয়া জানায়
রিয়াল মাদ্রিদ ফুটবল ক্লাব শুক্রবার জনপ্রিয় প্রবীণ ক্রীড়া সাংবাদিক, ম্যানুয়েল এস্তেবান ফার্নান্দেজের মৃত্যুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে, যা ম্যানোলেট নামেও পরিচিত।

বৃহস্পতিবার স্পেনের মাদ্রিদে 68৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান।

প্রতিক্রিয়া, রিয়াল মাদ্রিদ তাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটি পোস্টে মনোলেটের পরিবার, সহকর্মী এবং তার প্রিয়জনদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করেছে।

মানোলেটের একটি ব্যতিক্রমী পেশাগত ক্যারিয়ার ছিল যা তাকে স্পেনের অন্যতম বিখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক হয়ে উঠতে দেখেছিল।

তিনি রিয়াল মাদ্রিদের লালিগা প্রতিদ্বন্দ্বী আটলেটিকো মাদ্রিদেরও বড় অনুরাগী ছিলেন।



